- 2011年10月18日规划要求重视城乡统筹发展，在《总体规划》确定的5473平方公里的城市规划区范围内，实行城乡统一规划管理。到2020年，中心城区城市人口控制在700万人以内，城市建设用地控制在561平方公里以内
- 2011年10月18日党的十七届六中全会于10月15日至18日在北京举行。党的十七届六中全会审议并通过了《关于召开党的第十八次全国代表大会的决议》，决定党的十八大于2012年下半年在北京召开。
- 2011年10月18日国家能源局网站信息显示，今年前三季度，全国全社会用电量35157亿千瓦时，同比增长12.0%。其中，9月份全社会用电量3915亿千瓦时，同比增长12.2%。
- 2011年10月18日外交部发言人刘为民18日主持例行记者会。面对外资监管问题，刘为民表示，外资企业在华需适应形势变化，不能像以前那样仅仅依靠优惠政策。
- 2011年10月18日外交部发言人刘为民18日主持例行记者会时表示，中国无意也没有精力谋求成为全球领导者。中方致力于和平发展，让民众过上更好的日子，愿意继续在国际上发挥积极和建设性作用。
- 2011年10月18日猪后臀尖肉、猪五花肉价格累计降幅分别为2．5％、2．0％。由于去年同期猪肉价格持续上涨，目前猪肉价格同比涨幅逐步缩小，猪后臀尖肉、猪五花肉价格同比涨幅分别由9月12日的47．6％、53．4％，缩小至10月18日的42．6％、47．7％。
- 2011年10月18日家政服务企业凡弄虚作假骗取本通知规定的营业税优惠政策的，除根据现行规定进行处罚外，自发生上述违法违规行为年度起取消其享受规定的营业税优惠政策的资格，3年内不得再次申请
- 2011年10月18日西飞国际总经理蒋建军说，到2020年，西飞国际有信心使新舟飞机全球涡桨支线飞机市场占有率第一
- 2011年10月18日在中国最新宏观数据公布后，巴克莱资本周二发布报告称，仍维持中国经济软着陆的基本观点，预计今明两年的国内生产总值(GDP)增速分别为9.1%和8.4%。
- 2011年10月18日中国内地正在进行楼市调控，以“限购令”为主要特征的楼市新政将许多富人排斥在一线城市住宅市场之外，但是，这并未消除他们的置业欲望
- 2011年10月18日
- 2011年10月18日稳中趋缓，是中国经济进入今年以来的态势，三季度这一态势继续延续。9.7%、9.5%、9.1%，前三季度经济同比增速逐季小幅回落。
- 2011年10月18日截至2011年8月末，中行支持文化产业贷款余额250亿元，较2009年初增长55%
- 2011年10月18日中国国家统计局日前对3.8万家小微型企业进行抽样调查。结果显示，虽然中国小微型企业的增长速度、生产收入等财务指标增速有所放缓，但总体运行目前还比较正常。全国范围内并没有出现大面积小微型企业倒闭、关停的现象。
- 2011年10月18日消息人士透露，中国铁道部初定于下周发行人民币200亿元铁路建设债券，为年内第二期。该消息人士透露，该期铁路债券期限仍为7年和20年，发行规模各100亿元，初定发行时间为下周二
- 2011年10月18日截至9月末，新疆金融机构人民币存款余额达10080.48亿元，首次突破1万亿元，比年初增加1199.59亿元
- 2011年10月18日观察发现，领导干部的工作方式多以室内工作、案头工作为主，而下基层、到现场调查研究相对较少
- 2011年10月18日交行认为，在欧美债务危机影响下，我国外需受影响程度有限，国内需求放缓是经济增速回落的主要原因
- 2011年10月18日财政部今天发布9月份全国财政收入情况，数据显示，9月份，全国财政支出10018.55亿元，比去年同月增加1549.51亿元，增长18.3%。
- 2011年10月18日财政部今天发布9月份公共财政收支情况，数据显示，9月份，全国财政收入7377.05亿元，比去年同月增加1089.86亿元，增长17.3%。
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