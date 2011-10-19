科学家用细菌开发生物计算机基本组件 2011年10月19日 逻辑门是计算机的基础，它是一种对输入的信息进行逻辑运算，然后输出信息的装置。通过对不同逻辑门进行各种组合，就可搭建出复杂的计算机电路

俄航天官员说2020年可能出现首批太空旅馆 2011年10月19日 克留奇科夫说，太空游客未来将以“包机形式”往返太空旅馆。目前，俄罗斯和美国都已制定发展太空旅馆的相关计划，一些国家正在开发旨在保障普通人太空游的成套工业体系

欧盟通过纳米材料定义 2011年10月19日 这一定义是：纳米材料是一种由基本颗粒组成的粉状或团块状天然或人工材料，这一基本颗粒的一个或多个三维尺寸在1纳米至100纳米之间，并且这一基本颗粒的总数量在整个材料的所有颗粒总数中占50%以上

苹果公司季度盈利多年来首次低于预期 2011年10月19日 苹果公司报告说，在截至9月24日的该公司2011财年第四季度，它的营业收入为282.7亿美元，比去年同期增长39%。苹果的该季度净利润达66.2亿美元，同比增长54%，平均每股收益为7.05美元

国际新闻早报 2011年10月19日 伊朗外长萨利希18日在德黑兰会见各国驻伊朗外交使节及国际组织代表时说，美国提出的有关伊朗参与暗杀沙特驻美国大使的指控含有政治动机，目的在于破坏伊朗与阿拉伯国家的关系