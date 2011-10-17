伊朗最高领袖称伊将来或取消总统直选制度 2011年10月17日 在伊朗现行政治体制下，最高领袖不涉足日常政务，但拥有重要事项最终决定权。外交部长、情报部长、内政部长等关键职位的任免通常须最高领袖同意

日研究发现地球上的氧气大量形成于23亿年前 2011年10月17日 铂族元素锇存在于陆地的岩石中，当大气中氧气浓度高的时候，锇会转变为离子，从而易溶于水，再被河流带到海洋，沉积在海底的地层中