- 2011年10月19日主管上海地铁的申通集团透露，质监部门进行检测后称，12号线工地未发现有少放钢筋的问题。工程监理表示，现在已对这个施工单位作出处罚
- 2011年10月19日河南省内绝大多数的担保机构将业务的主要方向转向了民间借贷方面，其吸纳或担保的社会资金近千亿元。
- 2011年10月19日奥巴马不失时机地推销起他的就业法案，而该法案中对富人增税的内容正是部分“占领华尔街运动”示威者的诉求，但这一法案在参议院遭到共和党人的阻挠未能过关。
- 2011年10月19日据北京日报消息，18日，商务部发布“十二五”电子商务发展指导意见，提出了到2015年我国规模以上企业运用电子商务80%以上，网络零售额相当于当年社会消费品零售总额的9%以上
- 2011年10月19日10月10日至16日当周重点监测的食用农产品价格回落，其中鸡蛋价格已经是连续三周下降。猪肉批发价格每公斤跌破26元，为7月底以来最低。
- 2011年10月19日13日，广东佛山的两岁女童小悦悦被两辆车先后3次碾轧，而在7分钟内竟有18名路人不闻不问，直到拾荒阿姨陈贤妹经过，将悦悦搬离街心。无独有偶，17日，武汉一名15岁学生扶起一被电瓶车撞伤的中年妇女，却被伤者指认为肇事者。
- 2011年10月19日这场母女之战，导火索是63岁的弗朗索瓦·马里·巴尼耶，一位频繁出入于巴黎社交圈的富婆之间的法国知名同性恋摄影师。
- 2011年10月19日“如今，经济结构扭曲和财经纪律涣散的问题已经集中爆发出来了，并非出台一两项政策就能够解决。事实上，要解决经济危机时扩张性财政政策的负面影响，只能通过制度性改革来进行。”吴晓灵表示
- 2011年10月19日英国《卫报》(The Guardian)网络版在今天早些时候报道称，根据一项全面计划的部分内容，“欧盟金融稳定机制”的规模将从4400亿欧元(约合6030亿美元)提高至2万亿欧元。
- 2011年10月19日与对接安置房建设同步，东城区正在主动向朝阳、通州两区外迁优质的教育资源；与北京市相关部门配合，向卫星城疏解原位于东城区的部分三甲医院
- 2011年10月19日没有社会主义文化的繁荣发展，就没有社会主义现代化；中华民族的伟大复兴，必然伴随中华文化的繁荣兴盛
- 2011年10月19日今年以来已有22家券商直投参股的公司IPO，不过，由于今年行情持续的低迷，与发行价相比，截至昨日，投资22家公司产生的浮盈由23.73亿元降至20.56亿元，缩水3.17亿元。券商直投回报率则由3.89倍降至3.34倍
- 2011年10月19日索罗斯认为，以上措施足以让动荡的市场平复下来，让欧债危机度过最严重的阶段。他强调，“在此之前，不应进行银行业重组。银行减记希腊债务留下的窟窿，必须立即被补上”，否则可能导致银行业崩溃。
- 2011年10月19日根据瑞银的预计，四季度GDP同比增速放缓至8-8.5%，2012年一季度降至8%以下，CPI通胀将在年末降至4.5%左右。
- 2011年10月19日全球第二大工业铝型材生产商购进铝压延材设备以构建新的业务增长点
- 2011年10月19日在八类案件中，违法强制征地拆迁的渎职侵权案件列入严查范围。同时，滥用司法权、行政执法权造成重大损失的渎职侵权案件也在列
- 2011年10月19日几位外资投行经济学家一致认为，种种数据显示中国经济将出现软着陆。
- 2011年10月19日中国不缺钱，有很多钱放高利贷说明钱很多。“温州现象充分折射出中国的金融压抑和金融改革不到位。”
- 2011年10月19日归属于母公司股东净利润70.18亿元，同比增长43.1%；前三季度基本每股收益0.82元
- 2011年10月19日10月18日22时25分，48019次货物列车运行至福建漳(平)泉(州)铁路湖头至金谷间K84公里+150米处时，撞上塌方坍体，造成机车侧翻及机后4节车辆脱线，无人员伤亡
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