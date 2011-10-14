新成品油定价机制年内或推 三大油企倾向自主定价 2011年10月14日 发改委能源研究所一位研究员13日透露，新成品油定价方案在数月前就已经交到国务院，年内推出新方案的可能性较大。

央行本周回笼资金90亿元 连续十二周净投放终结 2011年10月14日 央行发行三期央票加上三期正回购，本周从市场净回笼资金90亿元，连续十二周净投放就此终结。

房产相关企业景气指数回落 地产商信心滑入谷底 2011年10月14日 国家统计局昨日公布全国企业景气调查结果显示，房地产企业家信心指数在连续6个季度位于行业最低后，三季度更是跌破临界值至99.9。此数据之前最后一次低于临界值还是在2009年一季度，当时指数值为90.0。

亚太地区私人银行管理的财富额大幅增加 2011年10月14日 报告显示，来自欧美的国际巨头依然占据了私人银行业的绝大部分市场份额，不过星展银行、华侨银行和恒生银行等本地区银行的发展也十分迅速

富士康投资巴西液晶面板项目基本确定 2011年10月14日 富士康计划在巴西投资120亿美元建立两个液晶面板生产厂。梅尔卡丹特说，目前仅剩下为两家工厂选址的问题。由于工厂需要大量电力和水，并且必须距离国际机场较近，因此选址仍需时日

天津滨海新区助中小企业渡难关 设专项资金扶持 2011年10月14日 天津滨海新区通过设立专项资金扶持、银企对接、系统培训等方式，滨海新区不断加大对中小企业的市场引导，扶持中小企业渡过难关。

央行发布外商直接投资人民币结算业务管理办法 2011年10月14日 中国人民银行于近日发布了《外商直接投资人民币结算业务管理办法》，境外投资者和银行可依据此办法办理外商直接投资人民币结算业务。

国际新闻早报 2011年10月14日 利比亚执政当局13日说，卡扎菲之子穆塔西姆在苏尔特被捕的传闻并不属实，无法证实其被捕的消息。利比亚当局有关人员12日曾向外界宣布，穆塔西姆当晚在苏尔特被抓获