- 2011年10月19日分析人士认为，欧元区财政健康的国建当前不愿意拿出更多的钱给债务问题国家，EFSF资金的使用效率尤其需要提高，当前对其杠杆化的可能性并非没有，从默克尔发言人的表态中也多少可以得到一些信息。
- 2011年10月19日今年1-9月，江苏省共实现保费收入948.96亿元，其中财产险保费收入284.87亿元，同比增长22.77%；人身险保费收入664.09亿元
- 2011年10月19日与十年前相比，反倾销、反补贴、反规避、产业损害、337调查、301报告……这些都成了中国企业耳熟能详的名词，让中国企业尝到了刻骨铭心的“酸”味。
- 2011年10月19日“总体来看，这是市场正常的投资行为，当然也与8月份标普下调了美国主权信用评级所带来的市场动荡分不开。”
- 2011年10月19日不断减少的成交量、不断紧绷的资金链，不断增加的库存正成为遏制国内房价的三重压力。
- 2011年10月19日中国标准化研究院专家胡涵景指出：“由于我国出口企业对国际贸易标准缺乏了解，单证、标签等不符合国际标准造成的实际损失每年超过一万亿人民币，高居世界首位。”
- 2011年10月19日19日在山东济南举行的全国发展家庭服务业经验交流会确定了首批全国“千户百强”家庭服务企业。据了解，今后我国将采取一系列措施对“千户百强”家庭服务企业的发展进行扶持。
- 2011年10月19日三季度GDP环比增速小幅反弹；9月份实体经济增长强劲反弹，强于预期的实体经济数据倾向于缓解决策层对经济放缓的担忧，政策基调不一定显著改变，但具体实施或有所放松。
- 2011年10月19日午后股指呈现横盘整理态势，石油、银行等权重板块一度加速上攻拉升股指，但是量能明显不足，股指延续窄幅震荡至尾盘
- 2011年10月19日今日凌晨世贸滨江新城售楼中心确实发生一起男子自杀事件，当时该男子随身携带自制爆炸物，目前已经身亡，暂无其他人员伤亡
- 2011年10月19日商务部网站19日上午发布2011年1-9月大陆与台湾贸易、投资情况。数据显示，大陆与台湾贸易额为1209.0亿美元，同比上升12.5%，占大陆对外贸易额的4.5%。
- 2011年10月19日2011年6月末，我国对外金融资产46152亿美元，对外金融负债26301亿美元，对外金融净资产19851亿美元。
- 2011年10月19日多只大型新股蠢蠢欲动，据市场消息指出，继中信证券(6030)后，另一内地大型证券商海通证券也拟启动上市计划，估计最快将于本月底前递交上市申请，集资10亿至15亿美元(约78亿至117亿港元)
- 2011年10月19日世界奢侈品协会发布2011最新报告显示，中国内地去年的奢侈品市场消费总额已经达到107亿美元，占全球份额的1/4。预计中国将在2012年超过日本，成为全球第一大奢侈品消费国。
- 2011年10月19日男子的父母表示，他们在江苏老家经营一家小丝绸加工厂，赚钱很不容易，得知此事后非常生气。不过，儿子在精神上也受到打击，见儿子声称要轻生，因害怕便拨打了110、119报警
- 2011年10月19日国泰君安10月18日发布人士任免通知，免去李迅雷公司总经济师、首席经济学家职务。从国泰君安内部了解到，李迅雷将不日前往海通证券任副总职务。但此消息并没得到李迅雷本人证实。
- 2011年10月19日商务部19日发布的数据显示，1至9月，我国实际使用外资金额866.79亿美元，同比增长16.6%。外商投资新设立企业2.04万家，同比增长6.24%。
- 2011年10月19日中国城市战略发展研究会副会长易鹏在FT中文网发表专栏文章称，鄂尔多斯的形势不如温州严重，要从根本上解决问题，需将鄂尔多斯打造成金融综合配套改革试验区，主动化解高利贷风险，以及给包括高利贷在内的民间资本寻找出路。
- 2011年10月19日联合调查及医学鉴定结果表明，杨金德涉黑案办理中不存在刑讯逼供问题，有关律师和媒体报道称犯罪嫌疑人杨金德因遭受刑讯逼供导致左眼瞎、右耳聋、双下肢瘫痪、指甲遭受钳子夹拔、肛门塞啤酒瓶等均属谎言
- 2011年10月19日FT中文网专栏文章援引专业研究机构观点指出，从整个国家来说，中国并未建造过度。不过，眼下中国的整体固定资产投资增速的确有必要放缓。对于部分固定投资投资“气瓶”断气，文章态度鲜明的指出，“迄今，中国做得不错”。
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