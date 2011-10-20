- 2011年10月20日继本周伊始穆迪对法国评级主权评级发出严重警告后，近期传出华尔街投行摩根士丹利做空法国的消息，从两则消息的内在联系来看，法国有可能成为这场债务危机中倒下的第一个“巨人”
- 2011年10月20日官方权威报告显示，民间借贷问题似有夸大之嫌，由此可能造成人们对经济形势的误读。人民银行正在启动年内第二轮民间融资现状摸底调查。有望推出非正规金融的制度性监测体系。
- 2011年10月20日四川天府新区总体规划首次公开，规划面积1578平方公里，投资新区的签约总金额达1300亿。总体定位为：以现代制造业为主、高端服务业聚集、宜业宜商宜居的国际化现代新城区。
- 2011年10月20日自10月12日汇金出手增持四大行股票后，整个银行板块成为近6个交易日表现最好的板块，四大行股价更是一路向上。分析指出，近两日四大行受资金护盘明显，不排除汇金再度出手增持的可能
- 2011年10月20日根据财政部20日公布的数据，2011年前三季度，全国税收总收入完成71292.18亿元，同比增长27.4%。
- 2011年10月20日据华尔街日报援引中国央行货币政策委员会委员夏斌的观点称，中国必须提高外汇储备中的非金融资产比例，以对冲美元可能贬值的风险。
- 2011年10月20日政府可能扩大融资融券业务标的证券范围；报道称，中国还可能在年底前成立一家证券金融公司，向从事融资融券业务的券商提供资金和证券
- 2011年10月20日根据财政部20日公布的数据，2011年前三季度，全国税收总收入完成71292.18亿元，同比增长27.4%。
- 2011年10月20日财政部网站消息，经国务院批准，2011年上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点。为加强对2011年自行发债试点工作的指导，规范自行发债行为，特制定了《2011年地方政府自行发债试点办法》，请遵照执行
- 2011年10月20日20日当天，大韩商工会议所发表题为《人民币国际化的影响与企业的应对战略》的报告称，韩国对中国的进出口比重越来越大，企业和政府有必要研究在对中贸易中使用人民币进行结算的具体实行方案。
- 2011年10月20日在南太平洋国家中，巴布亚新几内亚情况最严重。有证据显示，巴布亚新几内亚政客在澳主要洗钱方式是购买房产。巴布亚新几内亚一名高级警官称，因为欺诈和贪污腐败，该国每年损失的钱财达19亿美元，约占国家财政预算的一半。
- 2011年10月20日深成指跌破万点大关后持续走低，创近15个月来新低。午后股指在低位保持横盘整理态势，14时后股指继续下行，沪指最低跌至2315点创近31个月来新低
- 2011年10月20日初步统计，今年前三季度社会融资规模为9.80万亿元，比上年同期少1.26万亿元。
- 2011年10月20日2010年9月，根据公安部、山东省公安厅有关部署，青岛警方摧毁了以聂磊为首的涉嫌黑社会性质犯罪组织，聂磊及130余名成员先后归案。该案也被称为新中国成立以来青岛最大的涉黑案。
- 2011年10月20日现年62岁帕特里亚·古琦曾说过：“我宁可在劳斯莱斯豪车上哭泣，也比骑在自行车上幸福。”
- 2011年10月20日瑞银研报认为，资产质量问题仍将制约银行板块的估值修复，但估值相对优势和业绩增长相对优势将使板块在下跌中体现相对收益，给予维持对银行业“中性”的投资评级。
- 2011年10月20日马云表示，阿里巴巴很有兴趣与美国公司结为合作伙伴，但他未透露进一步的细节
- 2011年10月20日腾讯与新浪同为开心网的股东，则使得二者的竞争更为微妙
- 2011年10月20日今天下午2时30分许，两岸两会在天津迎宾馆举行签字仪式，海协会会长陈云林与海基会董事长江丙坤共同签署《海峡两岸核电安全合作协议》。
- 2011年10月20日ChinaVenture投中集团分析认为，国有银行以其广泛的网点分布、多元的业务结构、丰富的经营经验和优质的客户基础，成为企业上市募集资金托管银行的首选。在国内商业银行间竞争日趋激烈、整体业务实力成为客户首要选择标准的背景
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