- 2011年10月14日截至收盘，来自上海期货交易所的铜期货继续领涨，主力合约收于每吨5．6万元，较前一交易日报价上涨1250元，涨幅2．28％。而黄金期货领跌，主力合约收于每克346．09元，较前一交易日报价下跌0．8元，跌幅0．23％。
- 2011年10月14日根据中国地震台网中心网站消息，俄罗斯在北京时间14日14时10分，发生里氏6.6级地震。
- 2011年10月14日证监会等相关部门将对各家基金销售机构采取持续的资格审核监测，已经具有基金销售资格的机构一旦不合规定，就将被停止销售资格。
- 2011年10月14日证监会相关负责人称，跨境ETF目前还没有正式进入行政审批程序，方案尚在实施准备过程中。
- 2011年10月14日上海市个税递延型养老保险有望在年内推出，最快将在本月面世，该产品属于信托型设计
- 2011年10月14日
- 2011年10月14日八菱科技是A股历史上首家中止发行的公司。值得注意的是，八菱科技拿到证监会核准发行批复的日期为5月31日，有效期为6个月。也就是说，八菱科技重启发行的时间窗口只剩一个多月
- 2011年10月14日分析人士认为，尽管美国的指控情节离奇，但在美国及其盟友的强大舆论攻势下，伊朗政府已陷入被动地位：一方面其外交处境更加恶化，另一方面其面临的国内经济和政治压力进一步加大
- 2011年10月14日空中客车公司为中国航空企业制造的首架空客A380飞机将于14日在法国图卢兹正式交付，记者13日提前参观了这架“空中巨无霸”，切实感受到了新技术带来的新感受
- 2011年10月14日南京海关14日发布统计数据，今年前三季度江苏外贸进出口总额达4009.7亿美元，同比增长18.5%。同时，受多重因素影响，今年以来出口活跃的私营企业渐显颓势。
- 2011年10月14日据中国驻菲律宾大使馆有关官员介绍，他们已向菲律宾有关方面了解了这次车祸的情况，并获悉伤者目前已全部离开医院
- 2011年10月14日报道说，印度官方把针对新兴市场的特别重点市场方案税收优惠幅度从当前的3%提高至4%。特别重点市场方案涵盖41个国家，包括12个拉丁美洲国家、22个非洲国家和7个独联体国家
- 2011年10月14日一位母亲说：“现在即使每天工作12小时，都不能养活孩子。”一个年轻人说：“如果你生于贫困，你很有可能永远贫困，如果你生于中产，那你仍有可能沦为贫困”
- 2011年10月14日美国国会和总统奥巴马8月批准减少预算赤字的协议。自那以来，帕内塔就警告国防部要为削减开支做好准备。根据协议，军费在未来10年必须减少3500亿美元或4500亿美元
- 2011年10月14日伊斯梅斯季耶夫2007年1月中旬被逮捕，他被控策划谋杀、进行恐怖主义活动和受贿。调查表明，1992年底伊斯梅斯季耶夫和另外12个人加入团伙袭击公民。
- 2011年10月14日前三季中国工商银行共主承销各类企业债务融资工具67支，主承销金额超过1700亿元，市场份额继续排名第一
- 2011年10月14日汇丰中国国际业务总监慕华泰表示，在跨境人民币结算业务的过程中，发现跨境贸易人民币结算在内地企业中的认知度与接受度已比两年前刚推出时大有提高，并预计这一比例还将持续增长。
- 2011年10月14日作为全国六大老工业基地之一的重庆，近日正式颁布《重庆市工业转型升级“十二五”规划》：“十二五”期间工业总量将从2010年1万亿元增加到3万亿元，并基本建成国家重要的现代制造业基地和内陆出口商品加工基地。
- 2011年10月14日年底CPI同比拐点已经形成，实际负利率状况可能逐步好转，年内货币政策进入审慎平衡和前瞻把握阶段
- 2011年10月14日
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