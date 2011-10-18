中关村科学城发展规划提出壮大上万家中小微企业 2011年10月18日 由北京市经信委等10多家政府部门联合编制的《中关村科学城发展规划（2011-2015）》18日正式公布。该规划提出，未来5年内将孵化壮大上万家“专、精、特、新”科技型中小微企业。

中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议公报 2011年10月18日 中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议，于2011年10月15日至18日在北京举行。出席这次全会的有，中央委员202人，候补中央委员163人。全会由中央政治局主持。中央委员会总书记胡锦涛作了重要讲话。