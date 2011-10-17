美发布新版儿童多动症诊治指南 2011年10月17日 美国儿科学会16日发表新闻公报介绍说，此前版本的儿童多动症诊治指南仅限于6岁至12岁儿童，而随着该领域研究的不断深入，有越来越多的研究成果可以帮助诊治学龄前以及那些进入青春期的多动症患者

背景资料：国际消除贫困日 2011年10月17日 10月17日是国际消除贫困日

叙利亚成立制宪全国委员会 2011年10月17日 据叙利亚通讯社报道，该委员会由29人组成，马兹哈尔·安巴里任主任。安巴里曾担任1973年宪法修改委员会主任，并参加了1964年宪法起草工作

美国防部否认美放弃继续驻军伊拉克说法 2011年10月17日 美国媒体15日曾援引不愿公开姓名的美国政府官员的话说，奥巴马政府已放弃明年继续驻军伊拉克的打算，今年12月31日之后，只会在美国驻伊拉克使馆留下大约160名现役士兵

二十国集团财长会议强调增长和稳定 2011年10月17日 根据当天会后发表的联合声明，二十国集团成员同意采取协调一致措施，以应对短期经济复苏脆弱问题，并巩固经济强劲、可持续、平衡增长基础。所有成员都应进一步推动结构改革，提高潜在增长率并扩大就业

国际财经一周大事预报（10月17日-23日） 2011年10月17日 国际财经一周大事预报

拉加德暗示国际货币基金组织需要增资 2011年10月17日 拉加德在参加完二十国集团（Ｇ20）财长和央行行长会议后举行的记者会上说，自二十国集团财长和央行行长9月华盛顿会议以来，发达国家的经济形势并没有得到改善，前景反而变得更为黯淡

二十国集团通过大银行风险控制新规 2011年10月17日 二十国集团财长和央行行长在会后发表的声明中说，当天会议通过了一项旨在减少系统性金融机构风险的全面框架，包括加强监管、建立跨境合作机制、明确破产救助规程，以及大银行需额外增加资本金等