十七届六中全会决定十八大于2012年下半年召开 2011年10月18日 党的十七届六中全会于10月15日至18日在北京举行。党的十七届六中全会审议并通过了《关于召开党的第十八次全国代表大会的决议》，决定党的十八大于2012年下半年在北京召开。

猪肉价格继续下降 同比涨幅逐渐缩小 2011年10月18日 猪后臀尖肉、猪五花肉价格累计降幅分别为2．5％、2．0％。由于去年同期猪肉价格持续上涨，目前猪肉价格同比涨幅逐步缩小，猪后臀尖肉、猪五花肉价格同比涨幅分别由9月12日的47．6％、53．4％，缩小至10月18日的42．6％、47．7％。

新舟60飞机已交付66架并又获183架订单 2011年10月18日 西飞国际总经理蒋建军说，到2020年，西飞国际有信心使新舟飞机全球涡桨支线飞机市场占有率第一

美国总统国家安全事务助理多尼隆将访华 2011年10月18日