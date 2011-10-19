- 2011年10月19日1-9月，欧盟27国对华实际投资金额41.84亿美元，同比下降1.8%，由同比增长转为下降。
- 2011年10月19日中美在知识产权领域既有共识，也有分歧。中方认为，解决中美知识产权问题，要以全面发展的中美经贸关系为基础，不断深入双方知识产权领域的交流与合作。
- 2011年10月19日这意味着第三方财富管理公司将继续无缘代销信托产品，仅能向信托公司推荐合格投资者
- 2011年10月19日2010-2011年，商务部、财政部累计安排中央财政资金18.6亿元，支持重庆、河北、海南等17个省份开展农产品现代流通综合试点。目前，试点工作整体进展顺利并取得明显成效。
- 2011年10月19日1-9月，我国境内投资者对129个国家和地区的2526家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类对外直接投资407.5亿美元，同比增长12.5%。
- 2011年10月19日据介绍，截至2010年末，工行已在28个国家和地区设立了200多家境外机构
- 2011年10月19日国际油价18日大幅上涨，纽约油价收于每桶88.34美元，涨幅为2.27%；伦敦北海布伦特油价收于每桶111.15美元，涨幅为0.9%
- 2011年10月19日1-9月，外商投资新设立企业2.04万家，同比增长6.24%；实际使用外资金额866.79亿美元，同比增长16.6%。9月当月，全国实际使用外资金额90.45亿美元，同比增长7.88%。
- 2011年10月19日为了应对金融危机和刺激经济复苏，自2008年12月以来，美联储就把联邦基金利率保持在零至0.25%的历史低位。此前，对于这一价格型货币政策工具还将延续多久，美联储往往采用“将延续一段时间”的模糊说法
- 2011年10月19日从2001年到2010年，文化产品和服务出口规模分别增长了2.8倍和8.7倍，图书版权进出口比例从2003年的9：1下降到2010年的3：1。
- 2011年10月19日财报显示，今年第三季度该公司总销售额为122.48亿美元，比去年同期增长45%
- 2011年10月19日1-9月，出口和进口增速分别低于去年同期11.3个百分点和15.7个百分点，进口增速高于出口增速4个百分点。
- 2011年10月19日这是高盛自1999年上市以来第二次出现季度亏损，且亏损情况远比市场预期糟糕。高盛上一次季度亏损发生在2008年第四季度，当时单季亏损21.2亿美元，主要是因为雷曼兄弟公司破产后整个金融市场深陷金融危机泥潭
- 2011年10月19日1-9月，社会消费品零售总额超过13万亿元，达130811亿元，同比增长17.0%（扣除价格因素实际增长11.3 %），比上半年加快0.2个百分点。
- 2011年10月19日美国银行第三季度实现每股盈利56美分，而去年同期为亏损77美分。第三季度总营业收入达287亿美元，减持中国建设银行股份获得36亿美元税前收益
- 2011年10月19日这主要得益于海外市场的拉动。今年第三季度，强生公司国内销售额下降了3.7%，但海外销售额强劲增长了16.4%
- 2011年10月19日中国9月粗钢产量为5,670万吨，虽然较上年同期增长16.5%，但较上月减少3.5%。日均产量较8月减少0.3%，至189万吨。
- 2011年10月19日亚洲主要国家对华投资持续增长，欧洲对华投资增速转正为负，同比下降1.8%
- 2011年10月19日康菲蓬莱油田溢油事故距今已有四个多月，但针对康菲的诉讼还无一起立案。至今仍在坚持收集证据的民间维权团队表示，河北、山东、辽东等地不少养殖户都是贷款办养殖场，随着索赔时间一再推后，资金压力与日俱增
- 2011年10月19日从12小时到24小时，拘传时限的变化，引起部分专家学者质疑，并被认为拘传时限延长，是警察权力扩张的表现。中国社会科学院法学研究所研究员王敏远表示，羁押时间拖长，无疑等于变相的刑讯逼供
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