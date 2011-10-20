- 2011年10月20日报告显示，9月份美国旧房销量经季节调整按年率计算为491万套，环比下降3％，但比去年同期上升11．3％。9月份，美国各类旧房销售中间价为每套16．54万美元，同比下降3．5％
- 2011年10月20日报告指出，在过去六年中，中国内地通过修订《公司法》等举措，在九个领域改善了营商环境，以促进当地营商便利化
- 2011年10月20日今年以来我国电力供需矛盾较为突出，大部分地区电力供应偏紧，部分地区缺电严重，共有17个省份采取了拉限电和错避峰的措施
- 2011年10月20日通报批评142家供电企业在供电能力、质量、服务、市场行为和成本等方面的违规行为，要求其限期整改。报告还提出加大农村电网建设、推进供电企业主业和多种经营分开、推进输配电体制改革等监管建议
- 2011年10月20日
- 2011年10月20日经历战乱的利比亚社会秩序混乱，基本安全缺失。虽然卡扎菲已经死亡，但他的一些追随者可能已散落民间，成为安全隐患。一些恐怖分子和极端分子也在蠢蠢欲动。此外，利比亚派系斗争、部族矛盾也可能引发新的冲突，加剧社会动荡。
- 2011年10月20日多尔西说，我们想创建一个供人们自由交流的设施，无论他们身处何方，无论他们有着怎样的生活方式，他们都可以通过这个网站来与整个世界交流，世界也可以与他们交流……这是我们要维护和保卫的最重要的东西。
- 2011年10月20日经季节性调整，截至10月15日一周内，美国首次申请失业救济人数比前一周减少6000，降至40．3万。失业救济申请缓慢下降意味着企业雇佣动力仍然不足，不过裁员也没有趋向恶化
- 2011年10月20日
- 2011年10月20日
- 2011年10月20日A股首家发行失败的公司——八菱科技（002592）周四晚间宣布重新启动发行。公司本次拟发行不超过1890万股，发行后总股本为不超过7551.92万股。该股将于10月31日实施网上、网下申购，并将在深交所中小板上市
- 2011年10月20日王岐山对澳门回归以来经济社会发生的巨大变化感到高兴
- 2011年10月20日菲律宾外长德尔罗-萨里奥在20号发表声明指，那艘驶入南海礼乐滩的中国渔船当时是在菲律宾海域内，当菲律宾海军舰只靠近调查时，由于方向盘出问题，撞上那艘渔船所拖着的无人小艇
- 2011年10月20日紫鑫药业(002118)10月20日晚间公告，公司10月19日收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌证券违法违规行为，证监会稽查总队决定对公司立案稽查。在立案稽查期间，公司将积极配合证监会稽查总队的调查工作
- 2011年10月20日独立经济学家、玫瑰石顾问公司董事谢国忠表示，推出地方政府发债试点主要是考虑到地方政府流通性比较紧张，而目前银行信贷额度又趋紧，无法给地方政府以足够的贷款。
- 2011年10月20日交银施罗德预计四季度经济增速将可能继续回落，通胀可能快速下行，国内经济政策从持续紧缩将转化为相对平缓，在此格局下国内股市呈现低位震荡概率较大，A股市场中期底部未来将逐渐形成
- 2011年10月20日
- 2011年10月20日
- 2011年10月20日勒斯勒尔在联邦新闻中心举行的新闻发布会上说，今明两年德国经济增长的主要支柱是内需。另外，政府预计明年出口有望在今年增长7．5％的基础上再增3．5％。
- 2011年10月20日一家亲卡扎菲的电视台在其网站上否认有关卡扎菲已被抓获的消息，称其完全是“谣言”。
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