铁矿石价格加速下跌 建筑钢市去库存压力大增 2011年10月17日 《财经》综合报道 截至14日，西本指数报在每吨4520元的价位上，较节前下跌60元。目前，沪上优质品二级 螺 纹 钢 代 表 规格的吨价调整 至4430元，较节前下跌40元；沪上优质品三级螺纹钢报价调整至每吨4610元，较节前下跌10元