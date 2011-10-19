重庆奉节县富发煤矿事故搜救工作结束 死亡13人 2011年10月19日 10月17日13时10分，奉节县大树镇兰靛村6社富发煤矿发生瓦斯爆炸事故，当时井下共有16名工人，3人被救出，9人当场死亡，4人失踪