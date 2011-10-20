韩国企业经营环境首次进入世界前十 2011年10月20日 调查结果显示，新加坡的企业经营环境在全球排名居首，其次是中国香港、新西兰和美国。此外，韩国的企业经营环境在经合组织（ＯＥＣＤ）成员中排名第6，在二十国集团中排名第3

吉林一铁路被指骗子承包厨子施工 施工者不敢坐 2011年10月20日 中铁九局已就此成立专门调查组，将对相关桥墩进行钻芯取样，绝不容许存在工程质量问题；对于暴露出的管理缺失，则应充分总结教训，避免再次出现此类问题

美官方机构称一成美国人使用抗抑郁药 2011年10月20日 疾控中心研究人员分析了2005年至2008年参加国家健康和营养测试调查的1.2万美国人的数据。他们发现，美国人在此期间服用的抗抑郁药数量比1988年至1994年间增加近4倍