福建江苏安徽破获汽车配件售假案 金额7300余万元 2011年10月14日 行动中，福建、江苏、安徽三省共出动警力1576人，破案60起，抓获犯罪嫌疑人200名，查获假冒“上海大众”“北京现代”“本田”等十余个品牌商标标识130余万件及假冒汽车配件250余万件，查扣制假设备26台

二十国集团财长会议14日举行 欧洲再推金融交易税 2011年10月14日 二十国集团财政部长和中央银行行长14至15日将再次聚集巴黎，讨论欧洲债务危机、世界经济增长放缓和融资创新等一系列问题，并为今年11月3至4日在法国戛纳举行的二十国集团峰会作准备。

新加坡金管局放松货币政策 2011年10月14日 新加坡金管局在14日的声明说，新加坡将维持新元缓慢小幅度升值的趋势，但考虑到核心通胀率放缓，虽然不改变新元汇率的波动区间范围，但将调低“区间的斜率”，这意味着新元升值的步伐将放缓。

葡萄牙宣布新的减赤措施 2011年10月14日 科埃略是在内阁通过2012年预算案后发表讲话的。他表示，葡萄牙2011年预算缺口逾30亿欧元（约合41亿美元），为实现2012年预算目标，政府不得不采取更严厉的措施，这些措施是临时性的