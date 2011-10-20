- 2011年10月20日华尔街日报援引某铁路承建商高管的言论称，铁路建设单位被迫暂停一万多公里的铁路建设，原因是国家收紧货币政策以及今年7月那场造成多人死亡的动车追尾事故，这两个因素导致了建设资金短缺。
- 2011年10月20日金正日对部队的训练情况很满意。他说，部队用自己研制的训练武器进行训练，在任何突发情况下都可以出色地完成战斗任务。
- 2011年10月20日目前，已经有荣盛、金地、复地等房地产企业设立了私募房地产基金管理机构并启动了旗下基金的募资、投资活动。清科研究中心预计，房地产企业设立的基金将成为未来中国私募房地产投资基金中的重要生力军之一
- 2011年10月20日据FT中文网文章分析，中国地方政府在房地产价值和抵押品上拥有巨大敞口，背负的巨额债务至少占到GDP的30%。
- 2011年10月20日国际评级机构穆迪投资者服务公司17日警告，未来3个月内有可能将法国主权信用评级置于负面观察名单，再次引发市场对法国失去3A最高评级的担忧
- 2011年10月20日调查结果显示，新加坡的企业经营环境在全球排名居首，其次是中国香港、新西兰和美国。此外，韩国的企业经营环境在经合组织（ＯＥＣＤ）成员中排名第6，在二十国集团中排名第3
- 2011年10月20日在法庭上，公诉人大卫·华尔格伦询问沙菲尔杰克逊的私人医生穆雷是否由于玩忽职守导致迈克尔·杰克逊的死亡，沙菲尔予以肯定。
- 2011年10月20日某股份制商业银行信贷负责人表示，前期系统内已开展过一次信贷资金流向排查工作，近期则主要通过普及受托支付方式来严防借款人改变信贷资金用途。
- 2011年10月20日农业银行H股10月20日早盘收跌3.82%，报2.77港元。
- 2011年10月20日本周发布的国内生产总值(GDP)数据背后，隐藏着一个通胀难题。分析师通过“GDP平减指数”进行衡量发现，通胀要比政府公布的更为严重。由此，可以解释为什么在经济放缓之际依然不放宽政策。
- 2011年10月20日中铁九局已就此成立专门调查组，将对相关桥墩进行钻芯取样，绝不容许存在工程质量问题；对于暴露出的管理缺失，则应充分总结教训，避免再次出现此类问题
- 2011年10月20日穆拉德来自利比亚苏尔特市，9月18日是他终生难忘的一天。“那天我在自家院子里玩，突然一枚子弹击中了我的左腿，”回忆起当时的情景，穆拉德惊魂未定，“我不知道子弹是从哪里来的”
- 2011年10月20日疾控中心研究人员分析了2005年至2008年参加国家健康和营养测试调查的1.2万美国人的数据。他们发现，美国人在此期间服用的抗抑郁药数量比1988年至1994年间增加近4倍
- 2011年10月20日欧盟委员会主席巴罗佐19日宣布这一投资额为500亿欧元的计划时指出，这一计划将发展交通、能源和通信网络，以确保欧盟的未来发展和就业增长
- 2011年10月20日同时，标普将埃及长期本币评级下调两个等级，至BB-，前景展望为“负面”
- 2011年10月20日中国水电股价还是未能“hold”住，从“上天”到“入地”，只用了短短两天时间
- 2011年10月20日目前形势像打一场心理战，恐惧很容易令市场反应过度。不过这就是市场的特点：带有强烈的投机性，而不是一个长期投资
- 2011年10月20日近日，中行与中国信托商业银行、国泰世华商业银行两家台湾地区的商业银行签署了全面业务合作协议
- 2011年10月20日医院20日通报说，小悦悦恢复的可能性很小，病情仍危重。昨晚23点，解放军总医院等专家对小悦悦进行脑功能分析，全脑功能衰竭，接近脑死亡。
- 2011年10月20日截止午间收盘，沪指报2331点，大跌46点，跌幅1.95%；深成指报9783点，重挫322点，跌幅高达3.19%。
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