上海地铁4号线一列车故障 乘客称现场有焦糊味 2011年10月18日 10月18日下午，有网友曝料称，地铁四号线一列车出现故障，在金沙江路站清客，现场有焦糊味。地铁运营方表示，焦糊味是由刹车片与轨道摩擦发出，并称车站已开启排风系统，运营未受影响。

上海地铁3号线设备故障 致部分路段限速运行 2011年10月18日 10月18日14时36分许，上海地铁发出运营故障信息：3号线因列车设备故障，江湾镇往上海火车站方向列车限速运行，发车班次间隔延长。

北京海淀开始受理首批社会公租房申请 2011年10月18日 从昨天起，海淀区各街道、乡镇住保部门开始受理首批面向社会的公租房意向登记，预计将有1100余户家庭办理申请手续。