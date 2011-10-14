三季度小企业数据冰火两重天 经济回落有限 2011年10月14日 10月13日国家统计局发布数据显示，三季度小型企业景气指数为117.3，与二季度相比略增。但中国物流与采购联合会数据显示，9月小企业制造业采购经理指数仅45.3%，这是5月份以来，该数字跌破临界点后，持续出现萎缩不景气的趋势。

惠誉下调英国莱斯银行和苏格兰皇家银行评级 2011年10月14日 惠誉说，英国的银行体系与该国的经济状况密切相关，同时有迹象显示，英国政府将减少对银行的支持，这是下调两家银行评级的主要原因

利比亚当局否认卡扎菲之子穆塔西姆被捕传闻 2011年10月14日 利比亚当局有关人员12日曾向外界宣布，卡扎菲的儿子穆塔西姆当晚在苏尔特被抓获

乌国家安全局对季莫申科展开新的刑事调查 2011年10月14日 季莫申科因涉嫌在乌俄天然气价格谈判中滥用职权，基辅佩切尔区法院日前判处季莫申科有期徒刑7年。据报道，由于案件目前还处于上诉期内，季莫申科正在积极准备上诉

欧盟祝贺斯洛伐克通过欧洲金融稳定机制扩容议案 2011年10月14日 声明指出，该决议的通过将为保证欧元区金融稳定提供更有力、更灵活的工具，它无疑对欧元区17个成员国，乃至整个欧盟都是有利的

美总统称对韩国的防务和安全承诺不会动摇 2011年10月14日 奥巴马同时表示，美国将保持在亚太地区的“强大存在”，这是“维护亚洲21世纪安全和繁荣的基石”

意大利总理贝卢斯科尼强调不会辞职 2011年10月14日 本月11日，贝卢斯科尼政府提交的预算报告在众议院以一票之差未获通过，在野党认为政府在议会已不享有优势地位，贝卢斯科尼应当辞职下台

人民币中间价跌超百点 创11个月最大下调幅度 2011年10月14日 在外贸数据公布前，人民币对美元中间价昨日定格在6.3737，较上一交易日的6.3598大幅下调139个基点，跌幅0.22%，创2010年11月以来最大下调幅度。近两日人民币对美元持续贬值。

美国8月份贸易逆差降至456亿美元 2011年10月14日 今年1-8月份，美国贸易逆差总计3762亿美元，比去年同期的3373亿美元增长约12%

中国商界强烈反对美参议院通过涉人民币汇率法案 2011年10月14日 中国国际商会在给记者发来的声明中表示，美国参议院通过该法案是罔顾事实，一味转移国内就业压力的做法，既不公正，也严重违反了世界贸易组织的相关规则