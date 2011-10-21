- 2011年10月21日据当地村民反映，9月底，陆良化工在没有满足复产条件的情况下竟然恢复部分车间生产，而试图阻止其复工的部分村民被企业保安打伤
- 2011年10月21日从社保基金下半年参与网下配售的情况看，今年来参与网下配售的公司多达93家，今年前6个月平均每月超过了12家
- 2011年10月21日虽然利比亚恢复石油出口会对油价起一定的平抑作用，但在欧债危机和全球经济前景不确定性的影响下，油价在今年年底之前都将基本维持在当前水平
- 2011年10月21日【《财经》综合报道】 据京华时报消息，10月20日，香港房屋署有关负责人表示，香港的房屋30%为公屋（类似内地的公租房）。六成以上人每月只需缴纳少于1500港币租金，租金占家庭收入的十分之一。 当天下午，京港住房保障洽谈会召
- 2011年10月21日中石化方面表示，对出现柴油供应紧张的状况高度重视，正在采取解决措施，目前已下达了10月份对超计划增产的汽柴油扩大奖励的政策，以增加柴油产量
- 2011年10月21日“贸易战不会轻易爆发，而在贸易问题上我国政府还是需要要做足准备的，无论是多边政策还是单边政策都要有良好的准备，这样可以在问题的产生时有更多有利的应对方案来降低给我国可能带来的一些损失等问题
- 2011年10月21日市住建委相关负责人解释称，对于各区县制定标准，市里并没有设置最短期限，“这次把具体标准的权限放给各区县，主要是因为各区县的实际情况不同。比如旧城区，本身就要疏解人口，那么标准有可能就会定得高一些”
- 2011年10月21日根据私募排排网最新数据统计，这621只私募中，2011年获得正收益的仅有12只
- 2011年10月21日“我们每一个人都要用良知的尖刀来深刻解剖自身存在的丑陋，忍住刮骨疗伤的疼痛来唤起社会的警醒与行动。在公众参与下创造扬善惩恶的制度条件和社会环境，努力提升全社会道德水平和每一个人的道德良知，以避免类似事件的再次发生”
- 2011年10月21日据不完全统计，另有十多家期货公司有收购合并意向。市场人士普遍认为，期货行业新一轮并购潮正席卷而来。
- 2011年10月21日嘉凯城作为一个房地产企业，对于资金的要求非常高。现金流一旦遇到阻碍不能顺利流通，公司的正常运营将会受到很大影响。从目前房地产销售情况来看，我不认为嘉凯城今明两年销售能有什么改观。
- 2011年10月21日凤凰传媒成立于2009年6月30日，主要业务具体包括图书出版物及音像制品的出版、发行及文化用品销售，2010年销售收入54.07亿元，净利润6.63亿元。本次拟发行不超过50,900万股A股，发行后将在上海证券交易所上市。
- 2011年10月21日21日凌晨3点钟，小悦悦的父母去到ICU病房见小悦悦最后一面。
- 2011年10月21日理财产品的的高烧不退，以及由此带来的恶性竞争等理财乱象不得不让监管层对于这一市场提高了监管力度。
- 2011年10月21日根据各银行的方案，未来两年将发行2305亿元次级债。
- 2011年10月21日道琼斯工业平均指数上涨37.16点，收于11,541.78点，涨幅0.32%；纳斯达克综合指数下跌5.42点，收于2,598.62点，跌幅0.21%；标准普尔500指数上涨5.51点，收于1,215.39点，涨幅0.46%。
- 2011年10月21日《社会融资总量逐季减少 三季度环比大降逾四成》等9则
- 2011年10月21日SEB国际拟以30元/股的价格受让苏泊尔集团和苏增福分别持有的苏泊尔12.17%股份和7.83%股份。转让完成后，SEB国际将持有苏泊尔41166.6万股，占比71.31%
- 2011年10月21日樊纲强调应重视我国经济发展模式。“我们的目标模式应该是现代市场经济，”樊纲说，现代市场经济绝不是自由自在、没有规则、无需监管、缺乏调控的原始市场经济
- 2011年10月21日央行发行的200亿元3年期央票参考收益率下行1个基点至3.96%，10亿元3个月期央票参考收益率连续第九周持平于3.1618%。央行当日未进行正回购操作。本周净回笼资金220亿元，净回笼量较上周增加130亿元。
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