- 2011年10月18日伊朗迈赫尔通讯社当天援引萨利希的话说，伊朗将在5个月内开始用纯度为20%的浓缩铀生产燃料板，为德黑兰研究用核反应堆提供核燃料
- 2011年10月18日巴尼在新闻发布会上说，当局武装将很快拿下拜尼沃利德剩余地区。他说，拜尼沃利德战局的快速进展并不出乎意料，因为当局武装积累了山地作战经验
- 2011年10月18日泰国前总理威萨努说，青岛啤酒在泰国投产，有助于增加就业，发展原材料生产，从而带动当地经济增长
- 2011年10月18日据欧佩克秘书处17日公布的数据，欧佩克市场监督原油一揽子平均价上周回升至每桶106.80美元
- 2011年10月18日泰国洪水对日本汽车厂商的影响，已开始波及泰国以外地区的生产。丰田和日产在泰零部件供应商因洪水停工后，未直接受灾的一些在泰组装厂也因零部件不足减产或停工
- 2011年10月18日同时，外资流入对亚洲经济体的增长也非常重要。近期，西方经济突然敲响警钟，最明显的结果是亚洲货币汇率大幅下跌。不仅如此，西方机构通过发行债券和银行贷款向亚洲经济体借贷的规模也创出历史新高
- 2011年10月18日因学术造假而声名扫地的韩国科学家黄禹锡的研究团队不久前利用狗的卵子，成功异种克隆了8只郊狼
- 2011年10月18日今日是2011年以来最大IPO中国水电(601669.SH)上市首日，该股票开盘即报4.78元，公司股价高开高走，午盘收盘时涨幅逾30%
- 2011年10月18日这些困难并不都是由货币政策收紧、流动性收紧所带来的压力，实际上这里面有今年以来原材料价格、人工成本大幅度上涨的原因，还有多年存在的金融服务对中小企业，尤其是小微型企业金融服务不到位的体制上的问题，同时也还有小微型企业
- 2011年10月18日在招股说明书中，中国水电在“投资风险特别公告”一栏表示，发行人、联席保荐机构(主承销商)“郑重提示”，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。此举让股民评价为：在看似低调中显示出“霸气”。
- 2011年10月18日我国房地产市场的运行出现了一些积极的变化，房地产的价格出现了松动，房地产前期价格上涨的势头得到了明显遏制
- 2011年10月18日交通运输部调研称，目前公路建设存在资金链条断裂的风险，部分省份出现连续两三个月无资金支付给施工企业,个别工程项目处于停工和半停工的状态
- 2011年10月18日根据现有规定，保荐机构持续督导的范围包括首次公开发行股票、上市公司再融资、上市公司并购重组、上市公司恢复上市和股权分置改革承诺履行。
- 2011年10月18日中国水电的首次亮相令人惊艳，公司开盘价4.78元，开盘后即一路向上，截至10:00发稿时，中国水电报5.03元，涨11.78%
- 2011年10月18日伴随通胀压力持续回落和经济增速放缓，债券市场收益率将以震荡下行为主。
- 2011年10月18日中国水电的首次亮相令人惊艳，公司开盘价4.78元，开盘后即一路向上，截至10:00发稿时，中国水电报5.03元，涨11.78%
- 2011年10月18日在上市前引进战略投资者已是必选动作，而这也被市场各方看做是对外多次宣称将登陆证券市场的北部湾银行，其上市的又一最新进展
- 2011年10月18日据中通快递官方网站消息，中通速递14日宣布从10月15日起涨价，函件类快件在原收费标准基础上上调1元/票；物品类快件在原收费标准基础上上调1元/公斤
- 2011年10月18日此次定向增发将为陕国投解除资本压力
- 2011年10月18日从最近三个月的物价走势来看，应该说这种综合的物价调控措施取得了明显的成效。
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