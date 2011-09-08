- 2011年09月08日俄罗斯一架雅克-42型客机7日在俄西部雅罗斯拉夫尔州坠毁，导致43人死亡。2000年以来，雅克型客机多次发生事故，包括
- 2011年09月08日原全国人大财经委办公室副主任王连洲发表微博称，卫生部嘱咐社会老人跌倒不要急于扶起， 要分情况处理，这令人匪夷所思。
- 2011年09月08日日本财务省周四公布的数据显示，7月份中国连续第九个月净减持日本国债。
- 2011年09月08日据统计，澳门政府、澳门基金会、社会人士等为汶川特大地震筹集的善款数额，达到平均每位澳门人1万澳门元。
- 2011年09月08日名单显示，机上当时载有37名雅罗斯拉夫尔“火车头”冰球俱乐部队员和教练，以及8名机组成员。37名冰球队中包括26名俄罗斯籍球员和11名外籍教练和球员
- 2011年09月08日中国铁道科学研究院所做的《广深港客运专线（广州至深圳段）复测完成项及存在的问题》的报告显示，广深高铁复测出57处问题，其中多处问题跟信号有关。
- 2011年09月08日针对6日发布的《老年人跌倒干预技术指南》。卫生部官员9月7日解释称，伤害干预系列技术指南的制定历时两年多时间，与近期的社会事件无关。
- 2011年09月08日中国国际金融有限公司首席经济学家、董事总经理彭文生表示，鉴于目前国内的通胀水平还较高、经济增长稳健、就业形势较好，年内很难看到货币政策放松迹象。
- 2011年09月08日到2015年，新材料产业总产值将达2万亿元，年均增长率超过25％，新材料产品综合保障能力提高到70％，关键新材料保障能力达50％。
- 2011年09月08日发改委7日要求各地价格主管部门加强市场价格监管，囤积居奇哄抬糖价、滥用市场支配地位哄抬糖价等行为被列为重点监管行为之一。
- 2011年09月08日美国联邦储备委员会7日发布最新一期全国经济形势调查报告认为，美国经济依旧延续着缓慢复苏的势头，但部分地区和行业出现增长“刹车”迹象
- 2011年09月08日一架雅克-42型客机7日在俄罗斯西部雅罗斯拉夫尔州坠毁，机上45名乘客和机组人员中仅有两人幸免于难
- 2011年09月08日专门为外贸企业提供进出口环节服务的深圳一达通企业服务有限公司总经理魏强称，人民币汇率、人力成本、环境成本都控制不了，中国制造原来的这些红利都没了。“我觉得还没有完全形成这个倒闭潮，但是应该快了，因为订单越来越难接。
- 2011年09月08日俄罗斯紧急情况部7日发布消息说，一架雅克-42型客机当天在俄西部雅罗斯拉夫尔州坠毁，导致43人死亡。以下是去年来全球发生的主要空难
- 2011年09月08日他说：“我们没有关于利比亚人在我们领土上存在的消息，也没和任何利比亚人就政治避难事宜接触过”
- 2011年09月08日1828年9月9日，列夫·托尔斯泰诞生。托尔斯泰是俄国著名文学家、19世纪伟大的作家和思想家，他历时7年写出的《战争与和平》被公认为世界文学中最伟大的长篇小说之一，其代表作还有《安娜·卡列尼娜》《复活》等。
- 2011年09月08日从4月份开始，浙江温州、台州、衢州、宁波出现了较为明显的中小企业老板”跑路“的事件，其中以温州为甚。坊间传言，8月份，温州至少有20起以上的借贷人“跑路”。
- 2011年09月08日德中医学协会会长约尔格·德巴廷说，德中在卫生保健领域遇到相似的问题。例如，增加农村地区医护人员数量已成为两国共同面临的挑战
- 2011年09月08日白宫发言人杰伊·卡尼当天在白宫例行新闻发布会上说，相关部门将在“9·11”纪念日前后保持高度安全戒备。他说，奥巴马总统6日会见其国家安全团队成员，要求采取一切可能措施确保纪念日前后的安全
- 2011年09月08日9月8日，人民币兑美元中间价报6.3889，较上一交易日（6.3968）上调79个基点，中间价经过四连阴后重拾升势。
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