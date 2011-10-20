- 2011年10月20日目前，效忠卡扎菲的残余部队在多个地点仍在激烈抵抗当局武装的进攻，在攻入的黎波里两个月时间后，当局武装仍未能宣布取得全面胜利。本周，当局武装攻占了之前曾传出是卡扎菲藏身地的重镇拜尼沃利德，升起了象征当局的新旗帜。
- 2011年10月20日这是社保基金今年第二次新开A股投资账户，上一次是在今年3月份
- 2011年10月20日按民间融资规模3万亿-4万亿计，与正规金融相比不可同日而语。目前人民币贷款余额52万亿、人民币存款将近80万亿，（民间融资）撼动不了正规金融，不能把这个事放得太大。
- 2011年10月20日腊政府宣称，为了防止暴力事件，在雅典部署了5000名警察维持秩序，另有2000多名警察作为后援。
- 2011年10月20日根据急救中心主任季晖的说法，“接到五个患儿，当时现场已经有一个患儿已经死亡，其余四个孩子全面检查后，发现一个骨干骨折的，两个骨盆骨折的，还有一个后脑勺受伤”
- 2011年10月20日上周共有3家基金公司提交了基金募集申请，由于股市的低迷，新基金发行困难，使得基金公司申请募集成立新基金热情降低
- 2011年10月20日文章说：“这起沃尔玛违法受罚事件引发的针对中国的最新舆论攻击波，无非是一些西方媒体对华偏见、敌视惯势的一个延续。”
- 2011年10月20日王岐山说，中美作为最大的发展中国家和最大的发达国家，两国经济相互依存，谁也离不开谁。双方应当坚持同舟共济，妥处分歧，加强合作，携手应对各种挑战，对全球经济复苏做出积极贡献
- 2011年10月20日去年全国84个重点城市处于抵押状态的土地达25.82万公顷，抵押贷款3.53万亿元。
- 2011年10月20日俄航天局消息说，目前“火卫-土壤”正在装配平台进行飞行前测试，为发射做准备。俄塔社及国际文传电讯社称，“火卫-土壤”将与中国“萤火一号”探测器一起由“天顶”运载火箭搭载，于莫斯科时间11月9日凌晨零点26分从拜科努尔发射场升空
- 2011年10月20日要加强统筹协调，积极创造条件，支持符合条件的文化企业发行上市，鼓励文化类上市公司进行并购重组，稳步扩大文化企业债券市场融资水平
- 2011年10月20日根据造成的人员伤亡、中断运营时间、直接经济损失、事故性质、影响大小、波及范围等情况，拟把轨道交通运营事故划分为5个级别：特别重大、重大、较大、险性、一般事故
- 2011年10月20日根据地铁运营公司给出的数据，如按照这个标准，目前北京地铁约有37个地铁站在早晚高峰时段达到这一警戒线，它们都是常规限流站点
- 2011年10月20日中国成人的人均财富在2011年达到2.1万美元，拥有个人资产在100万美元以上的富豪数量首次突破100万人，并且这个人数预计未来五年内还将翻番。
- 2011年10月20日近期银行间及交易所债市均明显向好，前期跌势汹汹的城投债等收益率均呈现凌厉下行之势。加上政府在政策上的倾斜，铁道部债券融资的成本有望继续走低
- 2011年10月20日我国地质矿产勘查工作通过实施找矿战略，实现新的重大突破，形成一批重要矿产资源战略接续区，建立重要矿产资源储备体系，为经济平稳较快发展提供有力的资源保障和产业支撑
- 2011年10月20日廖为明，江西南康市人，教授，博士生导师。历任江西农业大学园林与艺术学院院长、教务处处长等职，2009年9月任江西农业大学副校长，2011年2月试用期满，到事发时才获正式聘任不久
- 2011年10月20日IPO募集资金揽存技术性很强。在拟上市公司决定将材料上报给证监会发审委前，就得营销成功。一旦上市成功，实际上，对IPO募集资金揽存的竞争就已结束。
- 2011年10月20日“按民间融资规模3万亿-4万亿计，与正规金融相比不可同日而语。目前人民币贷款余额52万亿、人民币存款将近80万亿，(民间融资)撼动不了正规金融，不能把这个事放得太大。”
- 2011年10月20日“从完成生产、包装和物流，都是在零下18度的环境下进行的。在火车上，油条也是从冷库里拿出来，然后用微波炉加热后给旅客吃。所以在零下18度的温度下，保质期10个月没有问题。”
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富