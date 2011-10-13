- 2011年10月13日由于投资者对欧债危机的担忧有所缓解，13日亚太地区主要股市多数上涨
- 2011年10月13日报告同时指出，过去15年间世界各国的公民福利都有了极大改善，“人们的生活越来越富裕，就业比例日益提高，住房条件不断改善，环境污染逐渐减少，寿命越来越长，受教育程度越来越高，就连犯罪率也呈下降趋势。”
- 2011年10月13日现货白银亦全线收涨：Ag(T+D)延递交易品种收盘于每公斤6888元，上涨65元，共成交73.38万公斤
- 2011年10月13日中国除了面临通货膨胀的压力外，经济运行中最大的风险在于“资产泡沫加剧”。
- 2011年10月13日【《财经》综合报道】 10月13日，瑞士联合银行集团在当天发布的《瑞银研究焦点》报告中明确指出，希腊破产已无悬念，危机扩散最终将得到控制，不过需要付出相当大的财政与政治成本。
- 2011年10月13日陈启伟称，上海是一个国际化的大都市，道路资源也是有限的，“从土地资源各方面的情况来讲，也不可能容纳太多的人异地学车”。
- 2011年10月13日当局部队在苏尔特西北部2个社区遭到抵抗。他们声称为避免造成平民伤亡，没有使用重型武器。一名指挥官说，还需要3天时间才能夺取这2个社区。
- 2011年10月13日考虑到近年中国对外贸易失衡情况已经明显改善，再加上中国内需持续高速增长，以及人民币的不断升值，目前看人民币汇率已经很接近均衡汇率水平，没有进一步大幅升值的需要。
- 2011年10月13日黑客的作案手法是“第三方冒充索尼用户”。可能已有用户的姓名、地址、性别、生日、邮件地址等信息被浏览，索尼将向相关用户发送邮件要求修改密码
- 2011年10月13日马当港居民称，事故发生时，当地正在遭遇强降雨
- 2011年10月13日夏斌说，国家对公务员参与高利贷活动有明确限制规定，但之前没有很好的执行，今后要落实法律的相关规定，限制国家公务员参与高利贷活动。
- 2011年10月13日由于洪水形势严峻，加上全球经济不景气，泰国消费者信心指数已连续两个月下滑，其中10月指数从9月的73.8下降至72.2。
- 2011年10月13日对9名违规穿越四姑娘山景区的驴友，登山协会已拟订好初步的处罚决定书，准备向四川省体育总局呈报
- 2011年10月13日根据现货市场的实际情况和期货合约设计的技术要求，郑商所已经完成了甲醇期货合约的前期设计工作，确定了价格代表性强的合约标的，拟定了较为严格的交易、结算和交割制度，论证了保证金、涨跌停板和持仓限额制度等风险控制措施
- 2011年10月13日在政策规定的可供融出的90只券种中，国泰君安、中信证券、海通证券、广发证券、招商证券和银河证券基本实现了全覆盖。
- 2011年10月13日如今，温州的二手车市场一下子成了世界豪车的聚集地，平时很少能得以一见的上千万的劳斯莱斯，在市场内竟然一下子能出现两三辆
- 2011年10月13日9月份中国出口增速从8月份的同比24.5%放缓至17.1%，低于预期，表明外需更加疲软
- 2011年10月13日拜尔斯目前在APRA负责监管大型银行集团，今年是他担任这一职务的第七个年头。1998年加入APPR之前，他担任澳大利亚央行银行监管部门的高级经理。
- 2011年10月13日集团并未与苹果公司签订协议，但已获对方承诺当苹果开发LTE制式手机时，会与集团进行合作
- 2011年10月13日根据国家海洋局北海分局开展的蓬莱19－3油田溢油事故海洋环境监视监测，12日C平台附近有油花溢出，最少每分钟5个，最多每分钟89个，当日溢油量约2．07升
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