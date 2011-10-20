- 2011年10月20日公司前三季度业绩倍增，但机构投资者大幅减持公司股票
- 2011年10月20日根据国家旅游局统计，中美双方旅游交流规模从2006年的235万人次发展到2010年的308万人次，年均增长7%，特别是中国赴美游客年均增长近15%
- 2011年10月20日日本首相野田佳彦于18日至19日对韩国进行正式访问，与韩国总统李明博举行会晤。双方就发展面向未来的韩日关系、加强经济合作等问题达成共识
- 2011年10月20日独联体国家政府首脑理事会会议18日至19日在圣彼得堡举行，会议取得的最重要成果是签署了独联体国家自由贸易区条约
- 2011年10月20日慕克吉表示，多数观察家预计印度本财年经济增幅将低于8%，这虽令人失望，但应从全球视角看这一问题，因为全球经济都出现放缓
- 2011年10月20日上周新增A股开户数环比下降四成，结束了国庆节前的回升势头
- 2011年10月20日松下公司将在今年度停止2009年12月刚建成的等离子电视机最新显示器生产工厂——尼崎第三工厂的生产，并计划将生产液晶电视机显示板的茂原工厂出售，裁减与此相关的1000多名员工
- 2011年10月20日穆迪认为，西班牙大部分地区不能完成预期的减少赤字目标。而这一降级显然将使西班牙这些地区本已困难的融资形势进一步严峻
- 2011年10月20日巴西央行在当天发表的一份公告中说，再次降息旨在应对全球经济形势恶化，并确保巴西经济实现适度增长。公告还表示，央行今后会依据通胀情况，继续对利率实施“温和”下调
- 2011年10月20日与此同时，巴西工贸部预测，到今年年底，外贸出口可望达到2570亿美元，与2010年相比增长27%，将再次刷新历史最高纪录
- 2011年10月20日受纽约股市下挫和欧债危机影响，国际油价19日大幅下跌，纽约油价收于每桶86.11美元，跌2.52%；伦敦北海布伦特油价收于每桶108.39美元，跌2.5%
- 2011年10月20日他认为，在十年后，全球将形成美元、欧元和人民币作为国际储备货币三极的局面，预计美元、欧元和人民币将分别占国际储备货币约50%、30%和15%的份额
- 2011年10月20日2010年华盛顿地区（包括华盛顿市及弗吉尼亚、马里兰和西弗吉尼亚三个州的部分地区）家庭年收入中间值为8.45万美元，远高于全美5万美元的平均水平
- 2011年10月20日包括1.6亿美元不当得利、3000万美元判决前利息和9500万美元罚款。这些资金将退还给遭受损失的投资者
- 2011年10月20日德国最大商业银行德意志银行目前在美国赌城拉斯韦加斯的总投资额逾49亿美元，成为这座博彩之都的最大资产持有者。这一数目接近德意志银行在希腊、意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙等五国的投资总额
- 2011年10月20日欧盟及欧元区首脑会议即将于10月23日召开。尽管欧盟宣称将推出旨在结束欧元区主权债务危机的最终解决方案，但分析人士认为，此次峰会虽有望出台相关措施缓解当前的紧张局势
- 2011年10月20日福建省宁德市女地产商郑小青目前确认，她的企业陷入了债务危机，其下顺丰企业从外部借款达21.5亿元，企业自有资产仅16亿多元。
- 2011年10月20日在这个背景下，中国很需要通过行动对美国政治家、老百姓讲一点有关汇率的事情，同时向美国显示一点点实力。
- 2011年10月20日惠誉目前对乌克兰的信用评级为“B”，距离垃圾级有五档。惠誉表示，乌克兰的评级可能面临进一步下调压力，主要原因包括该国货币再次承压以及外部融资短缺。
- 2011年10月20日正在美国进行正式访问的巴玛强调说，当时这艘菲律宾海军炮艇在转舵时遇到转向困难。
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