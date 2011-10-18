民调显示相当一部分欧盟公民对生活现状满意 2011年10月18日 此次调查结果还表明，几乎所有欧盟国家民众认为最不满意的是本国政府在解决社会不公和贫困问题上所采取的措施

法荷航集团重组领导层 2011年10月18日 法荷航在公报中说，集团重组领导层旨在经济增长前景出现不确定时改善集团运营和财务状况，新领导层的首要任务是恢复和改善集团业绩，提高企业竞争力。集团同时将法荷航控股公司成立的时间从2012年年初推迟至2013年