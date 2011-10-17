宁夏中卫市发生1起输入性口蹄疫疫情 2011年10月17日 据了解，10月8日，海原县甘城乡双井村部分农户调入的牛出现疑似口蹄疫症状，发病牛26头。16日，国家口蹄疫参考实验室确诊为O型口蹄疫疫情

全国牛肉价格同比涨幅超一成半 2011年10月17日 分地区来看，逾八成省区市牛腱肉价格上涨，贵州、安徽、湖南涨幅居前，分别为7．7％、7．4％、5．1％；约九成省区市牛腩肉价格上涨，湖南、安徽、四川涨幅居前，分别为7．7％、7．1％、6．1％。