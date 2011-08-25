- 2011年08月26日近日，民营油企正准备集体上书发改委和国务院，反对油价调整周期缩短。专家认为，民营油企生机在于获得成品油进口资质。
- 2011年08月26日国税总局方面表示：“南京房产证加名征契税，属于地方政府税收行为，短期来看，恐怕不可能在全国范围内推行类似政策。
- 2011年08月26日他说：“美联储希望借此显示自己正在参与危机处理，但是它们也应该知道，第二轮量化宽松已经给其他地区带来不少问题”
- 2011年08月26日在25日的磋商中，美国同意在文字上做修改，不提及“全国过渡委员会”，而用“相关当局”取代，美国和南非双方因此达成了一致，扫除了解冻资金的障碍
- 2011年08月26日袭击者可能使用遥控器引爆安放在该市一处什叶派清真寺附近的汽车炸弹，导致人员伤亡，并致使现场附近15辆汽车和4座建筑物起火
- 2011年08月26日奥斯塔片科同时表示，目前还未确定“格洛纳斯-M”导航卫星的下次发射时间，预计有可能是9月上旬，但具体日期需要在货运飞船发射失败原因调查结束后才能确定
- 2011年08月26日在德西巴口岸附近的小镇，突尼斯当地人摆起许多路边摊，出售印有利比亚反对派红、黑、绿三色旗帜的纪念品
- 2011年08月26日斯特劳斯-卡恩到访总部位于华盛顿的国际货币基金组织将会是“私人性质”的访问，他“最早有可能在下周”访问基金组织
- 2011年08月26日如果辞职，距离他正式出任第94任首相，只有400多天。尽管如此，他已经是近五任日本首相中，任职时间最长的一位了
- 2011年08月26日国家海洋局公布《无居民海岛保护和利用指导意见》，规范无人岛的使用秩序，指导无人岛的保护和利用。其中规定，严格限制填海连岛工程。
- 2011年08月26日总部设在巴黎的欧洲证券和市场管理局25日发表声明说，法国、西班牙、意大利和比利时四国当天决定延长本月11日宣布的股票卖空禁令
- 2011年08月26日美财政部长盖特纳、白宫行政管理和预算局局长雅各布·卢、白宫国家经济委员会主任吉恩·斯珀林等经济高官当天与奥巴马举行了电话会议，讨论了正在研究中的创造就业、减少赤字等方面的政府新举措
- 2011年08月26日诺奖得主认为，主权债务危机是整个西方体制面临的一个重大问题。如果政治家不能尽快控制这场危机，美欧经济将陷入长年停滞，并与亚洲和拉美国家的崛起相反走入衰落
- 2011年08月26日法国金融市场管理局宣布延长至11月11日。这一禁令在本月初开始实施，原定于本周五到期
- 2011年08月26日8月25日，德国股市DAX指数在15分钟内突然大幅下跌约4%，投资者们抛售德国股指期货，这令德国DAX指数、美国股市以及整个欧洲股市都受到拖累，出现集体下跌
- 2011年08月25日美国银行周四宣布，已经与亿万富翁投资人沃伦巴菲特达成相关协议，后者将通过其控制的伯克希尔哈撒韦公司向该行投资50亿美元。
- 2011年08月25日金万永表示，已超过100年地震周期的纽约，“任何时间都可能发生大地震，如果明天发生大地震，我不觉得惊讶，我们也无法知道发生在哪里”。他说，大地震确切的时间很难确定。
- 2011年08月25日被绑架记者中包括一名女性。4名记者中，两人来自意大利发行量最大的《晚邮报》，另外两人分别来自《新闻报》和《前途报》。
- 2011年08月25日中国将建立规范的地方政府举债融资机制，将债务收支分类纳入预算管理，动态监控地方政府性债务。严格控制地方政府举债和担保承诺行为，继续清理规范地方政府融资平台公司。
- 2011年08月25日中国国家发改委主任张平表示，中国部分城市房价涨幅收窄。目前，一些城市房地产市场已出现降温迹象。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富