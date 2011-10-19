杨卫泽当选南京市委书记 2011年10月19日

瑞信报告称中国财富达20万亿美元 排名全球第三 2011年10月19日 瑞信研究院发表年度《全球财富报告》指出，中国财富总值在2010年1月至2011年6月间增长了4万亿美元，是美国之后全球第二大财富增长来源。中国财富总值现为20万亿美元，紧随日本之后排名全球第三高，并高于法国。

机构调查预计大陆香港新加坡四季度招聘规模较前季下降 2011年10月19日 《财经》综合报道 招聘机构Hudson Highland Group Inc. (HHGP)19日发布的一份调查报告显示，第四季度中国大陆、香港和新加坡的招聘规模预计将小于第三季度，因全球经济前景不明。

黑龙江省密山市境内发现成年野生东北虎 2011年10月19日 据介绍，17日上午8时许，密山市富源乡民富村几个农民在经过青年水库时，发现一只牛般大小的动物正从水里上岸，几人走近一看是一只老虎，随即拨打了110报警，并引来附近村民围观

野村控股拟收购通用金融旗下的中国子公司 2011年10月19日 《财经》综合报道 此次交易可能将使该公司首次向客户提供人民币计价产品