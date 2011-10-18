- 2011年10月19日“民营加油站是企业，中石化也是企业，我们是要保障市场供应的，没有保证民营加油站的责任”
- 2011年10月19日国际清算银行18日公布的数据显示，9月份，人民币实际有效汇率指数为125.01，较8月份120.47的水平大涨3.77%。
- 2011年10月19日券商和基金扎堆认购的定增股也呈现了幅度不小的浮亏。
- 2011年10月19日法德两国已经达成了扩大欧元区救援基金EFSF规模的协议。受此消息推动，美股尾盘大幅攀升，道指最多曾上涨近260点。
- 2011年10月19日银监会日前进行了一次特殊的“窗口指导”，叫停渤海信托、方正东亚信托、四川信托、五矿信托四家信托公司的房地产信托业务，为期3个月
- 2011年10月19日由于A股持续低迷，而且越来越多的QFII选择国内基金公司作为投资顾问，QFII对A股走势的认识深受国内基金的影响，近期基本采取防御性策略。
- 2011年10月19日《经济或逐季放缓 政策料局部微调》等九则
- 2011年10月19日穆迪指出，下调该国评级的另外一个原因是恶化中的全球经济增长前景正在对西班牙的增长前景造成损害，而经济增长速度的下滑反过来将令西班牙更加难以实现其雄心勃勃的财政目标
- 2011年10月19日2015年两国贸易额将达1000亿美元，2020年还将再翻一番
- 2011年10月18日上周美国参议院通过的《2011年货币汇率监督改革法案》(简称法案)并不完全关于人民币汇率，而是涉及到知识产权保护、获得政府采购的机会等更多问题
- 2011年10月18日未央区教育主管部门及少工委得知这一情况后，立即叫停此项做法，收回“绿领巾”，要求学校即刻召开专题家长会向家长解释说明
- 2011年10月18日报道分析指出，各国决策官员大卖美债，并非针对美国高达1.3万亿美元的财赤及庞大债务，而是为了支撑本币。
- 2011年10月18日8月中国所持有的美国国债总计11370亿美元，低于7月的11735亿美元，环比减持365亿美元，继续位列各国及地区之首
- 2011年10月18日典型的操作手法是基层银行贷款几个亿给企业，然后企业再将贷款转手卖给高利贷
- 2011年10月18日年底将至，由于开发商多笔款项要在年底结算的原因，资金压力也到了最紧张的阶段。这也是市场出现较大力度的优惠的原因
- 2011年10月18日首先要从需求的角度，识别哪些企业或主体的贷款需求从银行那里得不到满足；其次，要做一个资金的供给情况评估，就是识别哪类主体对银行形成了替代作用；再次要对民间借贷的资金流向进行深入分析，看有多少资金是在投机。
- 2011年10月18日由北京市经信委等10多家政府部门联合编制的《中关村科学城发展规划（2011-2015）》18日正式公布。该规划提出，未来5年内将孵化壮大上万家“专、精、特、新”科技型中小微企业。
- 2011年10月18日三季度北京房地产市场投资收益率涨0.16个百分点至6.26%，预计四季度将可能有更多投资交易出现
- 2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议，于2011年10月15日至18日在北京举行。出席这次全会的有，中央委员202人，候补中央委员163人。全会由中央政治局主持。中央委员会总书记胡锦涛作了重要讲话。
- 2011年10月18日被告人唐兆明、朱立标、张道军、张翠江、王永龙、金龙分别从房山镇芝麻村、山后村、吴场村、兴东村、沭阳县赵集村,先后强行将超生户或其亲属14人(其中孕妇3名、幼儿4名)强行带至房山镇计生站内看管,限制人身自由
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