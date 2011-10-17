- 2011年10月17日专家指出，工程建设领域腐败呈常态化、公开化、群体化特点，这些均源于权力制约乏力；而“一把手”涉案增多，亟待通过制度、法律等手段予以约束
- 2011年10月17日截至14日，西本指数报在每吨4520元的价位上，较节前下跌60元。目前，沪上优质品二级 螺 纹 钢 代 表 规格的吨价调整 至4430元，较节前下跌40元；沪上优质品三级螺纹钢报价调整至每吨4610元，较节前下跌10元
- 2011年10月17日如果最终的调查结果认定辉煌科技三名高管存在内幕交易行为的话，不排除公司的重大资产重组被监管层紧急叫停的可能
- 2011年10月17日温州市金融办主任张震宇日前透露，温州金融改革综合试验区总体方案的核心是要整合规范民间资本，着力将温州打造成全国“民间资本集散中心”。
- 2011年10月17日上周机构资金一改节前净流出的状态，净流入13.85亿元，其中沪市机构资金净流入13.97亿元，深市机构资金净流出0.12亿元
- 2011年10月17日中国政府联合工作组组长、外交部领事司副司长兼领事保护中心主任郭少春表示，尽快彻查事件，将凶手绳之以法，中泰双方和有关国家都责无旁贷。希望泰方继续保持积极协助中方工作的态势，为工作组在泰开展工作提供一切可能的便利
- 2011年10月17日贵阳市教育局相关负责人专门赴广东深圳与维权学生见面，贵阳市国防学校校长周天华向学生鞠躬致歉，并表示希望和谈
- 2011年10月17日前3季度上海市个人住房贷款增加199.7亿元，同比少增294.7亿元，其中9月份仅增4.1亿元，环比少增12.6亿元。
- 2011年10月17日上周，随着鹏华基金公司旗下的鹏华深证民营ETF基金初登深交所开始运作，两市运作中的ETF基金数量已增至31只。除该基金最新份额为1.72亿份外，其余30只ETF基金净申购25.98亿份，仅次于前一周27.07亿份的年内净申购新高
- 2011年10月17日根据王丹所说，当时任镇江丹阳市地税局局长的韦荣强，在去年3月份，将王丹带到丹阳一家大酒店灌醉后发生了关系。10月13日下午，韦荣强在其办公室里和王丹掐架，并叫来了两名男子参与动手，将王丹打成了肾挫伤严重出血
- 2011年10月17日2007年4月至9月，宋军分4次将贪污款中的605万美元取出，随后和江苏商人陈某兑换成人民币，用于炒股、买房、买车、装修等。截至案发前，宋军在北京、天津、青岛购买房产多达37套，仅位于北京石景山区的万达广场就置业25套。
- 2011年10月17日其中特别强调要做到六个严禁，即严禁虚假信息披露，严禁操纵股价，严禁内幕交易，严禁违规买卖本公司股票，严禁滥用募集资金，严禁侵占上市公司资产和资金
- 2011年10月17日我们必须高度重视国内外环境变化对外贸企业的影响，保持清醒头脑，增强忧患意识，冷静观察，宁可把形势估计得严峻一些，把应对工作准备得充分一些，努力保持进出口平稳较快增长，避免出现大的起落。
- 2011年10月17日中国军团以4金5银3铜的成绩居首，美国队以4金3铜排名奖牌榜次席，俄罗斯队夺2金4银居第三，东道主日本队获得2金1银4铜排名第四，男女团体前8名及个人项目前3名收获伦敦奥运“门票”。
- 2011年10月17日严厉的调控政策令房产商不得不勒紧腰带。大中小房企费尽心思，奇招百出，市场上频现卖地、卖项目、卖股权之举，以期熬过寒冬
- 2011年10月17日当班入井51人，事故发生前30人已安全升井，事故发生后10人安全升井，其中2人轻伤。井下11人遇难，遗体全部找到
- 2011年10月17日“负债率超过100%，这是我们首先要盯住不放的，但未必说负债率超过100%就注定这个地方就一定出事。”如果成长性很好就可以有比较高的负债率。
- 2011年10月17日上海、广州等地多家银行也已经上调了首套房利率。银行方面均将首次置业房贷利率上浮20%至30%不等，并表示短期内不可能下调
- 2011年10月17日收入最低的后五分之一家庭因为受到经济条件的限制，18至23岁的小孩受高等教育比率在2010年降至57.7%，与高所得家庭的差距有渐趋扩大的现象
- 2011年10月17日2省市收费公路累计债务余额7593.5亿元。收费公路去年收费额1025.7亿元。各省(直辖市)收费公路日均进账至少一千多万元，每公里每年收费数百万元不等
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