- 2011年10月19日公安部将在全国开展为期5个月的专项行动，集中整治超速超员超载和疲劳驾驶违法行为（简称“三超一疲劳”），特别是要从客运车辆抓起，严格执法、严格监管，对大中客车违法行为坚持及时严格查处，以切实改善道路通行秩序
- 2011年10月19日菲律宾国防部发言人强调，渔船当时正闯入菲律宾水域，而事故中并没有人受伤
- 2011年10月19日10月19日下午，人民银行党委书记、行长周小川主持召开党委（扩大）会议暨党委中心组会议，学习贯彻党的十七届六中全会精神。会议指出，继续执行好稳健的货币政策，进一步推动金融改革创新。
- 2011年10月19日证监会周三公告称，在发审委10月19日召开的2011年第230次、232次会议上，青海互助青稞酒股份有限公司、福建雪人股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司的首发申请均获通过
- 2011年10月19日国家发展改革委宏观经济研究院副院长陈东琪表示，今年4季度以及明年前两个季度，中国经济增速可能会进一步回落，出现趋势性的下降调整期。就货币政策而言，虽然“高频紧缩”的态势不会再继续，但也还没有到全面放松的时候。
- 2011年10月19日中国建设银行周三称，中国人民银行和银监会已批准该行在银行间债券市场，公开发行不超过400亿元人民币的次级债
- 2011年10月19日县委、县政府已成立由县委政法委牵头，公安局、检察院、法院、司法局、卫生局等部门组成的调查处理工作组展开调查，并积极做好死者亲属的接待及安抚工作
- 2011年10月19日据证监会网站消息，近日，中央批准黎晓宏任中国证监会纪委书记，免去李小雪的中国证监会纪委书记职务。中央组织部决定，黎晓宏任中国证监会党委委员，免去李小雪的中国证监会党委委员职务
- 2011年10月19日广州全市10区新建商品住宅网上签约面积49.02万平方米，环比增加3.3％
- 2011年10月19日为什么是2020年？因为，目前我国煤电价格并未反映资源的真实成本，若煤电价格早日确定，风电的发电价格将会早日低于煤电价格。
- 2011年10月19日淘宝商城事情发生的根本原因是目前中国网络管理的法律基础薄弱，网络零售领域法律缺失、监管体系不完善
- 2011年10月19日国土资源部日前发布了《2010中国国土资源公报》。《公报》指出，2010年，全国新增农用地38.35万公顷，其中新增耕地37.37万公顷。
- 2011年10月19日全球财富总值去年增长14%至231万亿美元，其中亚太区占54%。中国跻身全球财富增长额最高的六大国家，百万富翁人数达到1017万人
- 2011年10月19日中共中央日前召开党外人士座谈会，听取各民主党派中央、全国工商联领导人和无党派人士对中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题决定的意见和建议。中共中央总书记胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。
- 2011年10月19日把诚信建设摆在突出位置，大力推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，抓紧建立健全覆盖全社会的征信系统，加大对失信行为惩戒力度，在全社会广泛形成守信光荣、失信可耻的氛围
- 2011年10月19日中行将与两家台资银行在大陆及台资企业融资、结算及清算业务、资金业务、银团贷款、风险管理和人员培训等领域开展交流与合作
- 2011年10月19日刘明康指出，应坚持“隔离风险”、“疏堵结合”，综合治理民间借贷。同时，探索按照市场规律疏导规范民间借贷，引导其阳光化、规范化发展
- 2011年10月19日最新的压力测试结果显示，我国银行业房地产风险总体可控。即使房地产抵押品重度压力测试下跌40%，覆盖率仍高于国际通行的110%标准。
- 2011年10月19日中国银监会主席刘明康19日在CEO组织峰会上谈到中国经济时表示，有些评级机构和投资分析人士唱衰中国经济和中国银行业，是低估了中国深化改革的决心、行政能力和变化管理的技能经验。
- 2011年10月19日他也同时表示，由于地方政府融资平台等存在管理不规范不审慎、监督机制缺失等问题，也埋下了一些风险隐患。但刘明康表示，中国地方政府性债务风险总体可控
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