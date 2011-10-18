利执政当局称掌控拜尼沃利德绝大部分地区 2011年10月18日 巴尼在新闻发布会上说，当局武装将很快拿下拜尼沃利德剩余地区。他说，拜尼沃利德战局的快速进展并不出乎意料，因为当局武装积累了山地作战经验

中国青岛啤酒有限公司将在泰国建厂 2011年10月18日 泰国前总理威萨努说，青岛啤酒在泰国投产，有助于增加就业，发展原材料生产，从而带动当地经济增长

欧佩克周油价反弹 2011年10月18日 据欧佩克秘书处17日公布的数据，欧佩克市场监督原油一揽子平均价上周回升至每桶106.80美元