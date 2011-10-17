美民众集会就转基因食品知情权向政府讨说法 2011年10月17日 “作为美国公民，我们认为有权知道我们吃的是什么、买的是什么，”活动协调员之一的扎克·卡森告诉新华社记者：“但在这个国家，这种权利被剥夺了