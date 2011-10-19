- 2011年10月19日对立法惩罚见死不救，受访专家意见不一，有赞成通过立法进行惩罚，也有人对“立法规范”持谨慎态度
- 2011年10月19日7.2%的民众认为不扶的主要原因是事不关己，因而冷漠置之；而高达87.4%的民众认为不能扶老人是因为怕惹祸上身，这其实是社会信任危机的最根本体现；还有5.3%的受访者认为医疗知识不足、怕给老人带来更大伤害是不扶老人的主要原因
- 2011年10月19日中国正在以自己的方式推动人民币汇率改革，其中，不断增加农民工工资以拉动内需，是带动人民币实际汇率升值的一项重要举措。
- 2011年10月19日香港金融管理局总裁陈德霖18日表示，今年前9个月人民币点心债券的发行量超过850亿元人民币
- 2011年10月19日券商将可向机构投资者“放贷” 中信、海通等3家券商或率先试点
- 2011年10月19日2010年9月，安徽奥特尔农化公司负责人葛某从江苏购来一吨配好且已粉碎的甲璜隆、绿璜隆混合物，在无资质的情况下，私自生产假冒的“今麦朗”牌除草剂
- 2011年10月19日惠州市卫生局有关负责人透露，截至下午6时，惠州市中医院救治的惠州天缘电子有限公司食物中毒患者已达65人，全在门诊观察，病情均已稳定，无危重病人
- 2011年10月19日世贸组织、联合国贸发会议、世界银行、经合组织等国际机构正在酝酿改革现行贸易统计体系，试图找到真实反映全球产业链在不同国家不同生产环节增值途径的新测度
- 2011年10月19日在捐赠仪式上，一份文字资料表明，此次捐赠故宫的两件作品分别名为“百年好合”和“一露甘甜”，价值高达10亿元
- 2011年10月19日这座磷渣山是如何出现的？有没有对周围的生态环境造成危害？人民日报记者对此进行了调查。
- 2011年10月19日浙江一家城商行上海分行的一位人士表示。“目前信贷额度非常紧张，很多贷款都放不出来，所以利率上调也是情理之中的事情。”
- 2011年10月19日在连续12周净投放后，10月18日，央行本周在公开市场提前实现净回笼
- 2011年10月19日按照传统的贸易统计方法，中国目前存在着巨额的贸易顺差，但这并没有真实反映国际贸易的现状，却被某些国家的政客刻意大做文章，成为要求中国改革贸易政策和汇率政策的借口
- 2011年10月19日月均缴获假币的数量，由2010年的5453万元，直线下降到今年的3036万元，均为近十年以来的最低点
- 2011年10月19日一边是部分上市公司巨额货币资金找不到更高收益的出路，一边是银行业自去年下半年以来面临的银根始终紧缩的局面。
- 2011年10月19日万钢部长强调，在为科研人员创造宽松环境的同时，必须建立起一套权责明晰、各负其责、运转高效的管理和问责机制。他说，要加强监管服务，增强科技界廉洁自律意识，管好用好科研经费，发挥财政资金使用效益
- 2011年10月19日温州借贷危机导致的"跑路"，其实也隐藏在A股上市公司中，一些逾期的担保事件已经发生
- 2011年10月19日缅甸官方报纸《缅甸新光报》一连三天发表署名评论文章，正告“任何人也不能破坏缅中关系”，呼吁国内私营媒体公正、客观地报道密松水电站叫停事件，并要求民众全面、冷静和正确地看待缅中关系
- 2011年10月19日如果一切顺利，20分钟后，他们就将驶出武汉，驶进一条尘土飞扬的乡间小路。这条路通往他们的新房
- 2011年10月19日中国银监会昨晚召开党委（扩大）会议，会议强调，要引领银行业金融机构执行好"三个办法、一个指引"贷款新规，重点打击非法集资活动。
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