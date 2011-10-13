- 2011年10月13日经证实，平浦投资是中国平安为本次竞购上海家化集团股权而专门成立的公司，其目前日常运作仅费用仅100万元
- 2011年10月13日第四季度供给合约规定，铁矿石报价为每吨逾175美元，这是基于前三个月期现货价格平均值的定价系统得出，但本周现货价格已跌至略高于每吨160美元水平
- 2011年10月13日也有个别出租车主反映，巢湖既然并入合肥，巢湖的出租车起步价应当与合肥市同步，涨价的问题引发了这次大规模罢运事件
- 2011年10月13日经警方与绑匪数小时谈判，绑匪首先释放了身体不适的银行出纳员，而后最终向警方投降，并释放了另外7名人质。
- 2011年10月13日参与“占领伦敦证券交易所”活动的示威者，本周六将“和平占据”伦敦市金融区，在伦敦证券交易所外举行集会
- 2011年10月13日今年一般贸易快速增长，明显快于加工贸易，导致加工贸易在整体外贸中的比重出现了相对的下降；前3季度我国对外贸易对欧美日传统市场依赖减轻，对新兴市场国家贸易增长则较为强劲
- 2011年10月13日IMF同时预测2012年GDP增长6.7%，与4月的预测相比下调0.2个百分点。IMF警告称由于欧美经济低迷，“显然(经济)下行风险较大”。关于下调预测的理由，IMF称主要原因是欧元区金融动荡和美国经济减速导致全球需求减少。
- 2011年10月13日据瑞银分析，希腊违约对其国内将产生非常严重而长远的影响，但是如果欧元区议会能及时批准目前的救助机制改革方案，将有助于保护其他财政脆弱的成员国以及攸关整个系统稳定的银行。
- 2011年10月13日2012年度国家公务员考试公共科目笔试的时间为2011年11月27日，上午进行行政职业能力测验，下午进行申论考试
- 2011年10月13日在投资偏好方面，股票和房地产成为亚太区富裕人士的主要投资领域。报告显示，截至2010年底，亚太区富裕人士所持资产中房地产的比重达27%，远高于19%的全球平均水平，股票类投资比重为26%，较2009年的27%略有下降。
- 2011年10月13日报告指出，过去15年间世界各国的公民福利都有了极大改善，“人们的生活越来越富裕，就业比例日益提高，住房条件不断改善，环境污染逐渐减少，寿命越来越长，受教育程度越来越高，就连犯罪率也呈下降趋势。”
- 2011年10月13日IMF在《区域经济展望》报道中称，短期内亚洲经济明显面临下行风险，并警告称，欧元区金融危机一旦恶化，则将给亚洲带来极端风险。
- 2011年10月13日经公司临时股东会议审议通过，并经证监会审核批准，该公司原股东上海城投控股(600649.SH)股份有限公司将其持有的18%股权转让给渤海国际信托有限公司
- 2011年10月13日三角金字塔形的柳京酒店有105层，329米高，于1987年动工。朝鲜原计划要在两年内建好这幢全球最高建筑物，但随着苏联解体、平壤物资和资金短缺，工程在1993年停工。
- 2011年10月13日中方要求三国在以下方面给予积极协助：要加大调查力度，尽快查明事件真相并及时向中方通报，依法缉拿并严惩肇事凶犯
- 2011年10月13日截止收盘沪指涨19.64点报2439.64点站上20日线，涨幅0.81%，成交821.9亿元，深成指涨55.91点报10481.84点，涨幅0.54%，成交704.3亿元
- 2011年10月13日美国的S.1619法案获众议院通过，并最终由总统签署的可能性看起来很小。但在各方普遍担忧全球经济增长之际，即便是威胁要动用贸易制裁也是无益的。
- 2011年10月13日挫败一起伊朗方面策划、图谋暗杀沙特阿拉伯驻美国大使阿德尔·朱拜尔的阴谋，并已对几名伊朗籍嫌疑人提出指控。事涉伊朗革命卫队 美国游说盟友对伊朗实施新制裁 将提交安理会
- 2011年10月13日在当下的中国商业地产市场上，国内私募基金已取代了海外基金的位置，逐渐成为开发商融资主流
- 2011年10月13日预计2009年11月以来的行业严厉调控政策已基本到顶，随着房价松动和下跌，政策不会再加码。
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