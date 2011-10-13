8名在菲律宾北部被劫持的人质全部获释 2011年10月13日 经警方与绑匪数小时谈判，绑匪首先释放了身体不适的银行出纳员，而后最终向警方投降，并释放了另外7名人质。

国家公务员考试首次明确外语测试和专业考试时间 2011年10月13日 2012年度国家公务员考试公共科目笔试的时间为2011年11月27日，上午进行行政职业能力测验，下午进行申论考试

中国外交部就湄公河血案召见泰国老挝和缅甸驻华使节 2011年10月13日 中方要求三国在以下方面给予积极协助：要加大调查力度，尽快查明事件真相并及时向中方通报，依法缉拿并严惩肇事凶犯