- 2011年10月14日央行发布2011前三季度数据显示，9月末广义货币增长13.0%，狭义货币增长8.9% ；前三季度人民币贷款增加5.68万亿元，外币贷款增加734亿美元；前三季度人民币存款增加8.11万亿元，外币存款增加300亿美元
- 2011年10月14日其中，住户存款增加3.63万亿元，非金融企业存款增加1.30万亿元，财政性存款增加1.16万亿元。9月份人民币存款增加7303亿元，同比少增7259亿元。月末外币存款余额2557亿美元，同比增长9.0%，前三季度外币存款增加300亿美元
- 2011年10月14日工商银行浙江省分行宣布，增加30亿元中小企业专项规模给温州分行，专项支持温州中小企业的发展
- 2011年10月14日截止收盘沪指跌7.42点报2431.38点，跌幅0.30%，成交582.8亿元，深成指跌43.58点报10438.26点，跌幅0.42%，成交524.6亿元
- 2011年10月14日尽管9月券商整体业绩不错，但由于今年第三季度沪深两市股指一路下探、市场成交量接近历史地量，大部分利润仍依靠佣金收入的券商业绩下滑，成为必然。
- 2011年10月14日行动中，福建、江苏、安徽三省共出动警力1576人，破案60起，抓获犯罪嫌疑人200名，查获假冒“上海大众”“北京现代”“本田”等十余个品牌商标标识130余万件及假冒汽车配件250余万件，查扣制假设备26台
- 2011年10月14日消息人士周五透露，继中国财政部周一发文给予铁道部铁路建设债券税收优惠后，中国国务院近日又批准此债券为“政府支持债券”，以进一步扶持处于财务困境的铁道部
- 2011年10月14日主要受基数效应和大宗商品降价的影响，预期四季度CPI通胀会继续回落
- 2011年10月14日北京时间2011年10月14日14时10分在俄罗斯（北纬54.2,东经123.7）发生6.6级地震, 震源深度10公里
- 2011年10月14日二十国集团财政部长和中央银行行长14至15日将再次聚集巴黎，讨论欧洲债务危机、世界经济增长放缓和融资创新等一系列问题，并为今年11月3至4日在法国戛纳举行的二十国集团峰会作准备。
- 2011年10月14日交银施罗德指出，总体来看，CPI拐点基本已在三季度形成，四季度及明年上半年CPI同比或将呈现进一步回落态势
- 2011年10月14日大公称，印度政治局面比较稳定，经济形势总体向好，外汇储备充足，但该国行政效率相对低下、经济结构性问题较多、财政收支矛盾突出、证券投资净流入偏大等因素对中央政府提升偿债能力不利。
- 2011年10月14日新加坡金管局在14日的声明说，新加坡将维持新元缓慢小幅度升值的趋势，但考虑到核心通胀率放缓，虽然不改变新元汇率的波动区间范围，但将调低“区间的斜率”，这意味着新元升值的步伐将放缓。
- 2011年10月14日从解禁市值排名来看，下周华夏银行的解禁市值最大，达85.21亿元，在总解禁市值的占比接近46%；其次是厦门港务及国电南瑞。解禁量最大的公司同样是华夏银行，将有7.9亿股上市流通，占其总股本的11.5%。
- 2011年10月14日2011年10月14日第110届广交会在广州开幕。中国国务院总理温家宝总理在出席开幕式作主旨演讲时表示，愿意加强与主要顺差来源国的金融与经济合作，希望有关国家尽快承认中国市场经济地位。
- 2011年10月14日温州借贷危机来势凶猛，中小企业资金链断裂引发市场焦虑，也让市场开始关注这场庞大的民间借贷行动是否牵涉上市公司。
- 2011年10月14日财报显示，在截至9月30日的上一季度，谷歌营业收入达到97.2亿美元，比去年同期增长33%，净利润达到27.3亿美元，扣除某些费用的每股收益为9.72美元，而汤森路透此前调查的分析师平均预期为8.74美元
- 2011年10月14日科埃略是在内阁通过2012年预算案后发表讲话的。他表示，葡萄牙2011年预算缺口逾30亿欧元（约合41亿美元），为实现2012年预算目标，政府不得不采取更严厉的措施，这些措施是临时性的
- 2011年10月14日这些议员称，相关研究表明移动电话辐射对发育期的青少年和妊娠期妇女有导致白血病和癌症的风险，还表明阿尔茨海默氏症、失眠、睡眠紊乱以及某些精神上的问题与长期暴露在电磁辐射环境中有一定关系
- 2011年10月14日惠誉同时还将七家国际性大金融机构列入负面观察名单，包括美国的高盛集团、摩根士丹利，和欧洲的德意志银行、瑞士信贷银行、巴黎银行、兴业银行和巴克莱银行
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