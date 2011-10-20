国际新闻早报 2011年10月20日 也门总统萨利赫19日说，如果美国、欧洲和海湾国家能够对海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）化解也门危机的调解协议实施提供保证，他将签署该协议

利比亚当局称发现卡扎菲次子赛义夫踪迹 2011年10月20日 利比亚当局武装在拜尼沃利德南部战场的官方发言人马哈茂德·陶菲克对记者说，当局的一支武装力量正在跟踪这个由30辆汽车组成的车队，并就此和有关地区当局的武装人员保持沟通和协调

希腊议会原则通过新经济紧缩措施 2011年10月20日 希腊副总理兼财政部长韦尼泽洛斯在议会辩论时说：“如果不通过这一法案，希腊就没有‘第二天’，因为这一法案将为通过谈判找到解决希腊债务问题的方案铺平道路”

俄罗斯拒绝美国所谓反导系统不针对俄的书面保证 2011年10月20日 俄外交部这位未透露姓名的官员说，欧洲反导系统不针对俄罗斯，这是事关俄国家安全的重大问题，俄必须得到自身安全不会被破坏的保障，但目前美国甚至拒绝制定旨在测定反导系统是否针对俄罗斯的明确标准

欧盟同意美国希捷收购韩国三星硬盘业务 2011年10月20日 公告说，虽然这笔交易将使本已集中度较高的硬盘市场出现进一步整合，但它不会对欧洲市场的有效竞争带来较大影响