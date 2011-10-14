- 2011年10月14日执行这趟法航AF6129次航班飞行的是空客A321型客机，飞机当地时间13日下午从法国西南部城市、空客总部所在地图卢兹出发，经1个多小时飞行抵达巴黎奥利机场
- 2011年10月14日当天，人们在距离矿井不远的“希望”营地举行了感恩仪式。获救矿工雷加达斯代表矿工致辞说，回到这里勾起了很多回忆，有痛苦也有喜悦，但最主要的目的是让人们警醒，类似的灾难不能再发生了
- 2011年10月14日报告认为，现在要考虑的关键问题在于，能否阻止危机向其他国家以及关系到整个金融系统安全性的银行扩散。或者说，希腊全面违约是否将导致债务危机升级至不可收拾的地步？
- 2011年10月14日二十国集团财政部长和中央银行行长14至15日将再次聚集巴黎，讨论欧洲债务危机、世界经济增长放缓和融资创新等一系列问题，并为今年11月3至4日在法国戛纳举行的二十国集团峰会作准备
- 2011年10月14日来自英国的欧洲议会议员杰弗里·范奥登和来自比利时的德克·扬·埃平克在新闻发布会上说，欧洲议会开支膨胀是其官僚作风的恶果。从2004年至今，欧洲议会议员人数只增加了4人，但欧洲议会行政办公人员却从3946人暴涨到6245人
- 2011年10月14日高度警惕精神懈怠、能力不足、脱离群众、消极腐败等四大危险
- 2011年10月14日据检察机关指控，2002年底至2010年底，郑士炉担任三合镇书记和安监局长期间多次收受他人贿赂，共计人民币36.5万元。
- 2011年10月14日中国外汇投资研究院院长谭雅玲在其微博中称，我们的出路在于抑制人民币升值趋势，打消人民币升值预期，从而引导市场情绪回归中国现实和现状，重新回归创业和实业经济时代。
- 2011年10月14日2011年10月14日第110届广交会在广州开幕。中国国务院总理温家宝总理在出席开幕式作主旨演讲时表示，我国大幅降低外贸准入门槛，中国关税的总水平由15.3%降至9.8%，远远低于发展中国家的平均水平。
- 2011年10月14日武汉科技大学金融证券研究所所长董登新13日分析了中国物价居高不下的三大原因。其中包括，中国银行业总资产已突破100万亿美元，居世界首位，贷款过度投放导致物价居高不下。
- 2011年10月14日中国建设银行高级研究员、国际金融问题专家赵庆明表示，从当前国内实体经济尤其中小企业出现程度不同的经营困难，以及国际经济环境相对恶化、信心极为低迷来看，央行不应再继续紧缩。
- 2011年10月14日法院经审理查明，自2006年至2010年，马金厚以手中的权力大肆进行权钱交易，疯狂敛财，利用其所管辖的凌源市中小学危房改造、新建楼房等基建项目，在发包工程过程中，向承建工程方的有关人员索贿、受贿
- 2011年10月14日今日两市小幅低开，沪深股市早盘震荡整理，今日经济数据出炉，9月CPI同比上涨6.1%，连续两月下滑，受此影响沪指小幅走高，深成指一度翻红，但随后大盘震荡回落，钢铁、水泥、有色金属板块领跌，沪指失守20日均线
- 2011年10月14日
- 2011年10月14日杨德龙认为，目前，控通胀成效进一步显现，政策已没有进一步紧缩的必要。短期内货币政策仍将维持偏紧，但没有进一步加码的必要，加息和上调存款准备金率的可能性几乎没有
- 2011年10月14日现场也没有出现有人跳伞情况。同时现场正在进行的飞行表演仍在继续
- 2011年10月14日2011年10月14日第110届广交会开幕式在广州琶洲会展中心举行，国务院总理温家宝出席开幕式并发表主旨演讲。他表示，中国将继续扩大进口、稳定出口，促进贸易平衡。中国不刻意追求贸易顺差。
- 2011年10月14日兴业银行首席经济学家鲁政委表示，这一数据比预期稍高。他表示，即使CPI上涨仍在6%以上，但其震荡下降的趋势已经形成。他判断，我国货币政策在两个月内不会放松，短期内将不会提准、加息
- 2011年10月14日通川区东城办事处社会事务服务中心主任黄某表示，“目前对于那些流浪狗，看到了就只能用棒棒打死。”目前打狗没太好的技术手段，只能这样的土方法。
- 2011年10月14日2011年10月14日第110届广交会开幕式在广州琶洲会展中心举行，国务院总理温家宝出席开幕式并发表主旨演讲。他表示，广交会是中国对外贸易发展的历史，广交会的历史就是一部生动的中国经济贸易发展历史。
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