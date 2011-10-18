奥巴马敦促国会尽快通过就业法案 2011年10月18日 奥巴马当天在北卡罗来纳州阿什维尔市发表演讲时说，建筑行业在金融危机后损失了大量工作岗位，当前很多美国家庭因为高失业率失去了原有的生活安全感，美国会议员应当倾听民众呼声

美国纽约七成选民支持征收百万富翁税 2011年10月18日 在这项针对近千名纽约选民的调查中，来自各个党派的选民都支持征收百万富翁税，其中包括83%的民主党人，70%的独立党人和55%的共和党人