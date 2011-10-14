- 2011年10月17日据报道，台检方特侦组侦办“国安”密帐案，认定李登辉于1994年出访南非时，动用“国安局”“奉天”专案密帐中的3亿元新台币金援南非
- 2011年10月17日王亚伟已闪离科达机电，该股上周涨3.49%并跑赢大盘；基金扎堆最明显的安琪酵母周跌6.03%，套住8只重仓基金
- 2011年10月17日16日，佛山警方通报称，事发当晚9时，民警抓获了第二辆肇事逃逸司机蒋某。16日下午，第一辆肇事车的司机胡某投案自首。目前，两人已被刑事拘留
- 2011年10月17日中证TMT产业主题指数与中证资源80指数分别反映A股上市公司中数字新媒体相关产业公司股票与资源类上市公司股票的走势，并为投资者提供新的投资标的。
- 2011年10月17日国家海洋局表示，已基本查清蓬莱19-3油田C平台附近的渗油源及油花、油膜间歇性产生的可能原因，基本确定油花来自C平台防沉板下部或平台导管架附近海底
- 2011年10月17日上周沪深两市ETF份额分别增加13.29亿份和10.97亿份，合计增加了24.26亿份，加上国庆节前4周净申购的80亿份，短短5周时间里，沪深两市ETF份额净申购超过100亿份
- 2011年10月17日银川市环卫处副主任李欢耀说，银川市贺兰山路、黄河路、上海路等路段是环卫工人受伤高发地点；时间段主要集中在凌晨4时至5时及车辆密集时段，环卫工人死伤多由车速较快、刹车不及造成
- 2011年10月17日这些出口企业表示，人民币升值对他们的影响最大。此外，在本届广交会前，欧盟公佈了对内地陶瓷徵收高惩罚性关税的仲裁，让不少企业只能放弃欧盟市场。
- 2011年10月17日刚刚归国下船的“金水12号”船长孙小村面对媒体十分激动，“经过了这么久，我们终于回家了。”他说，滞留在泰国的这些天一直十分忐忑，直到看到中国巡逻艇来接应，心里终于踏实了
- 2011年10月17日有消息称，黄桂章将调至京沪高速铁路股份有限公司任职，铁道部党组成员、铁路总工会主席何玉华将接任北京铁路局局长。对此，北京铁路部门表示，目前有关任职情况上级还没有最后公布
- 2011年10月17日央行五次上调存款准备金率，大型金融机构存款准备金率升至21%。保证金纳入存款准备金收缴范围又加剧了银行流动性压力，因此还维持在基准利率的个人住房贷款成为调整对象
- 2011年10月17日《商务部：从支持小微企业高度处理淘宝商城事件》等12则
- 2011年10月15日商务部高度关注、重视此事件，已要求有关方面从稳定物价和支持小微企业的高度妥善处理并及时报告情况。这位负责人同时强调，相关企业和个人必须循合法途径表达诉求。
- 2011年10月14日现在CPI里考虑的因素太多。它不能完全反映居民收入支出。它是反映宏观经济走势的重要标杆性指标，比如经济过热过冷等的通胀指标
- 2011年10月14日只有同时购买和消费所有纳入统计范围的商品和服务，和统计局的调查种类一一对应，才会有相同的感受，但任何人都不可能一一对应
- 2011年10月14日按照中央的要求，物价上涨要与经济增长相匹配。经济不是越高越好，物价也不是越低越好。要逐步提高居民收入水平，应对物价上涨压力，不断改善人民生活
- 2011年10月14日预案是对2005年《国家重大食品安全事故应急预案》的修订。预案共7章，分别是总则、组织机构及职责、应急保障、监测预警、报告与评估、应急响应、后期处置、附则
- 2011年10月14日后期将高位趋稳、回落，但回落的幅度不大。出现物价向下的走势有两大因素：一是政府主动调控的结果，二是翘尾因素快速消退。
- 2011年10月14日俄远东阿穆尔州14日下午发生里氏5.8级地震。为安全起见，俄罗斯石油管道运输公司暂停通过俄中原油管道向中国供油。
- 2011年10月14日贝卢斯科尼政府在意大利众议院获得316票信任票。此次信任投票是因为贝卢斯科尼未能在本周的常规投票中获得多数支持，促使意大利总统纳波利塔诺呼吁贝卢斯科尼澄清对于他管理欧元区最大经济体能力的质疑和担忧。
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