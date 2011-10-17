空客总裁说中国市场是航空业发展的重心 2011年10月17日 欧洲飞机制造商空中客车（空客）公司总裁兼首席执行官托马斯·恩德斯14日表示，虽然目前全球出现了一定程度的经济危机，但是航空业仍有望保持持续增长

美财政部宣布推迟发布汇率报告 2011年10月17日 财政部的声明说，推迟发布汇率报告的原因在于要在近期一些重要国际会议上与有关方面继续磋商协调，这些会议包括二十国集团财政部长与央行行长会议、二十国集团峰会、亚太经合组织财政部长会议以及亚太经合组织领导人非正式会议