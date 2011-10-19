- 2011年10月19日“2011福布斯中国大陆经营成本最高城市”榜单出炉。上海、杭州、北京成为中国大陆经营成本最高的三个城市。
- 2011年10月19日为了随时跟院方联系，小悦悦的父母在医院附近的招待所入住
- 2011年10月19日柴油及其他各类成品油零售是商务部主管，但是涉及到成品油、柴油市场的供应，需要商务部和其他有关部门，特别是价格主管部门共同协商，还要跟其他的石油供应商协商。
- 2011年10月19日据向休斯顿联邦法院递交的诉状显示，巴黎银行驻休斯顿办事处的一名银行家被指曾撮合美国四家谷物出口商的出口交易，协助他们欺诈美国农业部至少7800万美元的信贷担保。
- 2011年10月19日Wind资讯统计数据显示，在目前246只券商集合理财产品中，剔除今年新成立的82只，余下164只中仅有10只年内收益为正；其余154只均出现不同程度亏损，占比高达93.9%，其中有13只亏损超过20%。
- 2011年10月19日社科院世界经济与政治研究所国际金融室副主任张明10月19日评论人民币国际化过程中跨境结算出现非对称现象时称，目前中国的结构转型面临三大问题，三件事做好了，人民币国际化是水到渠成的事。
- 2011年10月19日文章援引业内人士的话称，中国不存在操纵汇率的情况，美国才是汇率的操纵者，不能用汇率市场化去应对美国的“政治牌”，否则会伤害到中国经济的健康发展。
- 2011年10月19日为确保病人得到及时有效救治，文山市政府立即将22名中毒学生送往市人民医院救治。同时，为确保共同进餐的学生出现症状后能得到及时救治，也将其他49名学生全部送至市人民医院留院观察
- 2011年10月19日考虑到工业即将加速下滑，GDP增速下滑的趋势不会改变，预测四季度GDP同比增速将回落至8.3%
- 2011年10月19日公司短期借款24.37亿元，比去年年末增加了108%。此外，公司经营活动现金流量净额达到-27.41亿元。
- 2011年10月19日三季度招商地产业绩增速有所放缓，但是毛利率继续高攀创3年新高
- 2011年10月19日今年全年进出口增幅将呈现“前高后低”的走势，进出口严峻形势将至少持续到明年一季度
- 2011年10月19日国泰君安10月18日发布人士任免通知，免去李迅雷公司总经济师、首席经济学家职务
- 2011年10月19日上海宁博资产管理公司19.84%股权被公司并列第一大股东中融信佳担保股份有限公司转出，为业内首家股权遭挂牌转让的阳光私募，上述19.84%的股权转让价格为152万元
- 2011年10月19日今年前三季度，合资券商的承销情况中，瑞银证券承销了2家，华英证券、海际大和、中德证券各承销1家，而中金公司、高盛高华、财富里昂、瑞信方正、大摩华鑫、一创摩根6家则在A股IPO项目上一无所获
- 2011年10月19日欧债危机持续一年多来，欧洲各国在债务泥潭中越陷越深，经济社会矛盾全面爆发。近来，欧洲各主要城市不断爆发各种游行示威活动，抗议政府以财政紧缩措施应对欧债危机
- 2011年10月19日根据协议，未来3年内，华夏银行将为北京市保障性住房建设投资中心提供不超过100亿元人民币综合授信安排
- 2011年10月19日从长期来看，中国的银行业面临着较大的资本金压力。虽然现在大银行的资本充足率各项指标均符合监管要求，但出于未雨绸缪的考虑，提前进行补充资本比较恰当
- 2011年10月19日报道称，记者当时用韩语表示想用韩语采访，金汉秀立刻用英语说“NO(不行)”，随后交谈一直都用英语进行
- 2011年10月19日出逃者勾画了一个奴隶般的社会：剃成光头，穿着识别明显的统一“制服”，夜晚被锁进铁门，白天在监视下干活，不听话就打，皮带抽，电棍击，没有工钱，和狗睡在一起……
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富