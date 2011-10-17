- 2011年10月18日我国2001年核定的592个国家扶贫工作重点县(即原来的国家级贫困县)，10年来不少贫困县已经取得了长足的发展，甚至成为经济强县，但它们往往不愿摘下这顶“闻着臭、吃着香”的帽子
- 2011年10月18日2011年，公益行业出现了很多问题，如郭美美事件等，引起了社会公众的广泛关注，整个公益行业面临空前的信任危机。在这样的大环境下，中国扶贫基金会年善款筹集目标目前仅完成1.5亿元，欲完成全年计划3亿元目标非常困难
- 2011年10月18日分析人士指出，文化大发展大繁荣需要全民族的文化自觉，但不能纯粹靠文化的自发发展，新形势下召开这样一次会议，标志着中共对文化建设的认识达到了一个新的高度
- 2011年10月18日中行独揽29亿元居榜首，友阿股份购买的两款由浦发和交行发行的人民币信托理财产品的预期年化收益率均达7.5%，收益率最高
- 2011年10月18日信息披露直通车试点上市公司原则上为最近一个年度在深交所信息披露考核中被评定为优秀的公司
- 2011年10月18日泰方表示高度重视中方立场并向中方提供积极协助。泰警方即成立专案组，下设刑侦、侦查和专家三个小组开展工作
- 2011年10月18日招行发布了具体配股方案，拟按每10股配售不超过2.2股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同，配股融资总额最高不超过人民币350亿元。
- 2011年10月18日据了解，近期大部分中小基金公司都将要申报专户资格，不少公司正在飞速赶制相关材料
- 2011年10月18日就今年以来首发上市的33只沪市主板新股来看，首日破发数量为15只，占比约45%。从这个角度来看，中国水电首日“保发”并非是理所当然的事情。
- 2011年10月18日如果事发时该管道处于正常的输油状态，由于管道中的压力，溢油量应该远不止0.38方。中海油应该公布当时的海上作业状况，披露更详细的信息才能有说服力
- 2011年10月18日《宏观经济三季度增速回落 政策或稳中有调》等12则
- 2011年10月18日大部分机构和专家一致认为，中国经济增速会继续回落，但不会出现大幅下滑的局面。预计三季度GDP增长9.2%左右，9月份其他经济指标也以放缓为主。
- 2011年10月18日不法商家把喂牲口的“潲水”提炼成食用油，除了肮脏不堪外，还面临和“地沟油”一样的检测难题——其多项指标竟可达到或接近食用油相关检测标准
- 2011年10月18日“泉安库出事了”——7月底，这样一条消息在钢贸圈内不胫而走，消息的来源无从查证，但是消息在传播过程中演变出了多个版本：“库安库投资失败，资金链断裂，马上要倒闭”、“一个老总被杀，另一个老总跑路”
- 2011年10月17日发改委要求，主产区价格主管部门兼顾糖农成本收益、当地主要农产品比价及食糖供求状况、市场价格、制糖企业成本收益等因素，合理制定糖料收购价格。另外相邻产区政府要相互协调，保持收购价格水平适当衔接
- 2011年10月17日二十国集团领导人责任重大，他们肩负着应对全球经济金融危机、引导全球经济发展的重要使命。为了使人民和市场对全球经济恢复信心，二十国集团领导人应放眼大局，不要只考虑内部利益和地区利益
- 2011年10月17日企业已再度下调了经济增长预期。因为获得的新订单数量显著减少
- 2011年10月17日在推出后的5天当中，已有超过2500万用户使用移动操作系统iOS5
- 2011年10月17日在这份主题为维护金融稳定、促进房地产健康发展的文件中，政府将要求当地金融机构新增100亿的贷款规模，同时适当降低利率上浮空间的水平
- 2011年10月17日阿里巴巴集团将在原有预算的基础上，对淘宝商城增加3亿元投入，用于市场推广和技术服务平台的改善，加大对商城商户的支持
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