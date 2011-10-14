美韩总统称美韩自贸协定是双赢 2011年10月14日 奥巴马对美国的汽车制造商能够公平地和韩国汽车企业竞争表示高兴。奥巴马希望这一协议能够有助于实现他将美国出口额提高一倍的目标

华尔街最大内幕交易案主谋被判11年监禁 2011年10月14日 法官理查德·霍维尔在宣读判决结果时说：“拉贾拉南的罪行和犯罪规模说明美国商业文化存在毒瘤，亟须清除，相信11年的刑期会警醒那些想要以身试法的人”