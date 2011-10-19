中共中央召开党外人士座谈会 探讨深化文化体制改革 2011年10月19日 中共中央日前召开党外人士座谈会，听取各民主党派中央、全国工商联领导人和无党派人士对中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题决定的意见和建议。中共中央总书记胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。

中国银行与台湾两家商业银行签署全面业务合作协议 2011年10月19日 中行将与两家台资银行在大陆及台资企业融资、结算及清算业务、资金业务、银团贷款、风险管理和人员培训等领域开展交流与合作