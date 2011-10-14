- 2011年10月14日韩美自由贸易协定履行法案12日获得了美国国会批准，但协定正式生效还需等韩国国会正式通过该协定履行法案。目前，韩国方面对该协定褒贬不一，支持者认为协定将有助于韩国经济增长，反对者则认为其会侵害韩国经济利益
- 2011年10月14日近期，智能手机黑莓的电子邮件和即时消息服务出现中断故障，影响到五个大洲的客户。据英国金融时报报道，由于服务的间歇性中断而不能查看邮件的黑莓用户数量已增至3000万至4000万，相当于全球一半的用户。
- 2011年10月14日一些业内人士认为，从国务院会议传达的精神来看，新三板作为场外市场建设的重要组成部分，扩容速度可能会加快，之前市场预期的将在年底推出的新三板扩容方案可可能会提前到11月中旬
- 2011年10月14日波士顿的报告称，中国制造业相对美国曾经绝对性的成本优势将在未来10年内迅速衰减，中国工资增长、美国高效率和美元贬值等因素将大大缩小成本鸿沟
- 2011年10月14日江省银监局相关负责人认为，温州所辖银行业的资产质量不仅在我们省，在全国都是排在前列，因此金融环境是好的。外界的很多报道有夸张的成分，有的消息还不属实。
- 2011年10月14日坚决查处有债务危机的企业主和非法集资人员逃匿行为。对有债务危机且有出逃迹象的企业主，将切实采取有效控制措施。对已经出逃并造成后果、涉嫌犯罪的企业主，将组织力量进行全力追逃，依法进行查处。
- 2011年10月14日奥巴马对美国的汽车制造商能够公平地和韩国汽车企业竞争表示高兴。奥巴马希望这一协议能够有助于实现他将美国出口额提高一倍的目标
- 2011年10月14日法官理查德·霍维尔在宣读判决结果时说：“拉贾拉南的罪行和犯罪规模说明美国商业文化存在毒瘤，亟须清除，相信11年的刑期会警醒那些想要以身试法的人”
- 2011年10月14日据新华网消息，嘉峪关市公安局局长常守远介绍，事发时，该女子在飞机上扬言：“要很多人一起灭亡，飞机上有TNT。”当时飞机上有乘客160名，工作人员10人
- 2011年10月14日迅雷表示，取消上市计划的主要考虑是欧洲债务危机以及美国经济状况不佳导致资本市场不稳定
- 2011年10月14日摩根大通银行第三季度净利润为42.6亿美元，合每股盈利1.02美元。此前市场平均预期为每股盈利96美分
- 2011年10月14日人称“四叔”的恒地主席李兆基本周初斥资逾亿元增持公司股份，是他在今年下半年首次购买恒地股份。恒地近日股价大反弹，这批货现虽有微利，不过今年上半年花近130亿元、在50多元高价增持的股份，现在便须要作价近40亿元
- 2011年10月14日
- 2011年10月14日从具体的进出口数据看，8月美国对华出口上升2.9%，达到84.1亿美元；但从中国进口也飙升了6.4%，达到了373.6亿美元，进出口之间的差额造成了逆差
- 2011年10月14日随着中国股市持续暴跌、估值不断创出新低，上周，海外资金时隔半年再度大举净买入中国ETF产品，这与之前几个月资金大举抛售中国资产的局面形成鲜明对照。无独有偶，近日海外大行和投资机构集体唱多中国股市
- 2011年10月14日校方在10月13日表示，因临时接收近200名学生，他们不能及时招聘到老师，所以只能先开设两门课。海淀区教委称民办学校被拆后，他们突然接到上级指示，要求公立学校接收这些民办学校的孩子，有点应付不及，需要一个接手的过程。
- 2011年10月14日遏制欧债危机蔓延的计划可能赋予欧洲银行业者最多六个月时间增资,这样他们就有时间通过民间融资,以避免再次出现具有破坏力的信贷危机.
- 2011年10月14日自“十一”以来，央行在两周时间内通过公开市场释放出1300亿元流动性。至此，在近四个月的时间内，央行已累计通过公开市场向银行体系注入5840亿元的流动性
- 2011年10月14日《上交所摸底13家券商债券回购融资》等12则
- 2011年10月14日Singh称，只要中国居民的储蓄选择仍十分有限并且收益过低，则地产泡沫膨胀的风险依旧会很高。
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