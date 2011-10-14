大宗商品近全线收涨 期铜继续领涨 2011年10月14日 截至收盘，来自上海期货交易所的铜期货继续领涨，主力合约收于每吨5．6万元，较前一交易日报价上涨1250元，涨幅2．28％。而黄金期货领跌，主力合约收于每克346．09元，较前一交易日报价下跌0．8元，跌幅0．23％。

探访空客为中国制造的首架A380 2011年10月14日 空中客车公司为中国航空企业制造的首架空客A380飞机将于14日在法国图卢兹正式交付，记者13日提前参观了这架“空中巨无霸”，切实感受到了新技术带来的新感受

江苏前三季外贸总额超4000亿美元 私企出口显疲态 2011年10月14日 南京海关14日发布统计数据，今年前三季度江苏外贸进出口总额达4009.7亿美元，同比增长18.5%。同时，受多重因素影响，今年以来出口活跃的私营企业渐显颓势。

13名中国游客在菲律宾中部车祸中受轻伤 2011年10月14日 据中国驻菲律宾大使馆有关官员介绍，他们已向菲律宾有关方面了解了这次车祸的情况，并获悉伤者目前已全部离开医院

印度扩大出口税收扶持措施 2011年10月14日 报道说，印度官方把针对新兴市场的特别重点市场方案税收优惠幅度从当前的3%提高至4%。特别重点市场方案涵盖41个国家，包括12个拉丁美洲国家、22个非洲国家和7个独联体国家