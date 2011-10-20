全国姜蒜价格同比均大幅下降 2011年10月20日 大蒜价格从4月到7月底快速下降，8月份以来价格基本上一直在底部徘徊。10月20日与1月1日相比，生姜、大蒜价格分别下降了35．0％、53．9％。与去年同期相比，生姜、大蒜价格分别下降42．8％、58．6％

土耳其派部队进入伊拉克打击库尔德工人党武装 2011年10月20日