- 2011年10月14日迅雷(Xunlei Ltd.)周四取消了在美国首次公开募股(IPO)的计划，理由是当前资本市场状况欠佳。
- 2011年10月14日作为首个公布三季报的华尔街大型金融机构，摩根大通第三季度盈利同比下滑4%至42.6亿美元。分析人士对第三季度华尔街企业的盈利表现普遍悲观
- 2011年10月14日国家信息中心经济预测部副主任祝宝良认为，目前通货膨胀压力依然较大。预计三季度CPI同比上涨6.2%，全年CPI上涨5.5%。
- 2011年10月14日欧洲仍是市场焦点,公债对优于预期的美国经济数据没有反应，公债利空趋势犹在
- 2011年10月14日根据清科数据库统计显示，9月份中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计40支，新增可投资资本量为33.15亿美元，与8月份相比有较大回升。房地产私募基金（下称“房地产基金”）市场持续高温
- 2011年10月14日他尼表示，泰国政府高度重视此事件，泰方一直和中国驻泰国大使馆及驻清迈总领馆保持着密切联系，泰方也一直在加紧调查进程
- 2011年10月14日10月12日，汇金增持四大行第三天，A股收复2400点，知情人士透漏，新华保险资本运营高管已赶赴广州，与数家机构见面，主要沟通的议题便是新华保险上市发行
- 2011年10月14日这笔税金占巴菲特3,980万美元应税收入的17.4%。他多次表示，这一比例与其员工支付的税率相比实在太低。
- 2011年10月14日目前失踪的玉兴8号船长杨德毅仍然下落不明。目前泰国方面在湄公河沿线码头发出了通告，要求任何地方发现浮尸，都需第一时间上报官方，以便泰国警方尽快核实是否是中国失踪船员
- 2011年10月14日建设银行一位个贷经理说，首套房贷利率最低上浮至基准利率的1.05倍。申请贷款者如果希望尽快放款，则需要主动上浮利率至基准利率的1.1倍
- 2011年10月13日伊朗科学部副部长默罕默德·梅迪内贾德·诺里说：“今年9月，探索者5型(Kavoshgar-5)火箭曾将一个装有活体动物的太空舱发射出去，但是此次发射没有达到预定目标。”
- 2011年10月13日根据新方案，16GB版iPhone 4由4999元降至4548元，32GB版iPhone 4由5999元降至4988元。合约计划在原内容不变基础上，价格也分别降低。
- 2011年10月13日消息人士称，中小企业管理局在获得人大批准后，将于2012年或2013年成立
- 2011年10月13日目前具有百万以上粉丝或听众的微博客用户已近2千名。影响力越大，责任也就越大。
- 2011年10月13日为配合政府解决温州中小企业融资问题，农行力争在温州全年新增信用总量达150亿元，新增贷款100亿元以上，并优先用于缓解中小企业资金需求
- 2011年10月13日嫌疑人已被当地警方控制，并交由当地公安机关刑侦部门审查。排爆人员及搜爆犬正在搜爆，后续处理工作正在进行。据了解，该架飞机上有乘客160名，工作人员10人，目前没有危险。
- 2011年10月13日受第三季度市场深度调整的影响，券商集合理财的表现大不如前。同时，不少券商集合理财产品还面临被清盘的危机
- 2011年10月13日今年以来共成立集合理财产品83只。照此趋势来看，今年全年新发集合理财产品数量将超越去年
- 2011年10月13日外资银行近期更是推出了多款挂钩奢侈品股票的理财产品，潜在收益率大多接近30%
- 2011年10月13日国家食品安全风险评估中心专家王竹天13日表示，目前尚未找到“地沟油”的有效识别手段。检测“地沟油”成本高、难度大，控制“地沟油”重在加强食用油源头和过程监管。
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