重庆奉节煤矿瓦斯爆炸已致9死4失踪 2011年10月18日 10月17日13时20分，奉节县大树镇富发煤矿发生瓦斯爆炸。事故发生时井下有当班作业矿工16名，其中3人获救(其中2人受伤)，9人死亡，4人下落不明