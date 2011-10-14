- 2011年10月14日中国加入世贸组织10周年，是中国值得纪念的大事，如果说中国创办广交会是向世界打开了一扇窗，那么中国加入世贸组织就是打开了一扇门，如果中国创办广交会说一只手，那么中国加入世贸组织就是拥抱整个世界
- 2011年10月14日发改委能源研究所一位研究员13日透露，新成品油定价方案在数月前就已经交到国务院，年内推出新方案的可能性较大。
- 2011年10月14日宋楚瑜表示，“我了解的基层希望有另一个选择，目前进行得还算顺利，我比较遗憾的是，有一些奇怪的力量，在阻止一些人帮我连署，我必须接受”。
- 2011年10月14日央行发行三期央票加上三期正回购，本周从市场净回笼资金90亿元，连续十二周净投放就此终结。
- 2011年10月14日人大校园报纸《青年人大》发消息称，是校报记者拦截了这辆疑似托运地沟油的小卡，众学子报警
- 2011年10月14日渣打银行经济学家李伟称，四季度中国通胀压力可能进一步缓解，11或者12月份政府可能会通过增加新增贷款额度放宽政策。
- 2011年10月14日凡属于戒律寺规范围的问题，少林寺僧团会将处理结果告知公众和主管部门；凡属于社会法律、道德范围的问题，我们会主动将有关证据转到主管部门，恳请有关部门前来彻查；举报人也可以直接向任何主管部门举报。
- 2011年10月14日国家统计局昨日公布全国企业景气调查结果显示，房地产企业家信心指数在连续6个季度位于行业最低后，三季度更是跌破临界值至99.9。此数据之前最后一次低于临界值还是在2009年一季度，当时指数值为90.0。
- 2011年10月14日海通证券认为企业景气回落显示当前实体经济在变差，而企业家信心指数的回落表明经济主体对未来前景不乐观，其投资意愿将弱化
- 2011年10月14日报告显示，来自欧美的国际巨头依然占据了私人银行业的绝大部分市场份额，不过星展银行、华侨银行和恒生银行等本地区银行的发展也十分迅速
- 2011年10月14日重金属污染出现了工业向农业转移、城区向农村转移、地表向地下转移、上游向下游转移，从水土污染到食品链转移，由逐步积累的污染正在进入突发性、连锁性、区域性的爆发阶段
- 2011年10月14日富士康计划在巴西投资120亿美元建立两个液晶面板生产厂。梅尔卡丹特说，目前仅剩下为两家工厂选址的问题。由于工厂需要大量电力和水，并且必须距离国际机场较近，因此选址仍需时日
- 2011年10月14日北京邦和财富研究所所长韩志国在其微博中表示，9月份CPI数据表明通胀仍处高位，贷币政策没有放松可能
- 2011年10月14日天津滨海新区通过设立专项资金扶持、银企对接、系统培训等方式，滨海新区不断加大对中小企业的市场引导，扶持中小企业渡过难关。
- 2011年10月14日这些私募公司可能组成一个财团，为可能提出的收购建议融资
- 2011年10月14日淘宝将帮助不符合淘宝商城标准的商家去淘宝集市继续经营，历史交易累计信用不受影响
- 2011年10月14日中国人民银行于近日发布了《外商直接投资人民币结算业务管理办法》，境外投资者和银行可依据此办法办理外商直接投资人民币结算业务。
- 2011年10月14日利比亚执政当局13日说，卡扎菲之子穆塔西姆在苏尔特被捕的传闻并不属实，无法证实其被捕的消息。利比亚当局有关人员12日曾向外界宣布，穆塔西姆当晚在苏尔特被抓获
- 2011年10月14日冀中能源14日披露，将斥资6.13亿元增资子公司沽源金牛能源有限责任公司及山西冀中能源集团矿业有限责任公司，其中2.13亿元增资沽源金牛，4亿元增资山西冀中
- 2011年10月14日云南省政府外事办公室副主任、云南省工作组组长施明辉13日下午接受新华社采访时说，滞留在清盛的中国船员和船只初步定于14日上午启程回国
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富