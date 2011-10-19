- 2011年10月20日保监会相关负责人表示，本次修订有利于优化行业资本结构，提高公司资本质量，强化偿债能力要求，降低了保险公司不能偿付次级债的风险，有利于防范保险公司风险通过次级债向银行业传递，防范金融市场的系统性风险
- 2011年10月20日旅客提出不满后，铁路部门正在改进，如京沪高铁，在饭口(开车时正赶上饭点)基本上都能供应“热链”，比如由丽华快餐配送的套餐，无需加热直接就能吃
- 2011年10月20日《刘明康：地方债房贷风险总体可控》等9则
- 2011年10月20日银监会将继续鼓励引进民间资本和境内外合格的战略投资者，支持有条件的地方商业银行到资本市场上市
- 2011年10月20日刘明康表示，银监会已明确要求银行业金融机构与民间借贷之间设立严格的“防火墙”，严防风险向银行业体系转移
- 2011年10月20日刘悦伦还表示，事发后，很多人给他发短信，说“佛山经济发展得再好，如果形象方面搞不好的话，也没有用”
- 2011年10月20日中国水电一改首日疯涨至临停，昨日早盘时便出现获利回吐，以3.4%的跌幅开盘，并一路向下，最终报收4.86元，全天下跌接近8%，“一夜回到解放前”。
- 2011年10月20日一听到小悦悦病情恶化，悦悦妈妈曲女士当即悲痛抽泣，而在接受采访时，曲女士不停责怪自己没有看管好孩子
- 2011年10月20日有报道称，共有100亿元社保基金的资金在通过相关会议批准后拨到社保账户中，并将择机投资于股票市场。与此相呼应的是，A股在9月份重挫8.11%，其间一度创出近两年新低，或许会成为社保基金眼中的“入市时机”。
- 2011年10月20日姜瑜说，中方敦促该委员会停止发表此类报告，停止干扰和破坏中美关系的错误言行
- 2011年10月20日权威人士称，沪深交易所将在证监会发布《证券公司融资融券业务管理办法》后，发布《融资融券交易实施细则》，并同步调整标的证券和可充抵保证金证券的范围。
- 2011年10月20日姜瑜表示，朝韩都是中国重要邻国，中朝、中韩一直保持经常性高层交往。此访期间，李副总理将与两国领导人举行会见会谈，就双边关系和共同关心的国际地区问题交换意见
- 2011年10月20日1664点时A股整体动态市盈率为13.3倍，昨日的动态市盈率是14.38倍，近来三季报渐入披露高峰期，上市公司业绩大幅增长是主基调，那么随着三季度业绩的上升，A股的整体估值还会进一步下降，估值底更加明显。
- 2011年10月20日美国9月消费者价格指数上涨0.3%。新屋开建数字大涨15%，达65.8万幢，创17个月新高。营建许可减少5%，降至59.4万幢。
- 2011年10月19日10月17日13时10分，奉节县大树镇兰靛村6社富发煤矿发生瓦斯爆炸事故，当时井下共有16名工人，3人被救出，9人当场死亡，4人失踪
- 2011年10月19日定边县委办公室、组织部联合下发《关于进一步加强干部教育，转变工作作风》的紧急通知，要求在全县干部中开展作风教育和整顿
- 2011年10月19日未来，具有债务融资需求的企业将会有“一篮子”债券工具可以选择，除了目前已经存在的基本工具外，将来还会出现更多的工具，包括高收益债、 并购债、资产证券化类产品等
- 2011年10月19日2011年9月，在网路上疯狂转载了一篇题为“杨闻孙，搞垮美尔雅的罪人”的举报信，署名thetruth，该举报信揭发了美尔雅法人代表杨闻孙的三大“罪状”。随后美尔雅股价出现大幅下跌
- 2011年10月19日国际货币基金组织当天发表声明说，撒哈拉以南非洲地区今明两年的经济增长主要得益于一些国家一次性的生产扩张
- 2011年10月19日按照保护合法活动、惩治违法犯罪、促进健康繁荣的原则，积极参与文化市场综合执法，坚决扫除黄赌毒等社会丑恶现象，维护正常的文化市场秩序，保障文化产业健康发展，保护文化工作者的合法权益
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