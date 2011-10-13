孕期早服叶酸可降低孩子语言发育迟缓风险 2011年10月13日 这项研究始于1999年，研究数据包括约3.9万名2008年前出生的孩子，他们的母亲在2010年6月交回了为期3年的跟踪问卷

两公司IPO申请被否 2011年10月13日 浙江道明光学股份有限公司首发申请获通过，烟台招金励福贵金属股份有限公司首发申请未通过