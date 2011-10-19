- 2011年10月19日在全球ceo组织峰会，银监会刘明康做主旨发言，围绕大家普遍关心地方政府融资平台贷款、房地产贷款、影子银行业务等领域的潜在风险，以及民间融资活跃等问题
- 2011年10月19日
- 2011年10月19日根据国家海洋局北海分局开展的蓬莱19－3油田溢油事故海洋环境监视监测，18日C平台附近有油花溢出，最少每分钟9个，最多每分钟32个，当日溢油量约1．57升
- 2011年10月19日会议强调，“十二五”期间要以社会成员信用信息的记录、整合和应用为重点，建立健全覆盖全社会的征信系统，全面推进社会信用体系建设。
- 2011年10月19日这个所谓的委员会一贯戴着有色眼镜看中国，歪曲事实，干涉中国内政，中方对此表示坚决反对。中方敦促该委员会停止发表此类报告，停止干扰和破坏中美关系的错误言行。
- 2011年10月19日央行周三公告，将于20日（周四）发行10亿元3个月期央票以及200亿元3年期央票
- 2011年10月19日瑞信研究院发表年度《全球财富报告》指出，中国财富总值在2010年1月至2011年6月间增长了4万亿美元，是美国之后全球第二大财富增长来源。中国财富总值现为20万亿美元，紧随日本之后排名全球第三高，并高于法国。
- 2011年10月19日社科院欧洲研究所经济研究室主任陈新接受《财经网》记者采访时强调，EFSF扩容并不意味着“再增加钱”，而是在现有基础上，通过金融操作，使其“实际有效能力进一步提升”
- 2011年10月19日招聘机构Hudson Highland Group Inc. (HHGP)19日发布的一份调查报告显示，第四季度中国大陆、香港和新加坡的招聘规模预计将小于第三季度，因全球经济前景不明。
- 2011年10月19日据介绍，17日上午8时许，密山市富源乡民富村几个农民在经过青年水库时，发现一只牛般大小的动物正从水里上岸，几人走近一看是一只老虎，随即拨打了110报警，并引来附近村民围观
- 2011年10月19日政府短时间内全面放松货币政策的可能性很小，但会选择性微调以放松流动性状况及有针对性的支持小型企业发展
- 2011年10月19日明确公租房租赁合同期限一般为三年最长不超过5年，租金可按月季年收取。如果承租人拖欠租金，产权单位可通报其单位按规定划扣，并将于12月1日起执行
- 2011年10月19日此次交易可能将使该公司首次向客户提供人民币计价产品
- 2011年10月19日陈贤妹的心情，也许可以用她女儿对记者们喊出的一句话描绘：“别再来骚扰我们了！”18日晚，阿兵与陈贤妹已经踏上了回老家阳山的归途……
- 2011年10月19日走访昆明市部分二手房中介发现，一些经营规模小的中介关门歇业，二手房交易市场冷清，但价格少见松动。
- 2011年10月19日今天下午3时30分许，海峡两岸关系协会与海峡交流基金会在天津举行预备性磋商。本轮磋商将完成商签两岸核电安全合作协议的最后准备，提交20日举行的两会领导人第七次会谈正式签署。
- 2011年10月19日广东某上市券商相关人士表示，监管层鼓励那些条件成熟的券商申报试点，券商在通过地方监管部门的风险评估后，还须取得证监会的无异议函，今年年内非常可能会新增1至2家券商进行试点。
- 2011年10月19日广东省环保厅对惠州大亚湾石化区当地公众进行的调查显示，10%的当地居民对石化区感到不满意，主要是对整个石化区的环境问题不满
- 2011年10月19日去年底以来，A股工程机械企业掀起一股赴港上市势头，中联重科、徐工、三一等多家企业完成或筹备进行港股IPO，布局国际化战略成为这次集中赴港二次上市的主要目的
- 2011年10月19日自2007年实施农业保险保费补贴政策以来，中央财政已累计拨付农业保险保费补贴资金262.1亿元，为“三农”事业提供风险保障逾1.5万亿元
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