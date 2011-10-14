- 2011年10月14日截至2011年9月末，农行小企业信贷客户数占全行法人信贷客户数的60％，小企业贷款余额比年初增加850亿元，增幅18．43％，增速比全行贷款增速高8．26个百分点。
- 2011年10月14日粗略统计自7月初以来的上市公司大股东增持中，包括长江电力、中煤能源、宝钢股份等央企在内，A股市场上上市公司大股东至少砸下40.28亿元增持自家股票，出手救市
- 2011年10月14日韩志国称，如果在此时放松货币政策，那势必引发物价与房价的新一轮暴涨，不但之前的紧缩前功尽弃，而且会导致经济出现恶性循环。
- 2011年10月14日股指期货反弹力度最大，橡胶、黄金等品种反弹幅度则达到2%以上
- 2011年10月14日为防止以权谋私，日本从1989年宇野宗佑内阁开始，确立了在内阁上任时向社会公布内阁所有成员本人及家人资产的制度。
- 2011年10月14日随着10家公司公告可转债转股情况的陆续披露，一些超级大盘股前十大股东增仓情况浮出水面，其中一个较显著的特征是，保险理财资金成为加仓主力
- 2011年10月14日宋山木表示对终审判决不服，将提出申诉，告到底
- 2011年10月14日分析师指出，未来数月欧元区通胀可能像坐过山车，临近第三季度末，大部分增长指标都表明整个欧元区的经济正在呈现强烈的下滑趋势。
- 2011年10月14日
- 2011年10月14日该校的对外联络人玛丽-穆萨（音）说：“Kim Han-Sol确实入学了。我知道外界很关注UWC的第一个北韩学生。Kim Han-Sol在入学第一天就很适应学校。”
- 2011年10月14日已向各有关红十字会调查报道的相关情况，并督促各级红十字会严格执行有关规定，坚持红十字青少年会员入会自愿，退会自由，会费自愿缴纳，数额不限
- 2011年10月14日反弹的促发点在未来的一个季度之内也会逐步加强
- 2011年10月14日14日国内黄金期货上市合约近全线收跌。主力合约跳空低开，盘中窄幅震荡上行，最终收跌
- 2011年10月14日香港金融管理局14日公布，外汇基金境外资产9月份减少458亿港元至21317亿港元
- 2011年10月14日今年三季度共有66只新股上市，按昨日收盘价计算，有12只新股破发，给打新机构来带浮亏共计3.5亿元
- 2011年10月14日本周7天正回购3年期央票相继重启，各品种央票正回购也如期发行，公开市场工具悉数登场，这表明公开市场已经接过了流动性调控的重任，相应地存款准备金率和利率仍将被隐于幕后
- 2011年10月14日总统府新闻发言人莫塔透露，黑客13日凌晨入侵总统府网站的博客栏目，张贴了一张巴西利亚前一天举行集会的照片，并写下一些要求政府终止官员腐败行为的留言。
- 2011年10月14日江辖内各家银行已积极考虑企业承受能力和生产经营状况，为企业主动让利减负。其中，温州银行企业贷款年利率平均下降超过1个百分点，预计全年让利1.8-2.0亿元
- 2011年10月14日截至收盘，来自上海期货交易所的铜期货继续领涨，主力合约收于每吨5．6万元，较前一交易日报价上涨1250元，涨幅2．28％。而黄金期货领跌，主力合约收于每克346．09元，较前一交易日报价下跌0．8元，跌幅0．23％。
- 2011年10月14日根据中国地震台网中心网站消息，俄罗斯在北京时间14日14时10分，发生里氏6.6级地震。
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