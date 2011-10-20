- 2011年10月20日10月19日，国土资源部发布的《2010中国国土资源公报》显示，2010年我国石油、铁矿石对外依存度均超过50%。
- 2011年10月20日目前企业应对人民币升值更加成熟，但纺织、玩具等劳动密集型企业经营困难。
- 2011年10月20日以美恩超导产品不合格为由，反请求其赔偿经济损失10.05亿元
- 2011年10月20日在18日扎图里维特承认她与汉考克有婚外情的消息曝光后，汉考克19日宣布辞职。他表示，他从未向扎图里维特提供过不应公开的材料或秘密文件，一旦本案了结后，他希望重新开始自己的工作。
- 2011年10月20日数十名防暴警察来到位于伦敦以东约50公里巴斯尔顿地区的达勒农场，遭到许多吉卜赛人的阻拦，一些来自英国各地的志愿者也加入其中，双方扭打在一起爆发了大规模冲突。
- 2011年10月20日目前正是山东生姜大量上市的时候，但和去年完全相反的是，今年生姜价格跌幅超过90%，姜农损失惨重。
- 2011年10月20日继高息理财揽存受阻之后，银行业又找到一条双赢合作之道--盯上近万亿股民保证金
- 2011年10月20日商务部新闻发言人沈丹阳表示，调减进口环节税是扩大消费品进口的一个重要和有效的办法，但并非是唯一的措施。
- 2011年10月20日白宫现在有多条地道，具体数量当然是秘密。其中最为著名的地下通道直通东侧的“总统紧急行动中心”，能够抵御核弹袭击。很多人认为，白宫地下有四通八达的地道，通往国会山等地。
- 2011年10月20日巴罗佐指出，该计划中的317亿欧元用于升级欧洲的交通基础设施，91亿欧元投入在欧洲能源基础设施建设，以达到欧洲2020能源与气候战略目标，92亿欧元用于支持高速宽带网络和泛欧洲数字服务。
- 2011年10月20日艾哈迈迪•内贾德19日在德黑兰召开的第21届国际灌溉大会上说，只要资本主义思想统治世界，那么消费和环境破坏的矛盾就会一直存在
- 2011年10月20日依据新的统计方法中美之间的贸易顺差额或将缩小30%左右。美国一直以来给人民币升值施压的理由将更加站不住脚。
- 2011年10月20日举报者还称，王当年通过在监察厅担任高级职务的便利，插手了对洛阳市公安局刑侦支队“小金库”一案的查办，为“12·10”专案组涉案嫌犯蔡武堂等人充当保护伞。而蔡武堂正是当年帮助王文海联系高和平并“顶包交通肇事案”的经办人
- 2011年10月20日英国央行会议纪要显示，欧元区主权债务危机和银行业危机前景已恶化，该风险导致欧洲银行融资市场趋紧，不可避免地影响了英国金融系统和宏观经济。有鉴于此，该行货币政策委员会委员10月在进一步放宽货币政策上的态度空前高度统一。
- 2011年10月20日刘继生介绍，为了进一步加强见义勇为人员权益保护工作，市委市政府要求相关部门出台涉及提高奖励慰问抚恤金，以及解决就医、就业、住房、子女教育、入户广州等多方面内容的措施
- 2011年10月20日今年第三季度，全国土地价格虽然价格依然上涨，但增速在回落。主要监测城市中，超过五成城市的综合、居住地价环比、同比增速较上一季度有所回落。
- 2011年10月20日中国证监会已放宽了IPO上报材料的审核周期，不再有3个月的预留审核时间，只要发行人的IPO财务资料在有效期内都可以进行申报
- 2011年10月20日朝鲜官方通讯社当天援引朝鲜外务省发言人的话说：“只要美国还没有从其"（朝鲜）体制垮台"的愚蠢之梦中醒来，朝鲜民主主义人民共和国的"军事第一"政策和核威慑力将继续证明它的效力和活力。”
- 2011年10月20日含菌事件，无论是因为什么样的原因，是我们的工作没有做到位，我们真诚向所有消费者道歉。按照新的即将生效的食品安全国家标准，被检出有问题的水饺金黄色葡萄球菌含量是达到标准的，含量也达不到致病的效果
- 2011年10月20日这笔钱属于信托金，信托金的性质是，只有委托方有权利查询、监督。而委托方是日本鹿岛公司，其他人没有权利查。委托方不查，公众无法知道资金去向，但公众的质疑又是一个客观存在。看来，其中的悬疑一时还难以解开
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