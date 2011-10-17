- 2011年10月17日
- 2011年10月17日据了解，10月8日，海原县甘城乡双井村部分农户调入的牛出现疑似口蹄疫症状，发病牛26头。16日，国家口蹄疫参考实验室确诊为O型口蹄疫疫情
- 2011年10月17日《中国证券报》周一援引中国央行顾问李稻葵的话报道，中国未来消费者价格指数(CPI)升幅将持续回落，控通胀的政策目标已初步实现。
- 2011年10月17日A股首家中止发行公司八菱科技10月17日重上发审会。据消息人士透露，该公司二次上市已成功过会。
- 2011年10月17日外界认为淘宝新规是为收购雅虎“圈钱”的说法并不确切
- 2011年10月17日濮耐股份（002225）周一晚间公告称，公司正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，公司股票自10月18日开市起停牌
- 2011年10月17日分地区来看，逾八成省区市牛腱肉价格上涨，贵州、安徽、湖南涨幅居前，分别为7．7％、7．4％、5．1％；约九成省区市牛腩肉价格上涨，湖南、安徽、四川涨幅居前，分别为7．7％、7．1％、6．1％。
- 2011年10月17日这三个条件是：第一是民意高度支持，第二是有确实需要，第三是国会监督。
- 2011年10月17日带着“年内最大IPO”称号的中国水电将于18日登陆A股，拟发行30亿股、融资额高达135亿元，分析人士认为，中国水电上市对A股的影响较大。因此，其明日上市表现或给A股短期带来明确方向。
- 2011年10月17日银行首套房贷利率上浮可能持续到明年，新华社发表评论指出，房价呈现向下跌转化苗头。对此，上海易居房地产研究院综合研究部部长杨红旭称，“不仅是苗头，形势已经确立了。”
- 2011年10月17日要坚持把保障和改善民生作为新阶段扶贫开发的主要目标，把连片特困地区作为主战场，加大资金投入和统筹协调力度，集中实施一批贫困人口直接受益的民生工程
- 2011年10月17日国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成日前表示，当前我国经济不会硬着陆，宏观调控政策转向时机尚未成熟。
- 2011年10月17日最近北京通州区的房价纷纷回落，最低降到均价1.4万，跌回2009年的水平。与此同时，10月上半月北京二手住宅成交均价跌破了2.3万元/平米，业界预测，北京房价的拐点已经隐约出现。
- 2011年10月17日盛大网络今日宣布，公司董事会已收到公司董事长、CEO兼总裁陈天桥提交的初步非约束性建议书。以每股美国存托股41.35美元(相当于每股普通股20.675美元)的现金收购陈天桥、雒芊芊、及陈大年目前尚未持有的剩余流通股
- 2011年10月17日央行10月17日公告，18日将发行2011年第七十九期央票
- 2011年10月17日财政部将于18日发行176亿地方政府债券。据悉，本期债券期限3年，经投标确定的票面年利率为3.67%，10月18日开始发行并计息
- 2011年10月17日中国与菲律宾之间的海上争议也只能通过中菲之间的直接谈判解决。菲方对这一立场是清楚的
- 2011年10月17日万德福商标是在2001年注册。2003年，麦当劳公司向商标局提交商标异议书，认为万德福的W商标与麦当劳的“金色拱门图形”的M字形商标构成近似商标，非常容易导致消费者误认和混淆，要求商标局撤销万德福的W商标
- 2011年10月17日受欧债危机有望出现转机以及美国9月零售业数据优于预期等外围利好因素影响，港股17日借上周涨势继续上扬，高开307点报18809点
- 2011年10月17日面对人民币汇率是否低估的问题，今晨观察员孙立坚认为，人民币并非被低估，它仅反映老百姓购买力。
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