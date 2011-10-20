- 2011年10月20日摩根士丹利公布，第三财季利润为22亿美元，合每股收益1.15美元，上年同期利润为1.31亿美元
- 2011年10月20日据消息人士称，瑞银旗下投行的固定收益业务预计将受到此次调整的较大影响
- 2011年10月20日民间融资、房地产、地方融资平台等三大问题，目前不会对中国经济发展产生系统性的风险
- 2011年10月20日埃尔默地拒绝出售或拆分投行部门，但决定大幅缩减投行部门的规模和业务范围，以专注于财富管理业务。
- 2011年10月20日知情人士透露，中宏人寿总裁林重文即将退休，新任总经理人选尚无确切消息
- 2011年10月20日其中最明显的变化是，有受试者智商增高或降低的幅度达20点，这足以将一名智商100的普通孩子带入智商120的聪明人范畴内，也表明聪明者可以变回普通人
- 2011年10月20日在7月份和8月份单月保费收入连续出现环比下降之后，中国财险9月份终于扭转局面
- 2011年10月20日也门总统萨利赫19日说，如果美国、欧洲和海湾国家能够对海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）化解也门危机的调解协议实施提供保证，他将签署该协议
- 2011年10月20日利比亚当局武装在拜尼沃利德南部战场的官方发言人马哈茂德·陶菲克对记者说，当局的一支武装力量正在跟踪这个由30辆汽车组成的车队，并就此和有关地区当局的武装人员保持沟通和协调
- 2011年10月20日对于申请发行次级债的保险公司，新办法增加“开业超过三年”的募集条件
- 2011年10月20日希腊副总理兼财政部长韦尼泽洛斯在议会辩论时说：“如果不通过这一法案，希腊就没有‘第二天’，因为这一法案将为通过谈判找到解决希腊债务问题的方案铺平道路”
- 2011年10月20日香港市场发债成本显著低于境内是银行纷纷抛出赴港发债计划的主要原因
- 2011年10月20日俄外交部这位未透露姓名的官员说，欧洲反导系统不针对俄罗斯，这是事关俄国家安全的重大问题，俄必须得到自身安全不会被破坏的保障，但目前美国甚至拒绝制定旨在测定反导系统是否针对俄罗斯的明确标准
- 2011年10月20日据统计，目前我国农民工人数已近2.4亿人，按每人20元的保费支出估算，农村小额保险市场规模可接近50亿元
- 2011年10月20日公告说，虽然这笔交易将使本已集中度较高的硬盘市场出现进一步整合，但它不会对欧洲市场的有效竞争带来较大影响
- 2011年10月20日中证大消费360指数是由主要消费、可选消费、电信业务、医药卫生、电脑与外围设备和林业产品等与居民生活各个环节密切相关的行业中选择规模较大和流动性较好的360只股票组成样本股
- 2011年10月20日观察家们认为，希拉里·克林顿此次访问利比亚有着多重目的：继续为执政的利比亚“全国过渡委员会”撑腰打气；确保美国在利比亚未来的安全和经济利益；推动美国和利比亚未来关系发展
- 2011年10月20日中国工程机械行业人士普遍认为，行业增长在5-6月份下滑，预示着市场拐点已经到来。以中低端为主的市场或面临新一轮洗牌，而在品牌与技术上具备竞争力的高端企业仍具发展空间
- 2011年10月20日从以色列政府方面来说，它在沙利特的命运问题上长期面临强大的国内压力，许多以色列人一直盼望沙利特早日重获自由，因为以色列很多家庭都有孩子在军队服役。以色列政府不使沙利特获释，难以平息民众不满情绪
- 2011年10月20日在欧盟委员会通过的纳米材料定义中，为什么限定基本颗粒大小在1纳米至100纳米之间？欧盟委员会认为，目前已知的大多数纳米材料的基本组成颗粒都在这一范围内，当然超出这一范围的材料也有可能具有纳米材料的特点
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