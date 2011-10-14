- 2011年10月14日10月13日国家统计局发布数据显示，三季度小型企业景气指数为117.3，与二季度相比略增。但中国物流与采购联合会数据显示，9月小企业制造业采购经理指数仅45.3%，这是5月份以来，该数字跌破临界点后，持续出现萎缩不景气的趋势。
- 2011年10月14日惠誉说，英国的银行体系与该国的经济状况密切相关，同时有迹象显示，英国政府将减少对银行的支持，这是下调两家银行评级的主要原因
- 2011年10月14日工业生产者购进价格比上月上涨0.1%，比去年同月上涨10.0%。2011年1—9月，工业生产者出厂价格平均同比上涨7.0%，工业生产者购进价格平均同比上涨10.4%
- 2011年10月14日利比亚当局有关人员12日曾向外界宣布，卡扎菲的儿子穆塔西姆当晚在苏尔特被抓获
- 2011年10月14日奥巴马说，即使伊朗最高层领导人对于阴谋的细节不知情，伊朗政府内部任何参与这一阴谋的个人也应该被追究
- 2011年10月14日其中，城市上涨5.9%，农村上涨6.6%；食品价格上涨13.4%，非食品价格上涨2.9%；消费品价格上涨7.3%，服务项目价格上涨3.0%
- 2011年10月14日据经济观察网消息，力拓加铝首席执行官Jacynthe10月11日，在加拿大蒙特利尔公司总部表示，力拓加铝非常支持能够完全反应市场价值和趋势的价格机制。
- 2011年10月14日季莫申科因涉嫌在乌俄天然气价格谈判中滥用职权，基辅佩切尔区法院日前判处季莫申科有期徒刑7年。据报道，由于案件目前还处于上诉期内，季莫申科正在积极准备上诉
- 2011年10月14日声明指出，该决议的通过将为保证欧元区金融稳定提供更有力、更灵活的工具，它无疑对欧元区17个成员国，乃至整个欧盟都是有利的
- 2011年10月14日标准普尔认为西班牙金融机构持有的资产质量正在恶化，另一份针对西班牙银行业的评估发现，整体经济因此面临更多挑战。而西班牙劳动力市场改革停滞不前，结构性高失业率拖累西班牙经济复苏。
- 2011年10月14日奥巴马同时表示，美国将保持在亚太地区的“强大存在”，这是“维护亚洲21世纪安全和繁荣的基石”
- 2011年10月14日本月11日，贝卢斯科尼政府提交的预算报告在众议院以一票之差未获通过，在野党认为政府在议会已不享有优势地位，贝卢斯科尼应当辞职下台
- 2011年10月14日在外贸数据公布前，人民币对美元中间价昨日定格在6.3737，较上一交易日的6.3598大幅下调139个基点，跌幅0.22%，创2010年11月以来最大下调幅度。近两日人民币对美元持续贬值。
- 2011年10月14日今年1-8月份，美国贸易逆差总计3762亿美元，比去年同期的3373亿美元增长约12%
- 2011年10月14日钧多立公司拖欠建设银行龙华分行贷款3000万元，拖欠中化集团远东国际租赁公司1728万元，拖欠供货商已登记款项1200多万元，还有媒体报道，其拖欠担保公司3300万左右，甚至还有一些尚未浮出水面的高利贷
- 2011年10月14日中国国际商会在给记者发来的声明中表示，美国参议院通过该法案是罔顾事实，一味转移国内就业压力的做法，既不公正，也严重违反了世界贸易组织的相关规则
- 2011年10月14日目前东莞制鞋业分为两大阵营，一是为世界知名品牌生产鞋子的大中型鞋厂日子还是过得不错，当前的市场不景气并没有给其带来太大的压力。另外一部分就是类似万里鞋厂小企业，设备跟不上，订单数量也不多，在成本高涨的当下，很难维持
- 2011年10月14日在中国政府帮助下，湄公河金三角水域遇袭船员的家属13日前往泰国认领亲人遗体。当天，外交部还与泰国、缅甸和老挝驻华使节紧急交涉，要求缉拿和严惩凶犯，确保船员船舶安全
- 2011年10月14日数据显示，从9月30日至10月7日的一周内，俄国际储备减少约64亿美元。而整个9月份，俄罗斯国际储备共减少约282亿美元，降幅达5.2%
- 2011年10月14日根据这些经济研究所的最新预计，明年德国通货膨胀率将由今年的2.3%降至1.8%；失业率由今年的7%降至6.7%
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