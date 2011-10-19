- 2011年10月19日俞建华称，以iPad为例，核心部件在其他国家生产，产品最终在中国组装，但整个产品都被计为中国出口。
- 2011年10月19日评论认为，未来中国社会真正需要的，不是少数自我强大的精英，而是遍布各个阶层的一代健康、成熟的合格公民
- 2011年10月19日为方便网购旅客需要，铁路部门将提供多样化的购票支付手段，扩大银行卡支付范围，今年年底前全路各车站POS机安装到位，实现部分高铁车站刷卡进站乘车
- 2011年10月19日在我们看来，欧元区二线国家、特别是意大利的市场紧张情绪重燃，以及经济成长前景趋暗，导致意大利银行业者的经营环境进一步恶化。
- 2011年10月19日业内分析称，新兴产业扶持政策频出，实质性效应有望逐渐显现，相关产业公司将获益，看好节能环保、太阳能、物联网等长远前景广阔的新兴产业及其细分领域，同时关注具有技术突破和进口替代的上游设备和材料公司
- 2011年10月19日希拉里是自2008年以来到访利比亚的第一位美国内阁官员，但就北约组织范围内而言，希拉里此访却是姗姗来迟。先前，英国首相、法国总统、土耳其总理以及意大利、英国和加拿大的外长已先后访问的黎波里。
- 2011年10月19日利比亚执政当局武装目前正在清除拜尼沃利德市的卡扎菲残部的狙击手。17日的清除行动造成当局武装数人受伤，而16日当局武装在拜尼沃利德战场共有17人死亡，35人受伤。
- 2011年10月19日10月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3727元
- 2011年10月19日20国集团”的部分成员上周开会时，呼吁增加IMF的资金。对此，拉加德17日表示，国际货币基金组织目前拥有足够的资源。
- 2011年10月19日9月份，财政收入中的税收收入6412.09亿元，同比增长18.7%。在所有税收中，仅证券交易印花税大幅下降，当月总额27.95亿元，同比减少17亿元，下降37.7%。
- 2011年10月19日据英国金融时报消息，中国最大的稀土生产商包钢稀土宣布停产一个月，以支撑不断下降的稀土价格
- 2011年10月19日之所以如此明确，是因为现在很多学生虽然智商很高，成绩优秀，但对父母和他人充满冷漠，认为所有人都该为他服务，北大不欢迎这样的学生
- 2011年10月19日本周再次实现资金净回笼，则表明央行在公开市场的操作方向出现转折，更加注重通过公开市场来进行资金回笼，继续动用存款准备金率政策来回笼资金的可能性进一步下降。
- 2011年10月19日负责救治悦悦的医学专家表示，虽然目前悦悦的部分情况已符合脑死亡标准，但她仍对疼痛表现出非常活跃的反射，而这一点并不符合脑死亡标准
- 2011年10月19日在10月18日晚的会议上，波兰官员和议员商议了该条禁令。禁止裸卖空政府债券和股票的行为也将一起被写入卖空交易法草案中。
- 2011年10月19日据北京商报消息，国家工商总局正计划出台政策对网络团购行业进行监管，目前已进展到政策调研收尾阶段。这是自去年1月团购行业蓬勃发展以来，首个政策层面的行业监管法规
- 2011年10月19日“我想来看看孩子，这些天每天都想着悦悦的事情，那天晚上我抱着她，能听到她在哭。悦悦坐不起来，我扶着悦悦到处问附近档口的人，问了两次、三次，都没有一个人来帮忙。我又没文化，不知道怎么救……”
- 2011年10月19日美国著名智库彼得森国际经济研究所高级研究员罗迪表示“任何主要的经济体，无论是美国还是中国，都不应该以法律的方式公布一些与国际贸易想违背的方案。”
- 2011年10月19日哈祖斯预期美联储将会推出QE3，时间在未来6-9个月内，并可能直接在“扭转操作”之后宣布实施。两者的目的差不多，都是为了拉低长期市场借贷利率。
- 2011年10月19日生意社数据显示，近期，甲醇市场行情止涨开跌。9月21日-10月18日，国内甲醇均价下跌2.23%，目前山东地区甲醇市场已跌至2980-3100元/吨左右，安徽地区3100-3180元/吨，河北地区3000-3100元/吨，华东港口市场3180-3300元/吨左右
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