洪灾拖延泰国加薪计划 2011年10月18日 泰国劳工部常务秘书颂革·查亚西翁告诉记者，从明年4月1日开始，首都曼谷及周边五府、普吉府的最低日工资将提高到300泰铢（约10美元）。其余省份最低日工资将提高40%，最终在2013年年底之前提高到300泰铢

美国企业家看好中国投资机会 2011年10月18日 除能源领域外，中国的文化娱乐产业也在吸引着来自美国的投资。迪士尼公司首席执行官罗伯特·艾格表示，中国在文化娱乐产业方面有着巨大潜力。他表示，上海迪士尼公园将是公司历史上最大的一笔海外投资

全球主要主权财富基金对欧洲发展前景持乐观态度 2011年10月18日 金立群指出，欧洲国家在科技、制造业和管理等各个领域仍具备很强的竞争优势，这些优势不应被眼前的债务危机所掩盖

德国报废卫星可能本周坠至地球 2011年10月18日 1990年升空的“伦琴”卫星由德国、英国和美国共同研制，装备Ｘ射线望远镜，用于观测中子星、彗星、行星等宇宙天体。该卫星于1999年退役，此后其运行轨道高度不断降低

美国共和党总统竞选人佩里人气骤降 2011年10月18日 佩里8月份宣布参选后迅速成为共和党总统竞选人中的“领头羊”。但最近一个多月来，由于在多场共和党总统预选辩论中表现欠佳，同时在非法移民、社会保险改革等问题上频频遭到其他竞选人攻击，多项民调显示，其支持率明显下滑

俄罗斯总理说中国是俄可靠伙伴 2011年10月18日 普京说，俄罗斯看到，中国领导人和中国人民有准备、有意愿发展对俄睦邻友好关系，并就最复杂的问题达成共识。对此俄方也采取同样的行动，双方总能找到契合点。他相信，未来仍将如此

统一俄罗斯党力推新人竞选国家杜马议员 2011年10月18日 普京表示，俄罗斯的政治体制仍在形成之中，需要一个有行动能力的议会，统一俄罗斯党应当继续担当俄罗斯的主导政治力量。在完成选举后，该党的领导机构将面临革新

伊朗要求美国引渡涉嫌暗杀沙特驻美大使被告 2011年10月18日 伊朗外交部北美司司长17日在召见瑞士驻伊朗临时代办时指出，根据国际惯例，美国有义务向伊朗提供重要被告在美押期间的相关信息，并将其引渡到伊朗在华盛顿的利益代表处，否则有违美国的国际权利和义务

伊朗愿就美国暗杀指控展开调查 2011年10月18日 伊朗学生通讯社当天援引萨利希的话说，伊朗已要求美国提供与暗杀指控有关的证据，即使这些指控是“虚构”的，伊方也愿意“严肃而耐心”地展开调查