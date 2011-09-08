美联储称美国经济延续缓慢复苏态势 2011年09月08日 美国联邦储备委员会7日发布最新一期全国经济形势调查报告认为，美国经济依旧延续着缓慢复苏的势头，但部分地区和行业出现增长“刹车”迹象

布基纳法索总统否认卡扎菲在该国境内 2011年09月08日 他说：“我们没有关于利比亚人在我们领土上存在的消息，也没和任何利比亚人就政治避难事宜接触过”