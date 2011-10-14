14日国内现货金银近全线收跌 2011年10月14日 14日国内黄金期货上市合约近全线收跌。主力合约跳空低开，盘中窄幅震荡上行，最终收跌

香港外汇基金境外资产9月份减少458亿港元 2011年10月14日 香港金融管理局14日公布，外汇基金境外资产9月份减少458亿港元至21317亿港元