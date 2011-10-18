- 2011年10月18日奥巴马当天在北卡罗来纳州阿什维尔市发表演讲时说，建筑行业在金融危机后损失了大量工作岗位，当前很多美国家庭因为高失业率失去了原有的生活安全感，美国会议员应当倾听民众呼声
- 2011年10月18日为稳定市场、平衡供需，南、北方稀土企业一齐停产
- 2011年10月18日在这项针对近千名纽约选民的调查中，来自各个党派的选民都支持征收百万富翁税，其中包括83%的民主党人，70%的独立党人和55%的共和党人
- 2011年10月18日财报显示，花旗银行第三季度实现净利润37.7亿美元，同比增幅达73.7%，合每股盈利1.23美元
- 2011年10月18日ISS公司和G4S公司合并后，其业务范围将遍及全球约130个国家，雇员超过100万名，成为全球最大的办公室综合及安全服务公司
- 2011年10月18日萨利希17日在谈到伊朗生产浓度为20%的浓缩铀时表示，伊朗1个月前已经生产了70公斤浓度为20%的浓缩铀。
- 2011年10月18日无论是市场面的动态变化，还是统计数据都表明在9月份出现下拐的趋势已经定了，最晚无外乎延迟一个月，10月份一定会出现整体性的房价下拐。这个态势不是基本上的苗头，而是确立的问题。
- 2011年10月18日据悉，一名曾多次与卡恩在纽约会面的皮条客被逮捕。另外，还有至少两名妓女宣称，曾为卡恩提供性服务。据悉，卡恩将作为酒店卖淫案的证人接受警方质询，而拉加尔德将可能已经遭到拘押。
- 2011年10月18日向导海提对多施称，拉明在几公里外的森林中受了伤。多施立即跟随海提前往森林中。可没想到海提其实在将她引向一个“陷阱”，在她还没来得及冲进森林救援自己的男友前，向导海提就趁她心慌意乱时对她进行了袭击，海提手持武器将她制服
- 2011年10月18日“简单的测算显示，中国目前的‘影子银行’金融体系大约运营着人民币10万亿元左右的资金。”他表示，中国“影子银行”体系的发展，已经开始威胁金融系统的稳定
- 2011年10月18日据路透社消息，中国东方航空股份有限公司18日公告称,因波音延迟交付B787飞机，经与波音协商，东航将24架787飞机置换成45架B737NG飞机，波音公司同意给予若干补偿
- 2011年10月18日当前我国公路建设存在资金链条断裂风险，部分省份出现连续两三个月无资金支付给施工企业，个别工程处于停工和半停工的状态。
- 2011年10月18日人民币兑美元10月18日中间价为人民币6.3749元，前一个交易日为6.3710。
- 2011年10月18日以色列政府16日公布换俘协议第一阶段的释放人员名单，共477人，任何反对该协议的以色列公民或团体将有48小时时间向法院方面提出申诉，反对该协议付诸实施。
- 2011年10月18日今年8月份，该市共注销、吊销各类鞋企104家。但当月东莞又新增各类鞋企261家。
- 2011年10月18日据统计，2011年，不到一年的时间内，百威英博在中国市场已经连续出手十余次，收购和新建工厂，预计产能增加超过600万吨，总投资超过200个亿
- 2011年10月18日在猪肉价格飞涨、全世界都喊“肉疼”的当下，猪仔一夜之间身价倍增，一不小心便成了贼人的新财路。近来几周，在美国中西部的爱荷华州、明尼苏达州等多地爆发疯狂“偷猪潮”。
- 2011年10月18日格哈利表示，穆巴拉克最亲近的助手萨勒姆(Hussein Salem)及其家族在海外多个国家共拥有价值40亿美元资产，他们将资产转化为现金，并存入阿联酋等国的银行内。
- 2011年10月18日李小林毕业于武汉大学外语系，毕业后进入中国人民对外友好协会当了一名普通翻译，至今从事对外友好工作已经36年
- 2011年10月18日二战结束后，许多历史学家相信希特勒和他的情妇爱娃·布朗已于1945年在柏林地堡中自杀身亡，然而很多浮出历史水面的新证据都与希特勒自杀论互相矛盾。
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