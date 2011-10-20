中美已互为第四大旅游目的国 2011年10月20日 根据国家旅游局统计，中美双方旅游交流规模从2006年的235万人次发展到2010年的308万人次，年均增长7%，特别是中国赴美游客年均增长近15%

本财年印度经济增长将低于预期 2011年10月20日 慕克吉表示，多数观察家预计印度本财年经济增幅将低于8%，这虽令人失望，但应从全球视角看这一问题，因为全球经济都出现放缓

穆迪降低西班牙多个自治区和银行信用评级 2011年10月20日 穆迪认为，西班牙大部分地区不能完成预期的减少赤字目标。而这一降级显然将使西班牙这些地区本已困难的融资形势进一步严峻

巴西再次降息以刺激经济 2011年10月20日 巴西央行在当天发表的一份公告中说，再次降息旨在应对全球经济形势恶化，并确保巴西经济实现适度增长。公告还表示，央行今后会依据通胀情况，继续对利率实施“温和”下调

巴西目前外贸出口已超过去年全年 2011年10月20日 与此同时，巴西工贸部预测，到今年年底，外贸出口可望达到2570亿美元，与2010年相比增长27%，将再次刷新历史最高纪录

国际财经快报 2011年10月20日 受纽约股市下挫和欧债危机影响，国际油价19日大幅下跌，纽约油价收于每桶86.11美元，跌2.52%；伦敦北海布伦特油价收于每桶108.39美元，跌2.5%

美专家称美国内经济政策失当将成美元地位震中 2011年10月20日 他认为，在十年后，全球将形成美元、欧元和人民币作为国际储备货币三极的局面，预计美元、欧元和人民币将分别占国际储备货币约50%、30%和15%的份额

华盛顿成为美国最富城市 2011年10月20日 2010年华盛顿地区（包括华盛顿市及弗吉尼亚、马里兰和西弗吉尼亚三个州的部分地区）家庭年收入中间值为8.45万美元，远高于全美5万美元的平均水平

国际财经简讯 2011年10月20日 德国最大商业银行德意志银行目前在美国赌城拉斯韦加斯的总投资额逾49亿美元，成为这座博彩之都的最大资产持有者。这一数目接近德意志银行在希腊、意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙等五国的投资总额