- 2011年10月17日港交所(00388-HK)行政总裁李小加17日表示，此前金砖五国7家交易所组成联盟，首阶段的合作，将是各自的指数期货在其他交易市场互相挂牌。他表示，各交易所在其中获得利润将分成，预期明年上半年可推出产品
- 2011年10月17日本轮通胀的根源不同于2008年的输入型通胀，源于货币超发，劳动力价格上升，高利贷的存在，将维持至少3年。
- 2011年10月17日中国的金融业是国家垄断的，非常不合理。政府目前的紧急措施提了很多遍了，没用的，除非开办小银行。
- 2011年10月17日日前，全国最大地下钱庄非法经营案在海南省海口市秀英区人民法院公开开庭审理，该案涉案金额高达727亿余元，为建国以来最大非法经营地下钱庄案。
- 2011年10月17日展望四季度的投资，好买基金认为，整体处于弱势格局当中，间或有反弹的行情，趋势性的改变仍有待宏观政策的转向，但A股已经处于底部区域，正是布局时机
- 2011年10月17日今年第三季度大陆、香港、澳门和台湾四地消费者信心指数发布。数据显示，两岸四地消费者信心指数同比去年略有下降，大陆消费者信心指数最高。
- 2011年10月17日德意志银行今日宣布任命吴任超（Frank Wu)为企业贸易融资和现金管理（TF/CMC）大中华区（中国大陆、香港及台湾）业务主管，任命即刻生效
- 2011年10月17日淘宝商城将加大商家违规的处罚成本，对于经营假货和水货的店铺，实行“零容忍”，一经发现立即清退，并扣除所有保证金
- 2011年10月17日农夫山泉董秘兼新闻发言人周力认为，可口可乐突然指责“侵权”，其真正意图是因为看到“力量帝”受到市场欢迎，而“酷乐仕”销量惨淡
- 2011年10月17日招商证券方面证实，杨鶤将出任招商证券旗下博时基金专职董事长
- 2011年10月17日经调查核实，陈文铸违反了组织人事纪律、居民身份证管理、出入境管理、人口与计划生育条例、财经纪律、领导干部廉洁自律等多项规定。根据相关规定，广东省烟草专卖局和广东省汕尾市纪委分别决定给予陈文铸行政开除和开除党籍的处分
- 2011年10月17日阿里巴巴董事局主席马云宣布，调整淘宝商城新规执行时间点，已在Tmall的商家，新规执行点延后至明年9月30日。新商家1月1日起执行
- 2011年10月17日食品价格环比将大幅回落，非食品价格涨幅也将随着经济加速下滑进一步缩小
- 2011年10月17日香港金银业贸易场预计，新产品在未来6个月有望令金银业贸易场日均电子交易量提升三成
- 2011年10月17日如果农民取得成功，我们也就取得成功，我喜欢把两者关联在一起。但是，农业是一个长期的业务，农民不可能只种一年的地。因此目光要长远，不惧十年以上的投资
- 2011年10月17日德意志银行大中华区基金经理余华莘撰文称，只要中国经济不出现“硬着陆”的情况，海外中国股票的长期投资价值已出现，同时认为看空中国的投资者一定会落空
- 2011年10月17日菲律宾军方发言人说，定于27日的军演将包括在巴拉望省西部的一次海滩联合登陆作战，该地区正对南中国海。
- 2011年10月17日联合国官方估计到2025年，全球人口将达到80亿，本世纪末将达到100亿
- 2011年10月17日农业部副部长陈晓华指出，截至2010年底，全国一村一品专业村达到5.1万个，从业人员5550万人；经济总收入达1.7万亿元。
- 2011年10月17日继诺安基金公司发行中国首只投资海外房地产投资信托(REIT)的基金产品后，鹏华基金公司下周三(26日)起将发行美国房地产证券投资基金,该基金将投资在美国上市交易的REIT。
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