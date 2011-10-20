- 2011年10月20日第四批备案基金呈现多元化特点，券商直投、银行系产业基金首次成功备案。截至目前，在发改委备案的股权投资企业已有20家，股权投资管理机构35家。
- 2011年10月20日大蒜价格从4月到7月底快速下降，8月份以来价格基本上一直在底部徘徊。10月20日与1月1日相比，生姜、大蒜价格分别下降了35．0％、53．9％。与去年同期相比，生姜、大蒜价格分别下降42．8％、58．6％
- 2011年10月20日一名利比亚执政当局军方人士称，卡扎菲在抓捕中受伤后已不治身亡
- 2011年10月20日
- 2011年10月20日为清除债市交易结算系统潜在的违约风险和灰色交易，中国央行会同银行间市场交易商协会(NAFMII)周三召开相关会议，要求商业银行清查债市丙类户垫资、无实际资金往来的撮合及代持三项业务
- 2011年10月20日
- 2011年10月20日美国国务院发言人贝思-戈瑟林说：“我们已经看过媒体报道，但是目前还无法证实消息。”
- 2011年10月20日
- 2011年10月20日
- 2011年10月20日需求放缓和融资交易导致国内外铝库存大幅增加
- 2011年10月20日股票型分级基金一直因高溢价率而存在高风险，而近期以来的大跌为市场做了一定程度的调整
- 2011年10月20日10月份财政部与发改委密集出台政策扶持铁路建设债券发行，包括减税政策和定性为政府支持债券
- 2011年10月20日10月18日，1艘菲律宾军舰进入中国南沙礼乐滩附近海域，在试图接近1艘正常作业的中国渔船时，其螺旋桨缠绕住中国渔船所拖曳25艘无人小艇的缆绳，致使中国渔船失去对小艇的控制。目前，中国渔民及渔船安全
- 2011年10月20日作为中国最大的国有投资控股公司——中国国家开发投资公司(SDIC)董事长王会生称，除煤电等传统领域外，未来五年国投期待在走出去、金融及新兴产业上有所建树，目前正在香港设海外投资平台，并正关注海外煤矿等资源型项目
- 2011年10月20日地方债的偿还若由中央财政担保，会引发地方政府的＂道德风险＂，借的冲动强，还的责任弱，埋下债务危机的祸根
- 2011年10月20日中国政府鼓励和积极支持互联网良性发展，依法保障公民言论自由。同时，中国对互联网依法进行管理，目的是维护社会公共利益和促进互联网良性发展，这也是国际通行做法。不接受任何以互联网自由为借口干涉别国内政的做法。
- 2011年10月20日协议规定，加强力度，保障从俄罗斯远东城市斯科沃罗季诺到中国东北城市漠河，通过黑龙江的水下原油通道的运行等
- 2011年10月20日招商银行(03968-HK)(600036-SH)集资最多350亿元人民币的配股计划，最快可能在11月展开。据悉，招行目前已经委任花旗、中金、高盛及瑞银为安排行，但计划仍在等待中国证监会审批
- 2011年10月20日双方将就中欧全面战略伙伴关系、各自发展、经贸、人文等领域务实合作及二十国集团领导人戛纳峰会等共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见。
- 2011年10月20日根据国家海洋局北海分局开展的蓬莱19－3油田溢油事故海洋环境监视监测，19日C平台附近有油花溢出，最少每分钟10个，最多每分钟31个，当日溢油量约1．22升
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