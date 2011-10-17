深市上市公司信息披露直通车试点下周实施 2011年10月18日 《财经》综合报道 信息披露直通车试点上市公司原则上为最近一个年度在深交所信息披露考核中被评定为优秀的公司

潘基文呼吁二十国集团提出解决全球经济问题可行计划 2011年10月17日 二十国集团领导人责任重大，他们肩负着应对全球经济金融危机、引导全球经济发展的重要使命。为了使人民和市场对全球经济恢复信心，二十国集团领导人应放眼大局，不要只考虑内部利益和地区利益