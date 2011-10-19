广交会十年之变折射中国入世酸甜苦辣 2011年10月19日 与十年前相比，反倾销、反补贴、反规避、产业损害、337调查、301报告……这些都成了中国企业耳熟能详的名词，让中国企业尝到了刻骨铭心的“酸”味。

中国楼市量价双双回落 2011年10月19日 不断减少的成交量、不断紧绷的资金链，不断增加的库存正成为遏制国内房价的三重压力。