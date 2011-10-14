法航和空客使用生物燃料的商业航班首飞 2011年10月14日 执行这趟法航AF6129次航班飞行的是空客A321型客机，飞机当地时间13日下午从法国西南部城市、空客总部所在地图卢兹出发，经1个多小时飞行抵达巴黎奥利机场

智利举行矿难救援一周年纪念活动 2011年10月14日 当天，人们在距离矿井不远的“希望”营地举行了感恩仪式。获救矿工雷加达斯代表矿工致辞说，回到这里勾起了很多回忆，有痛苦也有喜悦，但最主要的目的是让人们警醒，类似的灾难不能再发生了

两欧洲议员发报告抨击欧洲议会浪费 2011年10月14日 来自英国的欧洲议会议员杰弗里·范奥登和来自比利时的德克·扬·埃平克在新闻发布会上说，欧洲议会开支膨胀是其官僚作风的恶果。从2004年至今，欧洲议会议员人数只增加了4人，但欧洲议会行政办公人员却从3946人暴涨到6245人

银行业资产破百万亿美元 放贷过度导致物价居高 2011年10月14日 武汉科技大学金融证券研究所所长董登新13日分析了中国物价居高不下的三大原因。其中包括，中国银行业总资产已突破100万亿美元，居世界首位，贷款过度投放导致物价居高不下。