- 2011年10月18日财政部今天发布前三季度累计全国财政收入情况，数据显示，前三季度全国财政收入81663.34亿元，比去年同期增加18623.83亿元，增长29.5%。
- 2011年10月18日尽管GDP增速虽略有回落，但工业增加值、固定资产投资和零售均好于预期
- 2011年10月18日10月18日下午，有网友曝料称，地铁四号线一列车出现故障，在金沙江路站清客，现场有焦糊味。地铁运营方表示，焦糊味是由刹车片与轨道摩擦发出，并称车站已开启排风系统，运营未受影响。
- 2011年10月18日10月18日14时36分许，上海地铁发出运营故障信息：3号线因列车设备故障，江湾镇往上海火车站方向列车限速运行，发车班次间隔延长。
- 2011年10月18日中国面临的不是通货膨胀而是因需求大于供给而造成的“价格膨胀”，这背后就是货币少发所致。
- 2011年10月18日“好不容易去青岛便利了，再收取几十元钱的过桥费，老百姓心里会觉得疙疙瘩瘩的。更重要的是，大桥畅通将吸引更多的旅游资源、工商贸资源，对海阳的发展推动更大”
- 2011年10月18日从昨天起，海淀区各街道、乡镇住保部门开始受理首批面向社会的公租房意向登记，预计将有1100余户家庭办理申请手续。
- 2011年10月18日据报道，东莞新的10亿元人民币融资支持计划获东莞市党政领导班子联席会议通过，此计划的实施将有力缓解当前外企融资难问题。
- 2011年10月18日住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹近日表示，中央政府在住宅市场去投资化方面决心很大，楼市调控政策目前不存在转向可能，中国房地产也因此面临转折期。
- 2011年10月18日住建部政策研究中心主任秦虹表示，中央政府在住宅市场去投资化方面决心很大，楼市调控政策目前不存在转向可能，中国房地产也因此面临转折期。
- 2011年10月18日在争创“温州国家金融综合改革试验区”活动中，温州市将制订《温州国际金融综合改革试验区总体方案》。按“先行先试”的原则，对市委、市政府决策范围内的改革事项，年内先行组织实施
- 2011年10月18日业内专家认为，银行存款减少，一方面是很多居民将银行储蓄变为购买各类理财产品，另一方面，也不排除有民间借贷分流部分资金的原因。
- 2011年10月18日与去年同月相比，今年9月份70个大中城市中，新建商品住宅价格下降的城市有1个。
- 2011年10月18日在铁矿石价格处上升通道时，曾经类似锁定年度长协的做法对中方利；而在价格下跌通道，现货浮动似对中国钢企更佳。
- 2011年10月18日据报道，普京痛斥不公和经济危机的抗议活动席卷全球，他表示，他批准的增加社会开支计划将防止俄罗斯出现类似骚乱。
- 2011年10月18日北交所预计，至今年底，交易额有望突破4000亿元，而该集团旗下的北京金融资产交易所（下称北金所）交易额将破2000亿元，占据半壁江山。
- 2011年10月18日9月份工业、零售、投资均超预期，弱于市场预期的仅有贸易数据，拖低了GDP的主要因素或是出口低迷
- 2011年10月18日目前按揭贷款利率普遍是一套房上浮10%，二套房上浮15%-20%，且首付达到30%-60%。北京交行、民生等中小银行基本已经停止发放二手房房贷。
- 2011年10月18日因过度投资，尽管中国推出了一些列支撑国内经济增长的举措，仍无法避免2013年与2014年将出现的经济硬着陆局面
- 2011年10月18日财政部财政科学研究所所长贾康称，要从全局层面关注中国财政问题，将短期财政目标与中长期发展宏观战略结合起来，既要解决短期经济运行问题，同时也要有利于现代化建设的中长期发展战略。
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