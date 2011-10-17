- 2011年10月17日43家银行共发行了445款理财产品，较此前一周增加124款，上周外资银行没有发行产品
- 2011年10月17日据路透社报道，美国私募股权公司--凯雷投资集团周一称，由其牵头的财团包括云峰基金已经完成收购中国数字影院服务器供应商--环球数码创意科技的80%股权
- 2011年10月17日在总结各地进行相关试验基础之上，在《全国主体功能区规划》推出近一年后，与生态功能区转移支付力度加大、取消GDP考核等相关的实施细则，正在浮出水面
- 2011年10月17日宋楚瑜最近提出一些批评，他们都很注意在听，看看有无需要改进的地方，但毕竟双方系出同源，4年前他跟宋楚瑜签了合作协议，双方合作得不错，希望能减少目前状况对泛蓝的不利。
- 2011年10月17日申银万国发布最新市场报告称，尽管目前中国股市仍处于阶段性反弹而非反转，但鉴于流动性或将迎来阶段性改善，预计反弹将有望延续
- 2011年10月17日当日，大盘在酿酒、水泥、保险等板块相继拉升下震荡冲高，沪指一度逼近30日线，但做多动能未能有效维持，之后股指震荡回落，多空双方呈相持局面
- 2011年10月17日今年中央财政对“三农”方面的投入规模将在年初预算安排9884.5亿元的基础上进一步加大，预计全年对“三农”的投入规模将首次达到1万亿元左右。
- 2011年10月17日国家发改委近日公布的数据显示，今年以来，石油行业生产经营总体向好，市场供需整体平稳。
- 2011年10月17日7月份以来，天然气市场继续保持平稳运行态势，产量稳定增长，进口持续增加，消费保持较高水平，储气库按进度完成增储计划，经济社会发展各项重点用气需求得到较好满足。
- 2011年10月17日据发改委公布的数据，9月份，全国重点水电厂来水继续偏枯，水电发电量同比降幅进一步扩大。
- 2011年10月17日联合国开发计划署署长克拉克强调，由于中国减贫成绩斐然，加之人口众多，拉动了全球实现1990至2015年间极度贫困人口减少一半的目标。然而，世界银行的报告显示，在有千年发展目标数据支持的84个国家中，仅45个国家能够按时达成目标。
- 2011年10月17日到2020年，中心城区城市人口控制在300万人以内，城市建设用地控制在300平方公里以内
- 2011年10月17日李稻葵称，虽然希腊和葡萄牙违约几成定局，但由于法国和德国有能力自救，因此欧元不会崩溃。
- 2011年10月17日二十国集团（G20）财长和央行行长会议巴黎会议15日结束后发表了联合声明，中国财政部部长谢旭人和中国人民银行行长周小川率中国代表团参加了会议。谢旭人在声明中表示，各国应该继续秉持同舟共济的心态。
- 2011年10月17日由于阿联酋当地股市交易量大幅下降，欧洲最大的银行汇丰控股(HSBC Holdings)将停止为该国的散户投资者提供经纪业务，从而主要聚焦机构投资人
- 2011年10月17日亚洲地区（除日本和澳大利亚外）前三季度银团贷款总额达到1352亿美元，比去年的1000亿美元增加35%。第三季度单季贷款额达到412亿美元，比去年同期的363亿美元增加14%
- 2011年10月17日尽管债券市场在今年以来遭遇了震荡下跌，但在风险释放之后债券市场又将何去何从呢？又将如何解读和债市发展密切相关的国内外宏观经济走势？陆文磊表示，伴随着前期风险的释放，债市或将迎来中期投资机遇。
- 2011年10月17日
- 2011年10月17日目前，垂直社交网络主要是与游戏、电子商务、分类信息等相结合，这也可以称为社交网络探究商业模式的有利尝试。清科研究中心预计，垂直社交将成为社交网络未来发展的主要方向。
- 2011年10月17日巴曙松认为，应积极创造条件平稳推进利率市场化并轨。
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