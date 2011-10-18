- 2011年10月18日有市场人士预计，首套房贷利率上浮的局面至少会在年内持续
- 2011年10月18日所以从增长的动力和一些先行指标来看，今后一个时期经济趋向二次探底的可能性非常小。
- 2011年10月18日经济平稳增长主要表现在，国民经济的主要指标尽管出现了小幅的回落，但是仍然运行在平稳较快增长区间
- 2011年10月18日募集资金将根据相关规定计入附属资本
- 2011年10月18日前三季度，全国房地产开发投资44225亿元，同比增长32.0%，比上半年回落0.9个百分点。
- 2011年10月18日据人民日报消息，财政部获悉：从目前的投入情况来看，今年中央财政对“三农”方面的投入规模将在年初预算安排9884.5亿元的基础上进一步加大，预计全年对“三农”的投入规模将首次达到1万亿元左右
- 2011年10月18日据工信部网站消息，中国今年1-8月黄金产量同比增长3.87%，黄金企业实现利润同比增逾四成
- 2011年10月18日今年1-9月份，居民消费价格同比上涨5.7%。
- 2011年10月18日在更多人看来，虚拟的精神遗产更为重要。博客和网络相册中存储的照片与视频承载着独一无二的个人情感，将成为逝者亲友追寻回忆的重要渠道和情感寄托
- 2011年10月18日前三季度我国城、乡居民人均收入分别实际增长7．8％和13．6％。
- 2011年10月18日今年前三季度，前三季度我国规模以上工业增加值同比增长14.2%。
- 2011年10月18日据经济参考报消息，10月前半个月新建商品住宅成交套数和成交价格均大幅下降。分析机构称，实施限购后北京楼市陷入了明显调整，外地购房需求减少超过七成
- 2011年10月18日因为有了巴拿马湾的庇护，平静的锚地与之前医院船行驶30昼夜近1万海里横跨的太平洋相比，仿佛就是一处梦幻之地
- 2011年10月18日今年前三季度，我国社会消费品零售总额同比增长17．0%。
- 2011年10月18日今年前三季度，我国固定资产投资同比增长24.9%。
- 2011年10月18日今年1-9月国内居民消费价格同比上涨5.7%。
- 2011年10月18日此次调查结果还表明，几乎所有欧盟国家民众认为最不满意的是本国政府在解决社会不公和贫困问题上所采取的措施
- 2011年10月18日法荷航在公报中说，集团重组领导层旨在经济增长前景出现不确定时改善集团运营和财务状况，新领导层的首要任务是恢复和改善集团业绩，提高企业竞争力。集团同时将法荷航控股公司成立的时间从2012年年初推迟至2013年
- 2011年10月18日据了解，在中石油、中石化93#指导价定在7.61元/升时，全国各地多数民营加油站则纷纷选择降价促销。其中，北京部分民营加油站的销售价格一度跌落至6元区
- 2011年10月18日初步测算，前三季度国内生产总值320692亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%。其中，第三季度国内生产总值增长9.1%。
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