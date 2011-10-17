- 2011年10月17日美国儿科学会16日发表新闻公报介绍说，此前版本的儿童多动症诊治指南仅限于6岁至12岁儿童，而随着该领域研究的不断深入，有越来越多的研究成果可以帮助诊治学龄前以及那些进入青春期的多动症患者
- 2011年10月17日目前股价已大幅低于当时的定向增发价格
- 2011年10月17日2011年前9个月，中国平安共实现保费收入1596.72亿元
- 2011年10月17日如果300亿元次级债在今年发行完毕，到2011年年底，中国人寿的偿付能力可能恢复到200%以上
- 2011年10月17日欧债是“欧洲的危机”，却是“世界的问题”；应对欧债危机，只有欧洲的努力不够，须全球协力方能解决
- 2011年10月17日中大国际于去11月公布拟收购南京青山65%股权，南京青山由曹青山及徐连国分别持有60%及40%股权，并由张玉清出任法定代表，主要从事电动汽车电池、发动机及控制系统的开发及生产业务，其后收购经多次延迟，至今仍未落实。
- 2011年10月17日美参议院12日通过《2011年货币汇率监督改革法案》后，上海美国商会发表声明称，汇改法案对创造美国就业机会的作用不大，更需关注的是中国对外资公司进入中国市场的限制。
- 2011年10月17日10月17日是国际消除贫困日
- 2011年10月17日美国媒体13日报道说，谷歌公司正在和主要唱片公司协商，计划开设自己的网络音乐ＭＰ3下载商店作为对其音乐云服务的支持，从而与苹果和亚马逊等公司展开竞争
- 2011年10月17日据英国金融时报消息，中国电信企业华为向美国政府发起反击，称美国应当详细说明“无事实根据的”国家安全担忧，此前美方决定禁止华为参与建设美国的全国应急通信网
- 2011年10月17日弗洛伊德的这一画作完成于1952年，13日晚被一名匿名电话投标人购得。不过，《男孩头像》这一作品，并没有达到拍卖前400万英镑(630万美元)的估价。
- 2011年10月17日据叙利亚通讯社报道，该委员会由29人组成，马兹哈尔·安巴里任主任。安巴里曾担任1973年宪法修改委员会主任，并参加了1964年宪法起草工作
- 2011年10月17日美国媒体15日曾援引不愿公开姓名的美国政府官员的话说，奥巴马政府已放弃明年继续驻军伊拉克的打算，今年12月31日之后，只会在美国驻伊拉克使馆留下大约160名现役士兵
- 2011年10月17日国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松16日表示，目前中国经济正处于一系列紧缩政策效果释放的后期，政策紧缩加码不可能，但是紧缩政策的放松仍存不确定性。
- 2011年10月17日根据当天会后发表的联合声明，二十国集团成员同意采取协调一致措施，以应对短期经济复苏脆弱问题，并巩固经济强劲、可持续、平衡增长基础。所有成员都应进一步推动结构改革，提高潜在增长率并扩大就业
- 2011年10月17日国际财经一周大事预报
- 2011年10月17日拉加德在参加完二十国集团（Ｇ20）财长和央行行长会议后举行的记者会上说，自二十国集团财长和央行行长9月华盛顿会议以来，发达国家的经济形势并没有得到改善，前景反而变得更为黯淡
- 2011年10月17日二十国集团财长和央行行长在会后发表的声明中说，当天会议通过了一项旨在减少系统性金融机构风险的全面框架，包括加强监管、建立跨境合作机制、明确破产救助规程，以及大银行需额外增加资本金等
- 2011年10月17日在多方努力下，欧洲金融稳定工具规模扩大方案最终在10月13日获得欧元区17个成员国议会批准，欧洲金融稳定工具可以迅速完成所有必要程序，扩展行动范围
- 2011年10月17日10月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3710元。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富