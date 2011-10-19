- 2011年10月19日据网友报料，这名自杀男子为该售楼中心的物业工作人员，怀疑其因对工作不满，拿着爆炸物自己在洗手间引燃
- 2011年10月19日逻辑门是计算机的基础，它是一种对输入的信息进行逻辑运算，然后输出信息的装置。通过对不同逻辑门进行各种组合，就可搭建出复杂的计算机电路
- 2011年10月19日克留奇科夫说，太空游客未来将以“包机形式”往返太空旅馆。目前，俄罗斯和美国都已制定发展太空旅馆的相关计划，一些国家正在开发旨在保障普通人太空游的成套工业体系
- 2011年10月19日排名前50位的公司研发总投入为1937亿欧元，占1400家公司总投入的42.5%。在这50家公司中，有18家美国公司，15家欧盟企业，13家日本公司，2家瑞士公司和2家韩国公司
- 2011年10月19日这一定义是：纳米材料是一种由基本颗粒组成的粉状或团块状天然或人工材料，这一基本颗粒的一个或多个三维尺寸在1纳米至100纳米之间，并且这一基本颗粒的总数量在整个材料的所有颗粒总数中占50%以上
- 2011年10月19日在9月，明星基金经理王亚伟所掌管的华夏大盘和华夏策略精的净值表现明显落后。华夏大盘精选9月净值损失了12.19%，而华夏策略的净值则蒸发了12.2%。
- 2011年10月19日苹果公司报告说，在截至9月24日的该公司2011财年第四季度，它的营业收入为282.7亿美元，比去年同期增长39%。苹果的该季度净利润达66.2亿美元，同比增长54%，平均每股收益为7.05美元
- 2011年10月19日伊朗外长萨利希18日在德黑兰会见各国驻伊朗外交使节及国际组织代表时说，美国提出的有关伊朗参与暗杀沙特驻美国大使的指控含有政治动机，目的在于破坏伊朗与阿拉伯国家的关系
- 2011年10月19日本期访谈人物是帕特里克·阿蒂斯，法国外贸银行首席经济学家，巴黎大学客座教授，出版有《欧元与欧洲中央银行》等著作
- 2011年10月19日巴西央行货币政策委员会将在19日召集会议，外界预测此次会议很有可能决定将基准利率再次下调0.5个百分点
- 2011年10月19日1-9月共实现归属于母公司股东的净利润70.18亿元
- 2011年10月19日各板块加速下行，沪指走低至2374点附近后止跌回升，券商、保险、煤炭、石油、银行等各板块轮番拉升，沪指一度收复2400点
- 2011年10月19日信托主业进一步回归
- 2011年10月19日宏源证券在三季度实现营业收入18.74亿元，同比下降27.82%，净利润6.8亿元，同比减少39.58%
- 2011年10月19日中信建投预测，2011年到2013年，中国水电的净利润复合增速为28.7%。银河证券认为，2011年到2013年，中国水电的复合增长率为22.6%
- 2011年10月19日截止午间11：30，股价报4.93元，跌幅6.45%。
- 2011年10月19日中国政府鼓励中国的企业到欧洲去投资。中国企业到欧盟投资是互利共盈的，是完全的企业行为，政府只是起促进和公共服务的作用。
- 2011年10月19日沈丹阳表示，综合考虑外需成本和汇率、基数等因素，我们预计全年进出口增幅将呈现“前高后低”走势。
- 2011年10月19日“卖难”的问题要从根本上解决，关键还是要以市场为导向，进一步培育和发展“订单农业”，减少生产的盲目性。
- 2011年10月19日1-9月，欧盟27国对华实际投资金额41.84亿美元，同比下降1.8%，由同比增长转为下降。
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