- 2011年10月17日新产品将有助于推动人民币国际化及香港人民币离岸中心发展，也可巩固香港作为世界主要黄金交易中心的地位
- 2011年10月17日截至目前，全国共有加油站95571家，其中民营加油站44005家，约占全国总数的46%
- 2011年10月17日沪深股市双双高开，股指冲高回落后保持横盘整理态势
- 2011年10月17日今年前八个月，浙江省出口1420亿美元，列广东、江苏之后居全国第3位；进口604亿美元，列全国第6位。在进出口特点上，出现“三快三慢”。
- 2011年10月17日据初步统计，来自全国各地1000-2000名员工已返厂开工，企业生产订单已排到明年。
- 2011年10月17日据21世纪网消息，沃尔玛17日宣布沃尔玛亚洲总裁兼首席执行官贝思哲将暂时兼任沃尔玛中国临时总裁兼首席执行官，代替沃尔玛中国总裁兼首席执行官陈耀昌，
- 2011年10月17日此次转让的404.86万股申银万国证券股份有限公司法人股，评估值为2429.14万元，折合每股评估单价为6元。此次为第二次挂牌，挂牌价为每股5.75元
- 2011年10月17日由于大盘表现低迷，目前上市银行虽然有着稳定的经营业绩，但其股票依然“难有起色”，保持较低的估值水平，这也在一定程度上影响了场外银行股权交易的定价
- 2011年10月17日据熟悉谈判情况的一位欧元区官员称，其中一个方案是让EFSF为问题成员国新发债券四分之一的面值提供担保，但目前还没有确切的结果。
- 2011年10月17日23家公司解禁市值合计245.75亿元，环比增长8.66%，但仍低于近十周平均解禁规模
- 2011年10月17日胡鞍钢近日指出，到2030年中国将超过美国成为全球最大的经济体，成为世界最大的消费市场，形成世界最大的现代产业体系和最大规模的城市群。
- 2011年10月17日贝思哲将继续担任沃尔玛亚洲总裁兼首席执行官，同时暂时兼任沃尔玛中国临时总裁兼首席执行官直至新的沃尔玛中国首席执行官被任命
- 2011年10月17日据第一财经日报消息，16日获悉，东阿阿胶因驴皮资源稀缺导致成本高企，考虑对阿胶原块再度提价
- 2011年10月17日希望有关商户和人员应通过合法途径表达自身的合理诉求。希望淘宝方面既支持大的商户进一步做大做强，也维护商城原有小微商户的实际利益
- 2011年10月17日李文杰表示，就写字楼上来讲，“最近我们看到的数字，北京、上海、深圳、广州四个一线城市的写字楼，租金在今年以来就已经按月实际上跟年初比累计上涨了30%。”
- 2011年10月17日A380在中国获得运行资格，将正式投入商业运行。南航A380飞机将于17日正式执行第一个载客飞行任务，首飞北京-广州-北京航线
- 2011年10月17日据报道，瑞典《工业日报》(Dagens Industri)日前报道称，作为庞大汽贸和青年汽车联手制定的“投资萨博计划”当中2.45亿欧元资金的先期款项，一笔总额1亿瑞典克朗(合1500万美元，约合9600万元RMB)已经于上周打入萨博汽车的账户
- 2011年10月17日银行上调房贷利率这一状况或许会持续到明年一季度
- 2011年10月17日在伊朗现行政治体制下，最高领袖不涉足日常政务，但拥有重要事项最终决定权。外交部长、情报部长、内政部长等关键职位的任免通常须最高领袖同意
- 2011年10月17日铂族元素锇存在于陆地的岩石中，当大气中氧气浓度高的时候，锇会转变为离子，从而易溶于水，再被河流带到海洋，沉积在海底的地层中
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