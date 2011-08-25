美国和南非就解冻15亿美元利比亚资产达成一致 2011年08月26日 在25日的磋商中，美国同意在文字上做修改，不提及“全国过渡委员会”，而用“相关当局”取代，美国和南非双方因此达成了一致，扫除了解冻资金的障碍

伊拉克南部城市汽车炸弹爆炸致39人伤亡 2011年08月26日 袭击者可能使用遥控器引爆安放在该市一处什叶派清真寺附近的汽车炸弹，导致人员伤亡，并致使现场附近15辆汽车和4座建筑物起火

卡恩近期可能到访国际货币基金组织 2011年08月26日 斯特劳斯-卡恩到访总部位于华盛顿的国际货币基金组织将会是“私人性质”的访问，他“最早有可能在下周”访问基金组织

菅直人今日可能正式宣布辞职 29日确定新首相 2011年08月26日 如果辞职，距离他正式出任第94任首相，只有400多天。尽管如此，他已经是近五任日本首相中，任职时间最长的一位了

欧洲四国延长股票卖空禁令期限 2011年08月26日 总部设在巴黎的欧洲证券和市场管理局25日发表声明说，法国、西班牙、意大利和比利时四国当天决定延长本月11日宣布的股票卖空禁令

奥巴马与经济团队商谈就业及减赤新举措 2011年08月26日 美财政部长盖特纳、白宫行政管理和预算局局长雅各布·卢、白宫国家经济委员会主任吉恩·斯珀林等经济高官当天与奥巴马举行了电话会议，讨论了正在研究中的创造就业、减少赤字等方面的政府新举措