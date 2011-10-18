- 2011年10月18日继温州之后，鄂尔多斯也正因为其庞大的民间借贷规模引起关注。来自官方调研的保守估计，其民间信贷资本至少在2000亿元以上。
- 2011年10月18日一位接近铁道部人士透露，铁道部已获得国家拨款、银行贷款共约2000亿元，以缓解铁路建设的资金荒。但这一消息尚未获官方证实
- 2011年10月18日2010年中石油、中石化、中海油3家央企共实现营业总收入40446.9亿元，比上年增长43.4%；实现净利润2705.4亿元，比上年增长47%。这3家企业的净利润占到全部央企利润的三成以上
- 2011年10月18日目前，只有京沪高铁和京津城际车站支持旅客网购车票后，刷二代居民身份证进站乘车
- 2011年10月18日在过去7个星期时间里，该行代表国际各大央行及美国以外机构投资者所持有的美国国债数量已锐减765亿美元，创下自2007年8月份以来的最高水平
- 2011年10月18日默克尔已经明确表示：“现在有一种梦想正再次生根，那就是有了这项计划以后，所有事情都将得到解决，所有问题都将在周一终结，但这种梦想是无法实现的。”
- 2011年10月18日第三季度花旗集团对其他五个欧元区国家的总风险敞口为298亿美元，低于截至6月30日为止的317亿美元。截至9月30日为止，花旗集团对希腊、意大利、爱尔兰、葡萄牙和西班牙的有资金准备风险敞口为206亿美元，无资金准备风险敞口为92亿美
- 2011年10月18日10月17日13时20分，奉节县大树镇富发煤矿发生瓦斯爆炸。事故发生时井下有当班作业矿工16名，其中3人获救(其中2人受伤)，9人死亡，4人下落不明
- 2011年10月18日平安信托获得国家外管局批准的3亿美元QDII额度，成为目前获得额度最大的信托公司
- 2011年10月18日事件发生后，根据市、县(区)环保监测站实行了多点加密跟踪监测，所有监测点位水样指标中的PH值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的标准值，朝天、苍溪、剑阁等嘉陵江下游水域江水并未被污染
- 2011年10月18日在通胀下行态势已经确定的情况下，不少专家表示，通胀不再是制约因素，政策转向取决于经济增长情况。
- 2011年10月18日中金公司近期发布的三季度策略报告中指出，包括中行、兴业银行和北京银行在内的多家银行三季度净息差水平均有可能出现不同程度的回落。
- 2011年10月18日勿闯四大禁区，即资金占用和违规担保的禁区、内幕交易和操纵市场的禁区、虚假信息披露的禁区以及违规买卖股票的禁区
- 2011年10月18日悦悦还是个幼儿，神经再生能力比较强，“昨晚虽然没有脑干反射和自主呼吸，但今天早上似乎有一些改善的迹象”
- 2011年10月18日从目前的情况来看，新三板的做市商制度已基本确定，同时由于涉及到A股IPO的市场的公平性，新三板直接转板也基本上不太可能，但有可能在审核程序上会有一定的优先性，但这种优先的可能性尚不如做市商如此明确。
- 2011年10月18日各局要明确旅客列车销售商品品种、商品名录，按照质价相符的原则，制定合理的价格，向旅客公布，严禁销售“三无”及假冒伪劣商品
- 2011年10月18日道琼斯工业平均指数下跌247.49点，报11,397.00点，跌幅2.13%；纳斯达克综合指数下跌52.93点，报2,614.92点，跌幅1.98%
- 2011年10月18日刘为民表示，中美利益联系日益紧密，你中有我，我中有你，两国经贸合作的本质是互利共赢，这符合双方共同利益，也需要双方共同维护。动辄诿过他国，寻找“替罪羊”，误导公众的态度是不负责任的。
- 2011年10月18日9月数据显示，17家上市券商营业收入为13.8亿元，但包括长江证券、西南证券、广发证券等大中型券商在内的9家上市券商亏损。17家上市券商净利润为-1.96亿元
- 2011年10月18日在距离上次申请“被驳回”一年零六个月后，西部证券的IPO上市之路日前终于再现曙光。
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