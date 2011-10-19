中国工商银行在慕尼黑设立分行 2011年10月19日 据介绍，截至2010年末，工行已在28个国家和地区设立了200多家境外机构

国际财经快报 2011年10月19日 国际油价18日大幅上涨，纽约油价收于每桶88.34美元，涨幅为2.27%；伦敦北海布伦特油价收于每桶111.15美元，涨幅为0.9%