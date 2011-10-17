- 2011年10月17日消息人士透露，中国铁道部初定于下周发行人民币200亿元铁路建设债券，为年内第二期。在上周五铁道部债券升级为“政府支持债券”的进一步利好消息后，该期债券可能会获得更低的发行利率
- 2011年10月17日“作为美国公民，我们认为有权知道我们吃的是什么、买的是什么，”活动协调员之一的扎克·卡森告诉新华社记者：“但在这个国家，这种权利被剥夺了
- 2011年10月17日一位不愿透露姓名的苏尔特居民说：“他们憎恨我们，因为卡扎菲出生在这里。但是我们只是平民，他们却在这里进行报复和破坏。我们没有抵抗他们，为何他们要毁掉我们的家园？”
- 2011年10月17日英国最近的一项调查就显示，许多人已经把这当成了一个严肃的问题，采取了立遗嘱等方式来分配自己的“数字遗产”
- 2011年10月17日国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成日前在天津表示，当前我国经济不会硬着陆，宏观调控政策转向时机尚未成熟。
- 2011年10月17日中国知名财经评论家、财经专栏作家叶檀16日参加“沃德财富博览会暨沃德财富高峰论坛”时称，中国目前处于实体经济紧缩，而资产泡沫拼命维持原状的状态。她表示，很不看好中国未来实体经济。
- 2011年10月17日在最新发布的一份汽车行业研究周报中，国金证券表示10月份汽车销量增速将有所回落，企业仍有业绩下调风险，这两点将制约汽车板块大幅上涨，建议投资者对此有充分认识
- 2011年10月17日普京被正式推举为总统候选人，梅氏称自己不会“倒打一耙”
- 2011年10月17日邓建国几年前欠下别人300多万元债务，经仲裁后拒不履行生效仲裁文书，债权人向法院申请强制执行。法院立案后先后对其财产进行查扣，并发出《财产申报表》、《执行通知书》
- 2011年10月17日上周(1月8日-14日)共有22家信托公司发行了31款集合信托产品，发行数量环比上升11款，增幅为55.00%
- 2011年10月17日截至9月30日，医药板块指数在A股所有板块中跌幅位列前五，跌幅达到22.29%。是什么原因导致一个朝阳行业的跌幅如此之大？除估值因素外，是否还有其他深层次因素？
- 2011年10月17日全球人口从60亿增长到70亿所用的时间仅有12年，第70亿个婴儿最有可能出生在亚太地区，比如印度孟买，因为这里的人口增长率远高于世界其他地区。联合国官方估计到2025年，全球人口将达到80亿，本世纪末将达到100亿。
- 2011年10月17日3名“泽塔斯”成员已被逮捕。据悉，这批人质除一人来自洪都拉斯外，其余均为墨西哥人。
- 2011年10月17日根据指引，信息披露直通车试点上市公司原则上为最近一个年度在深交所信息披露考核中被评定为优秀的公司。深交所可以根据信息披露考核结果、规范运作程度等情况定期或不定期调整试点公司范围。
- 2011年10月17日爆炸发生于当地时间上午8点20分(北京时间11点50分)，地点在法利亚布省的Maymanah。
- 2011年10月17日目前已有60至70架次的出发航班被取消。民航管理部门建议乘客首先通过电话或互联网查询机场情况和航班信息，在机场恢复正常运行前不要前往机场，以免造成候机楼拥挤。
- 2011年10月17日尽管GDP增长仍将保持9%以上，但中国经济已现减速迹象，经济增速放缓的越发明显或促使中国政府放松货币政策
- 2011年10月17日淘宝商城对商城用户发出提醒，原定于2011年10月17日启动的淘宝商城2012年度协议新签及续签工作，因故延期。淘宝商城将以公告形式另行通知具体开始时间
- 2011年10月17日新产品将有助于推动人民币国际化及香港人民币离岸中心发展，也可巩固香港作为世界主要黄金交易中心的地位
- 2011年10月17日截至目前，全国共有加油站95571家，其中民营加油站44005家，约占全国总数的46%
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富