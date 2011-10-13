- 2011年10月13日
- 2011年10月13日据悉，美国国税局正对谷歌如何就在海外获得承认的软件权利和其他知识产权进行估值展开更多调查，并要求谷歌提供离岸交易信息，包括16.5亿美元收购YouTube一案。
- 2011年10月13日昨日招标的两期共计200亿元中国铁路建设债券获得机构追捧，中标利率均落在利率区间中部，其中7年期品种认购倍数达2.84倍
- 2011年10月13日10月12日，省住建厅有关负责人重申，楼市调控不会转向，限购政策也不会放松，“从中央到省政府都是这个态度”，广东省住建厅将对各市楼市调控情况及市场变化保持高度关注，及时作出反应。
- 2011年10月13日存在收入不实1.24亿元、成本费用不实1.47亿元、利润不实2823万元等会计违规问题，少缴各项税款164万元
- 2011年10月13日海关总署副署长鲁培军13日表示，赖昌星案经海关缉私部门依法侦查终结后，将移送检察机关审查起诉
- 2011年10月13日1-9月中国加工贸易继续保持着良好的发展态势；加工贸易企业并没有形成“倒闭潮”现象。
- 2011年10月13日10月11日美国参议院通过了《2011年货币汇率监督改革法案》，克林顿政府的商务部长和贸易代表米奇·坎特指出，“该法案不会彻底在国会通过，就算通过，总统也不会签字”。
- 2011年10月13日对奢侈品实行高关税是国际上的一种通行做法。哪些商品属于奢侈品，是随着经济发展而不断变化的，应该首先来科学确定某一个时期奢侈品的概念和范围。
- 2011年10月13日宾夕法尼亚州与哈立斯堡市市长提议增税并变卖资产偿还债务。据悉，这些资产价值介于1-5亿美元之间。垃圾焚化炉可能拍卖价格在1.5亿美元。
- 2011年10月13日9月份参与新股网下配售并成功持股的保险公司只有6家，分别是平安、新华、国寿、泰康、国泰和阳光。9月成功获配了5只新股，分别是中国水电、长城汽车、铭泰铝业、丰林集团、大连三垒
- 2011年10月13日今年前3季度我国出口和进口的增幅都比去年同期回落十个百分点以上，这是个事实，主要原因是因为去年同期的高增长是一种恢复性的增长。
- 2011年10月13日这项研究始于1999年，研究数据包括约3.9万名2008年前出生的孩子，他们的母亲在2010年6月交回了为期3年的跟踪问卷
- 2011年10月13日数据显示，今年8月，国内人身险规模保费收入共计659.80亿元，较7月份的631.63亿元增加28.17亿元，环比增加4.46%
- 2011年10月13日中国继续为亚太区第二大富人聚集地，位列全球第四
- 2011年10月13日有业内人士表示，随着目前二级市场持续下跌，悲观情绪也传导到一级市场，PE热度有所降温，再加上市场银根收紧，一些目标LP客户群手中的钱也开始不好拿。
- 2011年10月13日浙江道明光学股份有限公司首发申请获通过，烟台招金励福贵金属股份有限公司首发申请未通过
- 2011年10月13日为帮助解决中低收入群体住房需求，俄政府制定了一系列房改和保障措施：例如对低收入群体进行租房补贴，对于符合条件的中低收入群体由政府提供购房和建房补贴
- 2011年10月13日让我们先看看《商报》记者的提问吧：“为什么欧洲银行宁愿把钱存在欧洲央行，而不愿相互拆借？”“巴黎银行的现金储备足够吗？”“欧洲银行处境是不是与三年前雷曼兄弟破产前相似……”
- 2011年10月13日监管层要求，银行一个月内对每个理财计划要单独核算，投资组合亦需单独管理，收益核算也不能延续以往混沌不清的做法
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