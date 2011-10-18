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2011年10月18日
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2011年10月18日
按照质价相符的原则，制定合理的价格，向旅客公布，督促接受监督，严禁销售“三无”及假冒伪劣商品。要保证旅客列车有2元以下矿泉水、15元以下盒饭等供应，且不得断供
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2011年10月18日
日本国会众议院副议长卫藤征士郎、参议院副议长尾辻秀久和在野的奋起日本党党首平沼赳夫等人，他们在靖国神社秋季例行大祭之际进行参拜。
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2011年10月18日
不限购只是北京市对纯电动车的鼓励政策之一。据透露，北京市还比照国家财政部的有关规定，制定了纯电动车补贴方案，每辆车最高可获补贴12万元
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2011年10月18日
代表希腊400万劳工队伍的两大工会19日和20日将发动自该国债务危机爆发以来，规模最大的罢工行动。
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2011年10月18日
泰国劳工部常务秘书颂革·查亚西翁告诉记者，从明年4月1日开始，首都曼谷及周边五府、普吉府的最低日工资将提高到300泰铢（约10美元）。其余省份最低日工资将提高40%，最终在2013年年底之前提高到300泰铢
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2011年10月18日
除能源领域外，中国的文化娱乐产业也在吸引着来自美国的投资。迪士尼公司首席执行官罗伯特·艾格表示，中国在文化娱乐产业方面有着巨大潜力。他表示，上海迪士尼公园将是公司历史上最大的一笔海外投资
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2011年10月18日
金立群指出，欧洲国家在科技、制造业和管理等各个领域仍具备很强的竞争优势，这些优势不应被眼前的债务危机所掩盖
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2011年10月18日
自15日至今，从伦敦到法兰克福，从马德里到罗马，欧洲多国连续多日爆发小规模抗议示威和警民冲突。今年早些时候，英国伦敦骚乱、挪威枪击和爆炸事件震惊世界
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2011年10月18日
1990年升空的“伦琴”卫星由德国、英国和美国共同研制，装备Ｘ射线望远镜，用于观测中子星、彗星、行星等宇宙天体。该卫星于1999年退役，此后其运行轨道高度不断降低
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2011年10月18日
在此次达成的“换人”协议中，将有40名被以方认为会对其安全造成威胁的巴在押人员被“流放”到其他国家。据透露，这些国家包括约旦、土耳其、卡塔尔等国
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2011年10月18日
佩里8月份宣布参选后迅速成为共和党总统竞选人中的“领头羊”。但最近一个多月来，由于在多场共和党总统预选辩论中表现欠佳，同时在非法移民、社会保险改革等问题上频频遭到其他竞选人攻击，多项民调显示，其支持率明显下滑
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2011年10月18日
普京说，俄罗斯看到，中国领导人和中国人民有准备、有意愿发展对俄睦邻友好关系，并就最复杂的问题达成共识。对此俄方也采取同样的行动，双方总能找到契合点。他相信，未来仍将如此
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2011年10月18日
普京说：“如果我们提出的政权布局方案被选民、公民和我们的民众所接受，那么我不打算对梅德韦杰夫总统所做完的事情进行任何大幅度改变”
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2011年10月18日
据此前媒体报道，该标段施工单位是上海隧道股份公司，工地保安反映称，12号线工程土建9标段在施工中钢筋“短斤缺两”
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2011年10月18日
普京表示，俄罗斯的政治体制仍在形成之中，需要一个有行动能力的议会，统一俄罗斯党应当继续担当俄罗斯的主导政治力量。在完成选举后，该党的领导机构将面临革新
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2011年10月18日
扶持资金规模或将达到15亿元，首批获得支持的企业名单已经确定，包括阿里巴巴、腾讯、华东电脑、华胜天成等在内的多家企业入围
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2011年10月18日
伊朗外交部北美司司长17日在召见瑞士驻伊朗临时代办时指出，根据国际惯例，美国有义务向伊朗提供重要被告在美押期间的相关信息，并将其引渡到伊朗在华盛顿的利益代表处，否则有违美国的国际权利和义务
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2011年10月18日
伊朗学生通讯社当天援引萨利希的话说，伊朗已要求美国提供与暗杀指控有关的证据，即使这些指控是“虚构”的，伊方也愿意“严肃而耐心”地展开调查
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2011年10月18日
希拉里2008年与奥巴马竞争民主党总统候选人提名失利，在奥巴马当选总统后接受其邀请于2009年1月就任国务卿。她曾多次表示不会竞选总统