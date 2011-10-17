- 2011年10月17日欧洲飞机制造商空中客车（空客）公司总裁兼首席执行官托马斯·恩德斯14日表示，虽然目前全球出现了一定程度的经济危机，但是航空业仍有望保持持续增长
- 2011年10月17日财政部的声明说，推迟发布汇率报告的原因在于要在近期一些重要国际会议上与有关方面继续磋商协调，这些会议包括二十国集团财政部长与央行行长会议、二十国集团峰会、亚太经合组织财政部长会议以及亚太经合组织领导人非正式会议
- 2011年10月17日针对宏观税负仍偏重、公众对于民生支出感受不明显，财政部近日表示，我国人均财政收入和支出水平很低，是导致这一问题的第一大原因，去年全年我国人均财政收入为1166美元，仅为发达国家的8%。
- 2011年10月17日南京证券相关人士说，“就我目前所知，南京证券不可能借壳上市。公司上市现在已经到了资产评估阶段。”
- 2011年10月17日中国水电的低调登台将为刚刚反弹的A股带来怎样的影响，将是短期内市场最关心的悬念
- 2011年10月17日这些铯被认为是来自福岛第一核电站。以浮游生物为食的鱼类是否受到污染令人担忧。该校教授石丸隆表示，鱼类食用浮游生物后铯的浓缩情况尚不清楚，有必要进行持续性调查。
- 2011年10月17日商务部副部长王超在第110届广交会上表示，对美方关注的双边贸易不平衡问题，中方高度重视并做了大量富有成效的工作。解决美对华贸易逆差的关键不是限制自华进口，而是扩大美国对华出口。
- 2011年10月17日据上海证券报消息，今年，工业和信息化部将组织指导4000家食品企业建立诚信管理体系，并在所有婴幼儿配方乳粉生产企业全面建立诚信管理体系
- 2011年10月17日上市公司第三、四季度的盈利预期此前已被市场调低，如果接下来的企业财报的结果符合或好于预期，美股将继续反弹。
- 2011年10月17日【《财经》综合报道】 据第一财经日报消息，业内人士表示，受供应量放大影响，近期生猪价格已降至每公斤18元左右，每公斤约有2元左右的降幅，预计猪肉零售价格受此影响也将有所下调，但是暴跌可能性不大。 商务部监测数据显示，
- 2011年10月17日前三季度业绩下滑主要是由于前三季度股票基金交易总额与去年同期有小幅下降，市场的激烈竞争又导致佣金费率同比下滑，影响了公司经纪业务收入的增长
- 2011年10月17日伊朗国家电视台当天援引哈梅内伊的话说，在伊朗的政治体制下，总统目前由公民直接投票选举产生，这是一种很好的、有效的总统选举方式。
- 2011年10月17日据经济观察网消息，10月14日，北京市房地产协会副秘书长陈志表示，北京九月份的价格调控目标数据来了，是14058元，比去年的14847元降低5%
- 2011年10月17日怒火也烧到了亚洲和澳大利亚。数百人聚集在韩国首尔金融区汝矣岛，呼吁金融机构改革。在雅加达、中国香港和悉尼等地，也爆发了小规模的抗议。
- 2011年10月17日广东今年企业工资增长指导线的基准线为15%，上线（警戒线）为20%，下线为5%，适用于企业在岗职工的工资分配。
- 2011年10月17日目前市场业绩可统计的246只券商集合理财产品中，剔除今年成立的81只，余下的165只产品中有153只今年收益为负，占比达到92.73%
- 2011年10月17日三季度业绩增长原因主要来自于合并平安银行报表，深发展自身净利润亦增长明显。
- 2011年10月17日人民日报文章称，将巨额外储无偿分给民众，会导致通货膨胀、央行破产等严重后果，“花”外储应坚持有偿使用、境外使用的原则。
- 2011年10月17日当被问及为何在楼内不标出“驻京办”等字样时，工作人员没有正面回答，只是告诉记者，如果想办理住宿可以按名片上的电话提前来预约
- 2011年10月17日二十国集团成员同意采取协调一致措施，以应对短期经济复苏脆弱问题，并巩固经济强劲、可持续、平衡增长基础。所有成员都应进一步推动结构改革，提高潜在增长率并扩大就业。
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