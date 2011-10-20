世行报告认为中国内地营商环境改善显著 2011年10月20日 报告指出，在过去六年中，中国内地通过修订《公司法》等举措，在九个领域改善了营商环境，以促进当地营商便利化

电监会通报批评142家违规供电企业 2011年10月20日 通报批评142家供电企业在供电能力、质量、服务、市场行为和成本等方面的违规行为，要求其限期整改。报告还提出加大农村电网建设、推进供电企业主业和多种经营分开、推进输配电体制改革等监管建议

卡扎菲之死对利比亚局势的影响 2011年10月20日 经历战乱的利比亚社会秩序混乱，基本安全缺失。虽然卡扎菲已经死亡，但他的一些追随者可能已散落民间，成为安全隐患。一些恐怖分子和极端分子也在蠢蠢欲动。此外，利比亚派系斗争、部族矛盾也可能引发新的冲突，加剧社会动荡。

美国上周首次申请失业救济人数下降 2011年10月20日 经季节性调整，截至10月15日一周内，美国首次申请失业救济人数比前一周减少6000，降至40．3万。失业救济申请缓慢下降意味着企业雇佣动力仍然不足，不过裁员也没有趋向恶化

王岐山会见澳门金融界代表团 2011年10月20日 王岐山对澳门回归以来经济社会发生的巨大变化感到高兴